LETRAS PROHIBIDAS

¿Qué repartirían en la PAN-PRI-PRD?

Clemente Zapata M.

Alianza suena y resuena

aunque no sea momento,

pero hay presentimiento

que estaría “muy buena”…

Panista no tienen duda

unos priistas se suman;

otros pocos “ni la fuman”

e intención se desnuda…

Pensar en una alianza de cara al 2022, donde estará en juego la posición más jugosa del estado, la Gubernatura, y repartirla será algo difícil si se toma en cuenta que es un “entero que no se puede dividir”.

El poder no se comparte, ni de broma y mucho menos por alianza. En caso de darse una conjugación de intereses entre el Partido Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), en la candidatura llevaría mano el partido que más votación pueda aportar a la misma.

De botepronto se podría pensar que Acción Nacional pondría candidato, dinero y estructura; mientras que el Revolucionario Institucional sumaría los 133 mil votos conseguidos el pasado seis de junio.

El Partido de la Revolución Democrática se sumaría a la alianza tan sólo para “honrar” el acuerdo nacional de la coalición “Va por México”, sin que eso signifique que se desprecien los votos que pudiera aportar, ya que en la elección 2022 que se anticipa cerrada todo voto cuenta y mucho.

También de botepronto se podría pensar que el PAN, al aportar el candidato, el dinero y la estructura, buscaría enamorar al PRI y al PRD con secretarías, direcciones y jugosos contratos de obra; pero la cosa iría más allá.

De cuajarse la alianza y si el PAN saca un candidato que a todos convenza, la repartición no sería del organigrama estatal, pues la misma tiene una visión a largo plazo y es el 2024.

Si se fragua dicha alianza, dejarán asentadas las bases para que en el siguiente proceso electoral (2024), PRI y PRD se lleven candidaturas a las alcaldías, diputaciones locales y federales en Tamaulipas; esto es lo que realmente se habrá de repartir.

Aunque muy efervescente en los correderos de la política, al menos en el color azul y tricolor, hasta el momento de cerrar la presente colaboración la alianza estaba frenada y era por tres razones:

(1) La cúpula del PRI no tiene interés en fraguar una alianza llevando como “intermediario” a LUIS RENÉ CANTÚ GALVÁN, pues no quieren negociar con un “Cachorro” sino con el Líder de la manada; al menos iniciar los diálogos y eso no ha sucedido.

(2) El PAN todavía no saca un candidato, porque el proceso todavía no empieza y los priistas, que ya buscan la candidatura, enrarecen el clima al perfilarse como candidatos de una alianza en donde terminarían como figuras decorativas.

(3) El PRI necesita algo “en firme” para dar su “brazo a torcer”. Sabe que no se llevaría la candidatura a la gubernatura, pero puede llevarse, “si se da a querer”, el pacto para que en el 2024 se lleve importantes alcaldías como la de Ciudad Victoria, Nuevo Laredo, Matamoros y Tampico, por mencionar ejemplos; además de candidaturas a diputaciones locales y federales… Punto y aparte.

Que nadie se equivoque. Tanto en el PRI, como en el PAN y el PRD saben que una alianza beneficiaría a los tres partidos; negar esta realidad sería caer en necedades.

Sólo que en el caso del PRI, hacer una alianza con Acción Nacional no es la única opción, pues matemáticamente hablando, la diferencia entre la votación total del Movimiento de Regeneración Nacional y los panistas el pasado seis de junio fue apenas de 22 mil votos en Tamaulipas y los 133 mil votos tricolores es la diferencia entre amarrar un triunfo o saborear la derrota.

El PRI de EDGAR MELHEM, no quiere pactar con un “Cachorro”, sino con el que será el nuevo líder de la manada. En palabras más claras sólo negociará con quien será el candidato del PAN y para ello todavía falta tiempo aunque ya hay perfilados… Pendientes…

~~ABRE UAT PROCESO DE INSCRIPCIÓN.- La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) inicia al proceso de inscripciones y reinscripciones del 16 al 20 de agosto en lo que corresponde al ciclo escolar Otoño 2021-3, luego de dar a conocer los resultados del Examen General de Ingreso a Licenciatura (EXANI II) del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL) el pasado 13 de agosto. Cabe destacar que los estudiantes de reingreso disponen del sistema de inscripción en línea mediante la página www.academico.uat.edu.mx donde podrán generar su ficha de pago y adecuar su horario de clase. De acuerdo con el calendario escolar y administrativo de la UAT, correspondiente al ciclo Otoño 2021, el período de clases comprende del 23 de agosto al diez de diciembre, mientras que el cierre de la actividad administrativa está programado para el 17 de diciembre. Asimismo, para este proceso de inscripción se han estipulado los días del 23 al 27 de agosto como período de altas y bajas y el 24 de agosto como fecha límite de pago. La Universidad exhorta a sus estudiantes de nuevo ingreso y de reingreso a cumplir en tiempo y forma sus respectivos trámites.

~~REFORZARÁN PROGRAMA DE BACHEO.- El gobierno de ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios, reforzará con siete cuadrillas el ‘Programa Intensivo de Bacheo’, para dar cumplimento al compromiso que hizo el Gobierno Municipal con la ciudadanía de resolver este problema. “se van a agregar siete cuadrillas, entonces vamos a seguir bacheando, no sabemos qué nos espera para septiembre, esta administración ha sido atípica porque lo de la tromba nos afectó muchísimo”, detalló la titular de la mencionada Dependencia, IRMA RICHER DE LEÓN. Añadió que iniciarán por dar solución a las principales calles y avenidas de esta ciudad fronteriza y que existe la probabilidad de que se requiera personal eventual para hacer las labores de bacheo para poder satisfacer las necesidades de la ciudadanía que a diario transita por las calles.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… Aunque los diputados electos tuvieron emisario de lujo en la figura de BERTHA LUJÁN, en la pasada plenaria que organizaron en el municipio de Ciudad Madero, lo cierto es que lejos de llegar a un acuerdo se zanjaron más las diferencias… Cuentan que cuentan que una cosa fue la foto del recuerdo y otra cosa la realidad que priva al interior de lo que será la primera Legislatura “independiente” en la historia de Tamaulipas… También cuentan que para la foto salieron bien arreglados y sonrientes, pero al final los verdaderos acuerdos no se alcanzaron y la duda sobre quién será el jefe de la tribu legislativa y por ende el jefe fiscalizador todavía no se despeja… ¡Calla pesáo¡

++CUENTAN QUE… No es lo mismo portar la playera del Movimiento de Regeneración Nacional en Tamaulipas, como próximo diputado local, que ser parte de un todo donde el Jefe Supremo de la Cuarta Transformación ni te hace en este mundo… Cuentan que cuentan que por ello hay una operación política de gran calado que busca reventar el liderazgo general al interior de la bancada guinda en la próxima legislatura y va funcionando al grado que todavía siguen sin ponerse de acuerdo sobre quién será el pastor legislativo… También cuentan que si la próxima bancada guinda de convierte en una “torre de Babel”, el único idioma que todos entenderían sería el del dinero y si es de color verde mucho mejor… El que entendió/entendió… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… Nos leemos hasta mañana…

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com