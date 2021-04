La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

“QUEREMOS RESPETO A LA LEY E INSTITUCIONES”: COPARMEX

“Desde la COPARMEX queremos respeto a la ley y a las instituciones. No queremos atropello a las leyes. Queremos acuerdos y no pleitos y descalificaciones. Queremos sentirnos todos mexicanos y no vivir divididos. Queremos más y mejores empresas y no ataques a las empresas. Más empleos mejor remunerados es lo que queremos y no apoyos electoreros”, dijo el presidente del organismo cúpula, José Medina Mora.

Dejando ver su interés y preocupación por el bienestar del país y todos los mexicanos el empresario y cabeza de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX), pidió a candidatos y partidos políticos que se sumen al “Manifiesto México”, el que engloba los ocho temas que requieren urgente resolución.

Los ocho temas en torno a los cuales piden el compromiso de los políticos son : la reactivación económica y social; atención a la pandemia; empleos, seguridad, finanzas sanas y competitividad fiscal, Estado de Derecho, combate a la corrupción e impunidad, educación y sostenibilidad hídrica y energética.

Agregó que también “queremos respeto y seguridad para las mujeres y no mujeres maltratadas. Queremos salir a la calle con confianza. No queremos sentirnos inseguros. Queremos salud para todos. No queremos falta de medicamentos”.

“Queremos educación para todos. No queremos falta de herramientas para niños y jóvenes. Queremos un medio ambiente cuidado. No queremos un planeta destruido”, remarcó Medina Mora.

Dijo que en los ocho puntos se reúnen los temas más importantes de la agenda del país, los cuales requieren acciones urgentes. Los exhortó a firmar el manifiesto, pero también a incorporar las propuestas de la Confederación en las plataformas electorales, así como asumir los compromisos para el bienestar del país.

Por ultimo Medina Mora dijo que se promoverá el manifiesto a través de las redes sociales , donde se pedirá a los candidatos subir una foto o video en el que demuestren su visión.

De gira por Michoacán el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, dijo que un mal gobernante puede destruír un estado y un país y llamó a no permitirlo.

En el marco del encuentro que tuvo con presidentes y directivos de festivales, el máximo líder del tricolor dijo que lo que se necesita es construír una mejor sociedad, restablecer la cercanía con quienes menos tienen, generar proyectos que fortalezcan la cultura, el combate a la pobreza y tener claro qué se quiere como mexicanos.

Precisó que MORENA desapareció fideicomisos, becas y programas de difusión turística y cultural. Remarcó que la Administración Federal ha errado al poner perfiles equivocados al frente de las instituciones, como en el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), que es dirigido por un arqueólogo ó Petróleos Mexicanos (PEMEX) encabezado por un ingeniero agrónomo.

Dijo “Alito”, como le llaman sus amigos, que son tiempos de ver hacia adelante, de construír presente y futuro, ya que el PRI construye y suma y sabe que militantes y simpatizantes le han fallado a los ciudadanos, “pero el partido no puede pagar por los que han cometido errores, pues ellos no nos representan”.

Categórico aseguró a sus opositores que lo mejor del PRI se quedó en sus filas. Por ello pidió a sus candidatos al gobierno estatal, presidencias municipales y congresos Estatales y Federales, a comprometerse a cumplir, para que haya educación al alcance de todos, que los niños tengan oportunidades, las mujeres puedan participar en la vida pública y que las personas con alguna discapacidad tengan integración, al igual que los adultos mayores y los hermanos connacionales.

Remarcó Moreno Cárdenas que se necesita una nueva mayoría en el Congreso, trabajar en la Agenda Legislativa que impulse un programa de estímulos fiscales al turismo y a la cultura, planear con anticipación, ya que “todo funciona con órden, estrategia y gestión. Nosotros nos estamos comprometiendo y vamos a cumplir”.

El Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón, dio a conocer que en seguimiento a la última conversación que sostuvieron los presidentes de México y Estados Unidos, se realizará una reunión virtual entre el mandatario nacional y la vicepresidenta de EEUU, Kamala Harris, encuentro que esta agendado para el próximo 7 de mayo. Como quien dice de acuerdo con el protocolo lo bajaron a un segundo piso.

Vaya que le ha molestado al presidente macuspano que el antropólogo y sociólogo, además de periodista, Roger Bartra, lo haya llamado “retropopulista”. Por cierto en su noticiero desde Palacio Nacional pidió que alguien le defina que es retropopulista “porque si apoyar a los pobres es retropopulista, que me apunten en la lista”. Pero también dile al mundo que tu apoyo no es desinteresado, es por el voto que esperas de ellos el día de las elecciones. Así engañas a todo el mundo y los pobres te siguen hasta el último peso.

El esperado humo blanco, negro o del color que sea no salió ayer lunes de la Cámara de Diputados del Distrito Federal, por lo que no se supo la suerte del gobernador de Tamaulipas. El diputado local y presidente de la Comisión Instructora, Félix García, por cierto de Nuevo Laredo, dijo que están en espera de la decisión que tome el Congreso Federal. Lo que nosotros rastreamos es que el fallo lo van a dar a conocer hasta el miércoles, jueves o viernes.

Con miras a sensibilizar a la población estudiantil sobre las problemáticas actuales y con ello favorecer su desarrollo integral, la Unidad Académica de Trabajo Social y Ciencias para el Desarrollo Humano (UATSCDH) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la conferencia “Hostigamiento y acoso sexual en el ámbito escolar”.

La presentación del tema se realizó de manera virtual en el marco de la Jornada de Prevención que organiza éste plantel universitario, con el objetivo de brindar a la comunidad estudiantil de la Universidad la información necesaria para la promoción y desarrollo de una cultura de prevención y denuncia en contra del hostigamiento y acoso sexual.

A nombre de la directora interina de dicha institución, Dra. Guillermina de la Cruz Jiménez Godínez, correspondió al secretario académico de ésta dependencia, el Mtro. Julio César González Vázquez dar la bienvenida a las jornadas de prevención.

