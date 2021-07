LETRAS PROHIBIDAS

¿Qué quiere Muñoz Cano…?

Clemente Zapata M.

Interesante pregunta,

¿qué persigue Muñoz?

Pues como lobo feroz

en Tamaulipas “asusta”…

…Que al Verde dirigiría

pa’ buscar candidatura

en pos de gubernatura

y viene con cofradía…

Hace poco menos de un mes salió de las sombras aquí en Tamaulipas; concedió algunas entrevistas, dialogó con algunos periodistas, se entrevistó con algunos políticos y volvió a las “sombras”.

MANUEL MUÑOZ CANO (MMC) regresó del “exilio” y vino a pulsar las condiciones políticas electorales del estado, su tierra; una tierra que le trae gratos y también dolorosos recuerdos.

Hace un año y cuatro meses, tras casi 29 años de militancia en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó su renuncia al inicio de marzo del 2020.

Su baja del tricolor pasó desapercibida para muchos, porque se dio en medio del inicio de la pandemia en Tamaulipas; es decir el “ruido” que buscó se vio opacado por la crisis sanitaria. Aunque hay quienes aseguran que el “poco” ruido fue mejor.

Durante el último año se le vio chambear en la elección a gobernador en el estado de San Luis Potosí. MMC operó medios y redes (entre otras cosas) en la campaña del candidato de la coalición “Juntos Hacemos Historia”, RICARDO GALLARDO CARMONA (El Pollo), alianza conformada entre el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

Por ello regresa a Tamaulipas “bien recomendado” y presumiblemente con un importante proyecto bajo el brazo; pero se ha convertido en una amenaza para quienes hoy controlan el Partido Verde en la entidad, cuya figura visible es RICARDO GAVIÑO CÁRDENAS, quien también carga bajo el brazo un proyecto particular y pláticas muy avanzadas.

Los nexos con su tocayo MANUEL VELASCO, “líder” del Partido Verde en el país, y su relación “afectiva” con el ex presidente de la República, el “innombrable” CARLOS SALINAS DE GORTARI, lo hacen un cuadro verde muy peculiar.

Trasciende que MMC, “heredó” parte del grupo compacto del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, así como algunas de sus más importantes conexiones políticas/económicas y dicho “equipo” hizo talacha en San Luis Potosí, donde sacaron la chamba que le encomendaron.

Ahora, con el mencionado triunfo en la bolsa, con la “gratitud” de quien será el nuevo Gobernador del vecino estado (El Pollo) y presuntamente con fuerte financiamiento (que nadie sabe su origen), MMC ya está operando por debajo de la mesa en Tamaulipas.

Muy probablemente tome los hilos del Partido Verde en la entidad, es decir se convertiría en dirigente en Tamaulipas; una jugada que, si se da en breve, olería a un destape anticipado por la candidatura a la gubernatura.

No se puede negar que MMC le entiende a la política como pocos y también entiende el “bipartidismo” que impera en Tamaulipas de manera que podría aprovechar esta coyuntura no para este 2022, sino para sentar las bases de varios proyectos pequeños que lo impulsen para la Senaduría en el 2024.

No hay que pasar por alto el palmarés de MMC, al menos su último currículo: Secretario Particular del ex gobernador EUGENIO HERNÁNDEZ; titular de la desaparecida Secretaría de Desarrollo Social, Cultura y Deporte y, lo más importante: Coordinador de campaña del malogrado RODOLFO TORRE CANTÚ.

Allí, como coordinador del PRI por la gubernatura, se detuvo su currículo político/electoral en Tamaulipas y, tras una década ausente, está de vuelta.

Aunque MMC, desde que era coordinador de campaña se le perfilaba como sucesor del propio RODOLFO, pero tras la ejecución del candidato tricolor por la gubernatura, todo se vino abajo; su proyecto se resquebrajó.

Se vio obligado al ostracismo político con la llegada de EGIDIO a la gubernatura, a quien MMC siempre calificó como una “jugada estúpida” el haberle entregado el poder pues le costó al PRI todo.

Con EGIDIO, ya se sabe, una camada de operadores políticos se exiliaron de Tamaulipas para sobrevivir, entre ellos el propio MANUEL MUÑOZ CANO.

Presuntamente con “buena salud”, con un equipo compacto, con fuerte financiamiento (¿en qué trabaja el muchacho?) y con un proyecto importante bajo el brazo, el ex coordinador de campaña de RODOLFO TORRE CANTÚ empezará a hacer ruido a lo largo y ancho de Tamaulipas… Pendientes…

~~PRESENTA MUESTRA FOTOGRÁFICA.- El gobierno municipal de Nuevo Ladero, que preside ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, lleva una muestra fotográfica a trabajadores de maquiladora, como parte del programa “Extramuros de los museos del Centro Cultural”, que exhiben 25 piezas de exposición “Animalia” del artista regiomontano CÉSAR POLACK, en las instalaciones de Caterpillar, planta FINSA UNO. Cabe destacar que ésta es la segunda exposición del año que se presenta en esta maquiladora, siendo la primera la denominada “El Arte También Salva Vidas”, con cerca de 26 trabajos… En esta exposición el artista postula y promueve algunos temas de la Segunda Guerra Mundial.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… En el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), los aspirantes a la gubernatura, están “rogando”, por debajo de la mesa, que la Fiscalía de Tamaulipas llame a cuentas pronto a su compañero moreno ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, para quitárselo se encima… Cuentan que cuentan que ROJAS DÍAZ-DURÁN, lejos de beneficiar al proyecto 2022, su sola presencia ya genera malas vibras, pues parece un “adolescente hormonal” y, además, es un “rebelde sin causa” que lo único que hace es arrimar “mala prensa” a Morena, sobre todo cuando le pegan “las loqueras”… También cuentan que los morenos tamaulipecos tienen mucha prisa de que ALEJANDRO ROJAS ya lo regresen a la casa y le quiten el celular pues causa más vergüenza y pena ajena que otra cosa, pues temen que en Tamaulipas todos piensen que así como ROJAS DÍAZ-DURÁN, igual de locos sean todos los morenos… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… Quien no suda ni se acongoja, es el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) ÉDGAR MELHEM SALINAS, pues sabe que los tiempos importantes todavía no llegan, pero cuando lleguen: La estructura de su partido estará lista, ordenada y “aceitadita” para lo que se ofrezca… Cuentan que cuentan que MELHEM ya sabe lo que va a pasar en la mesa de las decisiones finales en Tamaulipas, de cara al 2022, pero como buen político y además como Líder estatal de su partido, es discreto y mesurado para andar soltando la lengua a pesar de que hay muchos acelerados, no sólo en el PRI sino en el resto de los partidos… También cuentan que MELHEM es frío, calculador, sabe lo que conviene al partido y a la militancia de manera que su apuesta es grande; como grande será el beneficio que se obtenga… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… Para el 2022, se daría en Tamaulipas una especie de bipartidismo, y todos los apuntados tendrán que tomar la decisión de irse con melón o con sandía… Cuentan que cuentan que en ese sentido, los “esquiroles” y los candidatos independientes serán quienes más ganen pues gastarán muy poco haciendo talacha, sabiendo que unos dos millares de votos bien trabajados y declinados para melón o sandía les podrían garantizar una jugosa posición en el siguiente sexenio si la saben pegar… También cuentan que habrá más candidatos independientes que partidos políticos buscando la gubernatura, para después en cascada se den las declinaciones… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

