Quiere MORENA tener candidato a gobernador “sencillo”

Ciudad Victoria, Tamaulipas. 16 de agosto. – El próximo diputado local, Vital Román Martínez, aseguró que el candidato a gobernador de MORENA para el 2022 en Tamaulipas, deberá ser alguien “a quien no le gane la soberbia”.

Señaló que, aunque todavía no se define el candidato a gobernador para las elecciones del próximo año, “tendrá que alguien humilde, que siempre tenga los pies puestos en la tierra, que no le gane la soberbia, ese es el candidato que debe surgir de MORENA”.

Román Martínez afirmó que quien llegue a ser el abanderado del partido por la gubernatura de Tamaulipas, deberá cumplir con los requisitos que exige la 4T. “tiene que manejar los principios de nuestro partido: no mentir, no robar y no traicionar”-

Expuso que quien sea el candidato a la gubernatura con MORENA deberá “siempre hablar con justicia, ser cercano a la gente, ser leal a los tamaulipecos, que sea una persona sencilla”.

Concluyó que el abanderado de MORENA para la legislatura se definirá de acuerdo a quien salga mejor posicionado en las encuestas que realice el partido, y quienes no sean favorecidos con las preferencias tendrán que sumarse en unidad.