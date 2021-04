En el arranque de campaña del candidato del PRI a la presidencia Municipal de Altamira Jaime García, manifestó que nuestro compromiso es servir a Altamira, no ha servirse de él, que nos quede bien claro, Jaime García no se vende.

Ante decenas de priístas, sectores y organizaciones, sociedad civil sumados a su candidatura remarcó, “Jaime no es empleado de nadie, mas que de el pueblo”, señaló el candidato del PRI.

En punto de las 00:00 horas de este día 19 de abril, el candidato a la presidencia municipal de Altamira por el PRI, Jaime Enrique García Contreras, dio inicio a su campaña proselitista, donde estará en diálogo abierto con todos los altamirenses, para que se hagan las propuestas y sea el pueblo quien determine las acciones de un nuevo gobierno.

Jaime García dio un mensaje de agradecimiento a los ahí presentes, dejándoles en claro, que quienes lo acompañan en la planilla, vienen a servir a los altamirenses y no ha servirse de ellos, como lo han hecho muchos funcionarios a quienes les han confiado dicho cargo, no solo en el municipio sino a lo largo y ancho del país.

Además, dejo en claro los comentarios y la guerra sucia que ha padecido en las redes sociales antes de dar inicio de manera formal a la campaña: “que les quede bien claro respecto a los comentarios de Facebook, ¡Jaime García no se vende!, Jaime García no es empleado de nadie mas que de el pueblo” expreso el candidato del PRI.

El arranque de campaña consistió en la pega de propuestas de los candudatos del PRI a diputadas locales, Griselda Sosa Tapia del distrito 18, Lorena Esteves Hernández del distrito 19, y del candidato a diputado federal por el distrito 7, Joel Barragán.