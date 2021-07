Quejas contra Elizabeth Cruz no Terminan; Amenaza Pescador de Tampico con Denunciarla por Presunción de Desvío de Recursos Federales

*Señala que funcionarias de Sebien no han podido resolver el problema administrativo que le impide cobrar casi 30 mil pesos en apoyos y beneficios que otorga la Federación

Francisco Herrera

Un pescador que dijo laborar en el oficio por mas de 20 años y vivir en la zona centro de Tampico, amenazó con denunciar penalmente a la delegada de los programas federales en la zona sur, Elizabeth Cruz, por un supuesto desvio de recursos, luego de que no ha recibido el apoyo económico por covid y del oficio con el que sobrevive.

Francisco Rojas Avilés, expresó que en los últimos meses ha vivido un verdadero viacrucis con funcionarias «servidoras de la nación» quienes son las causantes de que el beneficio no aterrice en su cuenta bancaria por errores de tipo administrativo.

Señaló que la prepotencia está a la orden del dia en las oficinas centrales de bienestar social ubicadas en Madero y en Palacio Federal, pues lejos de apoyar y auxiliar a las personas adultas y quienes no pueden realizar trámites, la burocracia los regaña y hasta mejor les piden que cambien de oficio.

«A mí me han dicho que mejor busque otro trabajo, cuando por más de 20 años he desempeñado el oficio de pescador, y que por capturar mal mi curp no me ha llegado el apoyo que el presidente está dando», recalcó

Rojas, lamentó que la delegada de los programas sociales en la región no esté al pendiente de su trabajo, pues no se explica dónde pueda estar el beneficio que le ha sido negado por incapacidad de la burocracia federal.

«En Abril me dijeron que me entregarian mi tarjeta, hasta ahora no han podido, mientras los apoyos por Covid y ayuda al pescador que me corresponden no sé a donde están,y hasta me dicen sus trabajadoras que mejor me busque otro trabajo», comentó

Finalmente, comentó que ante todo el trabuco administrativo que hay en Sebien y en su perjuicio, entablará una demanda penal en contra de la encargada de esa dependencia, pues afirma que son casi 30 mil pesos los que se le adeudan por concepto de apoyos y beneficios de programas sociales».