LETRAS PROHIBIDAS

¿Qué líder es ‘El Cachorro’…?

Clemente Zapata M.

La llegada de LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional (PAN), no fue tomada con agrado por todos los panistas.

Fueron varias las voces que “tímidamente” rechazaban al también llamado “El Cachorro”, como el líder que requería el PAN, para los “nuevos vientos” del 2019.

Desgraciadamente en la historia de Acción Nacional, pocos han sido los liderazgos que se pueden rescatar; liderazgos que dejaron huella con sus acciones y resultados.

De los líderes rescatables que dieron resultado, levantaron las cuentas electorales del partido y dejaron una sólida estructura, se pueden mencionar a dos: ALEJANDRO SÁENZ GARZA (2005-2008) y CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS (2015-2016).

SÁENZ le dio “caché” al PAN, mística al partido, pues era de la “vieja guardia” y fue líder en una época donde Acción Nacional era real oposición, lo que le ganó el respeto al interior de su partido y también reconocimiento así como respeto por parte del Gobierno priista, de aquella hegemonía tricolor que ya se fue.

Ni qué decir de CÉSAR VERÁSTEGUI, que le tocó ser líder del partido en la época más gloriosa de Acción Nacional, pues su partido conquistó en el 2016 el más jugoso platillo electoral tamaulipeco: la gubernatura.

Dicen que las comparaciones son odiosas, además de incómodas, y en ese sentido, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, ya demostró que no tiene la estatura y la capacidad pensante que en su momento tuvieron SÁENZ GARZA y VERÁSTEGUI OSTOS.

En la memoria colectiva del PAN, están algunos liderazgos “peculiares”, como aquel donde la “danza de las traiciones” estaba a flor de piel, como por ejemplo las dirigencias de GELASIO MÁRQUEZ (1993-1995) o FRANCISCO JAVIER GARZA DE COSS (2008-2011).

El entreguismo de GELASIO hacia el hoy ex gobernador MANUEL CAVAZOS (PRI) nunca lo pudo disimular y GARZA DE COSS tampoco pudo, ni quiso, ocultar su entreguismo hacia RICARDO GAMUNDI ROSAS, cuando éste era líder del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en los tiempos de EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES.

Ni qué decir del mercantilismo electoral que privó en Acción Nacional cuando GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ (1999-2001) fue amo y señor del azul tamaulipeco.

Cabe decir que LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN no se puede comparar, ni de broma a GELASIO, a GARZA DE COSS ni a GUSTAVO CÁRDENAS, por la evidente razón de que el PAN es Gobierno y “El Cachorro” no necesita practicar ese entreguismo a cambio de jugosas componendas.

Otros liderazgos que rompieron esquemas se les pueden atribuir al matamorense RAMÓN SAMPAYO ORTIZ (2002-2005) o el capitalino ROBERTO SALINAS (1996-1999).

Aunque SAMPAYO cuidó las formas, su dirigencia también se caracterizó por ese mercantilismo y jugosos contratos con el hoy extinto PRIGOBIERNO.

En el caso de ROBERTO SALINAS, su dirigencia fue tibia, agachona, de color gris; en una época en donde valía ser de esa manera para obtener beneficios personales como becas en el extranjero y otras bondades que el PRIGOBIERNO entregaba a sus más obedientes opositores.

Después de presentar, apenas por encimita, una parte de los liderazgos que el PAN ha tenido, se puede decir que LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN fundó un liderazgo sui géneris, pues se puede calificar como el “liderazgo del desperdicio”.

En las manos de “El Cachorro” le dejaron un partido ganador, estructurado para ser una potencia electoral y se le escapó de las mismas.

En la historia del PAN, ningún líder estatal había tenido una estructura gubernamental en sus manos (salvo FRANCISCO ELIZONDO SALAZAR), donde los recursos económicos prácticamente eran ilimitados y aun así nunca se le vio a “El Cachorro” un plan de trabajo de acuerdo a la posición que detentaba.

“El Cachorro” llegó a la mesa servida, sólo necesitaba darle continuidad al legado que le dejaron CÉSAR VERÁSTEGUI y FRANCISCO ELIZONDO, pero no pudo con el paquete.

