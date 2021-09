Tendencias

Oscar Contreras

¿Quién miente?… El SAT o Cabeza

Después de que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca libró una lucha mediática contra el gobierno federal, por supuestas falsas acusaciones que la Fiscalía General de la República le hizo, ahora enfrenta la denuncia que el Sistema de Administración Tributaria (SAT) le hace por utilizar empresas factureras para saquear al erario público de Tamaulipas.

Así lo dio a conocer el periódico El Norte de Monterrey, quien informó que el SAT dio a conocer que los gobiernos de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas, utilizaron 308 empresas fachada, entre 2014 y 2019, y les pagaron 2 mil 252 millones de pesos.

El SAT informó que el 53 por ciento de las factureras están en Nuevo León; 18 por ciento en Coahuila; 14 por ciento en Tamaulipas; el seis por ciento en la Ciudad de México y el resto se ubican en otros estados de la República mexicana.

La investigación del SAT precisó que entre 2014 y 2019 el gobierno de Tamaulipas y los municipios de Reynosa, Ciudad Victoria, Matamoros y Altamira, contrataron 164 factureras y les pagaron mil 342 millones de pesos, los cuales representan el 59.5 por ciento del total pagado por los tres estados.

Además, confirma que las factureras fueron utilizadas en Tamaulipas por el gobierno de Egidio Torre Cantú y el actual de Francisco García Cabeza de Vaca quien se desligó y ante los medios de comunicación negó que su administración haya celebrado contratos con empresas factureras o fantasma.

García Cabeza de Vaca dudo que esta información sea verídica pues reiteró que todo, sin excepción, lo que detecta la Unidad de Inteligencia Financiera estatal se denuncia y comenta, que este organismo se asegura “de que no se nos cuelguen problemas de esa naturaleza.”

Desde luego que nos queda claro que el gobernador de Tamaulipas confía mucho en la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal, pero duda del trabajo que realiza el Sistema de Administración Tributaria (SAT) y esto lo puede volver a poner en una lucha mediática por saber quién tiene la razón.

Sí el SAT miente es posible que algo está fallando en esta institución pública y con la declaración del gobernador García Cabeza de Vaca se pone en duda el trabajo que realiza, así que el SAT debe ser más específico, y debe entregar detalles de las factureras y dar los nombres de quienes las utilizaron para robar al gobierno tamaulipeco.

Con ello podremos saber tres cosas: sí la Unidad de Inteligencia Financiera de Tamaulipas realmente funciona; sí existen estas factureras o sólo es un invento más del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para volver a poner contra la pared al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y asegurar que cumplirá su acuerdo para que MORENA gane las elecciones del próximo año. ¿Qué les parece?… Interesante, ¿Verdad?

De salida. La empresa encuestadora Enkoll confirmó lo que en Tamaulipas se sabe: Que Américo Villarreal Anaya es casi seguro que sea el candidato de MORENA al gobierno del estado y que no tendrá adversario que le gane.

Claro, esto cambiaría sí el PAN Nacional decide elegir a Chucho Nader o Enrique Rivas Cuéllar y decimos que el Nacional porque el PAN del Cachorro es seguro que pondrá al Truco, quien en su apodo lleva su pecado y ni cómo hacerle.

La encuestadora Enkoll no tomó en cuenta a los chilangos como El Copetín Rojas y Rodolfo González Valderrama, ya que no califican para estar en la encuesta y es por esto que JR Gómez salió en segundo lugar, pero el doctor Villarreal Anaya le sacó una gran ventaja de más de 40 puntos con lo que no tiene ni con qué competirle. Así de simple.