Punto y Coma

Por: Hermelinda García

El tiempo pasa y cada día me convenzo que a ANDRES MANUEL, no solo le quedo grande el título de Presidente, si no que también, si no son intereses bien entendidos, entonces con el debido respeto le faltan hue…» para correr a la bola de advenedizos ineptos y pendejos que tiene como funcionarios estrellas entre ellos al barbaján malnacido de HUGO LOPEZ GATEL.

Aunque, sin temor a equivocarme, la postura de HUGO es solamente el reflejo de la política perversa que ejecuta su jefe ANDRES MANUEL LOPEZ, quien no solo «corto» el apoyo a enfermos de cáncer sino que cancelo todos los programas sociales dirigidas a las clases vulnerables, incluyendo guarderías.

O sea, a mi juicio, EL TITERE GATEL es solo el brazo ejecutor de la errónea política del Gabinete de la 4T cuyo autor intelectual es EL PEJE LOPEZ OBRADOR.

Y que pasa: ¡Sencillo, nadie, ni siquiera los legisladores “mean” sin tener el permiso de ANDRES MANUEL de…lAbrirse la brageta!

Así de sencillo, así de simple, y adelantando perspectivas futuras a corto plazo serán millones de mexicanos los que Le Prendan Veladoras a SAN ANDRES por la jugosa partida mensual que les regala y que ya anuncia subirá a 6 mil pesos mensuales con lo que tendrá…¡Muchos peones listos para la reelección!

Así, que dentro de poco México será tierra de nadie bajo el yugo de un Presidente que sabe comprar conciencias ¡Con el dinero de empresarios atosigados por Hacienda! Hoy dia «caja chica de AMLO»…A poco no.

Aaah, y por los miles de millones que puntualmente recibe de los Estados, cuyos gobiernos en rebeldía ya no sienten lo duro sino lo tupido…Hasta la próxima.