Ahora, tristemente los panistas miran cómo su “líder”, LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, prefiere perder tiempo en un insípido y nada rentable pleito con ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN a quien le está haciendo el “caldo gordo”.

Prácticamente ROJAS DÍAZ-DURÁN están en el suelo y con las tripas de fuera, pero LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN está de necio en “darle oxígeno” para mantenerlo vivo, algo que no se entiende.

“El Cachorro” necesita justificar la quincena y lejos de reajustar su Partido y darle vida a una estructura que cada día se ve más dormida y alejada, prefiere nutrir un pleito arrabal con el morenista ROJAS DÍAZ-DURÁN, a quien lo está haciendo grande con solo mencionarlo.

Estamos a escasos días de que los poderes municipales en los 43 Ayuntamientos cambien y el Congreso local deje ser azul para tintarse de guinda, por lo que vale preguntar lo siguiente:

¿Qué líder requiere Acción Nacional para los nuevos tiempos…? De cara al 2022 y tan cerca de un Poder Legislativo que se antojará tozudo, revanchista y contestatario; tal vez ya sea tiempo de que los azules piensen en otro dirigente estatal del PAN, porque “El Cachorro” está en todo menos en lo realmente importante.

Bien dicen que no se le puede encargar a un “niño” la responsabilidad de un adulto y en este sentido si la idea es retener la gubernatura, el PAN requiere un cambio estructural desde la Dirigencia estatal… Pendientes…

~~REALIZA UAT SEMANA ACADÉMICA.- En el marco del 71 aniversario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en Tampico, dio por inaugurada la VI Semana de Derecho “Mtro. Porfirio Herrera Sánchez”… A través de la plataforma de Microsoft Teams, se dieron por iniciados los trabajos en torno a la Sexta Edición de esta semana organizada por la coordinación de la licenciatura en derecho… La apertura del evento fue presidida por el doctor MARCO ANTONIO CORTINA SAINT ANDRÉ, director de la FADYCS, quien en su mensaje destacó la relevancia de abordar temas de actualidad para la comunidad estudiantil, docente y público en general con interés en el derecho.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… La decisión final sobre una alianza entre Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI), de cara al 2022, no se dará en Tamaulipas, es obvio; pero el presidente azul en la entidad, es decir “El Cachorro” CANTÚ GALVÁN, pretendió dar un “albazo” hace semanas al anunciar la alianza al reunirse con ROBERTO GONZÁLEZ BARBA… Cuentan que cuentan que eso de la alianza es más delicado de lo que se pudiera pensar, como para dejarle la decisión final a Tamaulipas. A lo mucho el único que tendrá “vela en ese entierro” será el “ungido azul”, porque a él se le dará todo el “poder y la gloria” para que “pavimente” el camino hacia el edificio del 15 Juárez, pero de ahí en fuera nadie estará invitado a la “Mesa del Señor”… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Aunque no es oficial, todo indica que el arroz ya se coció y “el bueno” en las parcelas azules para levantar cosecha en junio del 2022, es CÉSAR VERÁSTEGUI OSTOS, mejor conocido como “El Truco”… Cuentan que cuentan que es demasiado el “juego” que a últimas fechas se le está dando, que la jugada es clara y no necesita codificarse… En contraparte, aunque GERARDO PEÑA insiste en estar dentro, aunque se le ve “desinflado”, y CHUCHO NADER no se ha descartado, lo cierto es que hay “Truco” en la forma en que se están dando las cosas… También cuentan que aunque no se ha dicho la última palabra, las estrellas se están alineando y los “sismos mediáticos” tienen su epicentro en el municipio de Xicoténcatl y se “replican” en la Secretaría General de Gobierno… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… En estos tiempos de cambios en el Gabinete estatal, se insiste en que algunos secretarios, de las áreas más estratégicas del organigrama, vivirán la misma suerte que los pavos, pues no llegarían a Navidad y algunos no alcanzarían ni a cobrar la primera quincena de octubre… Cuentan que cuentan que viene, por “necesitad”, una verdadera reestructuración y que ahora sí la maquinaria azul, tanto en el partido como en el Gobierno, deberá ponerse a trabajar… ¡Calla pesáo!

GRACIAS… Nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com