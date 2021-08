Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

¡Puras vergüenzas!

Cd. Victoria, Tam. – En el gobierno de Tamaulipas y el Partido Acción Nacional no se cansan de causar vergüenza a los tamaulipecos, una y otra, y otra, y muchas veces nos ubican en el escenario de las noticias nacionales, la mayoría son para evidenciar lo mal que están las cosas en esta entidad.

El primero por seguir fomentando la corrupción e impunidad, el partido blanquiazul por proteger a un presunto delincuente de violación, al Secretario General del Comité Directivo Municipal de Palmillas, osé Manuel Verdines Jaramillo.

Han transcurrido más ya ocho días desde que se hizo la denuncia en el mismo seno del Congreso del Estado por la diputada de Morena Edna Rivera y la apatía de las autoridades ocasionó que ayer un grupo de habitantes del municipio de Palmillas se manifestaran afuera de la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y en el Congreso.

Pero el caso tiene mucho más tiempo, en total tres meses, y ni la Fiscalía de la Defensa de la Mujer no sabe dónde se encuentra el expediente. Se dice, que la protección del Secretario General del PAN en Palmillas le llega desde la dirigencia estatal de ese mismo partido, donde manda Luis René “Cachorro” Cantú.

La manifestación fue para exigir justicia por la presunta violación de una secretaría por el Secretario General de ese comité municipal del PAN.

La noticia ya circula a nivel nacional, como muchas otras que se han publicado en diferentes medios de comunicación, como dijimos antes, son más las noticias negativas, entre ellas balaceras en varios municipios, asesinatos, secuestros, desaparecidos, etc, poniendo en evidencia la realidad que vivimos los tamaulipecos.

Tal parece que en el gobierno de Tamaulipas no existe voluntad por hacer justicia a las víctimas del delito, más bien todo indica que las autoridades están al servicio de los delincuentes y no del pueblo.

El grito de “Queremos Justicia” que dieron ayer los manifestantes no es solo de ellos, muchos tamaulipecos lo hacen suyo, pero guardan silencio, ya no se sabe si temerles a los delincuentes o a las corporaciones policiacas, aclaramos, no todos los policías son malos, hay sus excepciones, aunque muy pocas.

Pero la corrupción e impunidad está desde los altos mandos y ahí nadie puede hacer nada.

Mientras tanto, tendremos que aguantar un año más, 13 meses para ser exactos, y quien sabe si el que llegue a la gubernatura en el 2022 tenga la voluntad sino para acabar al menos para disminuir la inseguridad que vivimos los tamaulipecos, no vaya a resultar que salgamos de Guatemala para entrar a Guatepeor, ya nos equivocamos con los Vientos de Cambio que solo soplaron como verdaderos huracanes para beneficio de quienes nos gobiernan.

Hablando de vergüenzas, pero en la política, tal parece que los diputados de Morena, Ulises Martínez Trejo y Rigoberto Ramos Ordoñez no la conocen, han de pensar quizá que la vergüenza es solo una planta y no un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien, o a que alguien lo haga.

Porque eso es precisamente lo que hacen ambos diputados al descararse en rueda de prensa donde acabaron por dar a conocer que cambian de piel para sumarse a las filas del Partido Acción Nacional.

Ahora bien, queremos pensar que el cambio de camiseta es por eso precisamente, por vergüenza de los constantes errores cometidos por su partido, sobre todo a nivel federal donde un día si y otro también se muestra un autoritarismo a flor de piel, donde el no veo, no oigo y no hablo parece ser el común denominador.

Cuando decimos esto es porque desde el gobierno federal parecen no ver la problemática que viven los mexicanos, tampoco oyen las quejas de sus gobernados ni hablan para darles solución a las mismas y cuando se equivocan no lo reconocen, le echan la culpa al más tontejo.

Y es que Rigoberto Ramos, principalmente, no se quedó callado, explotó, sin decir el nombre, en contra del presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a quien prácticamente acusó de corrupto y de vender candidaturas, la última y más recordada, la de Carlos Peña en Reynosa, donde este último ya es alcalde electo.

Seamos sinceros, el cambio de camiseta de Rigoberto Ramos y Ulises Martínez Trejo no hace mucha diferencia, en el PAN no cantan mal las rancheras, hasta diríamos que están peor, pero si ese es su gusto hay que dejarlos ser, por lo pronto ya hasta se pusieron rodilleras y aprovecharon para echarle porras al diputado federal electo, Gerardo Peña Flores, aún presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

EL CIERRE

El próximo lunes, si otra cosa no sucede, se dará el regreso a clases presenciales de manera segura, gradual y voluntaria, según lo dio a conocer el Secretario de Educación en Tamaulipas, Mario Gómez Monroy.

En total serían 482 escuelas de educación básica de 19 municipios, 23 mil 963 alumnos y mil 499 docentes los que estarían iniciando el ciclo escolar 2021-2022 el lunes 30 de agosto en un modelo hibrido, es decir, darán clases en el aula a las niñas, niños y adolescentes que asistan, y también trabajarán a distancia para aquellos alumnos que no acudan de manera presencial.

Mario Gómez Monroy ha asegurado que en Tamaulipas se encuentran listos para el regreso a clases presenciales para los municipios que se encuentran en la fase 2, trabajando de manera coordinada la SET y la Secretaría de Salud.

También se contempla el regreso para los municipios en la fase I, pero para ello se emitiría una convocatoria en la que la Secretaría de Educación y la de Salud valorarían si regresan o no.

El funcionario de la SET recordó las estrategias para un regreso seguro a clases presenciales, entre ellas la capacidad de alumnos de cada aula, la que dependerá de las dimensiones que tenga cada una debiendo respetarse la distancia de 1.5 metros entre los alumnos.

Los alumnos que regresen a las aulas recibirán cada uno uniformes y calzado, así como los que se encuentran en zonas de vulnerabilidad.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.com y si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.