Tiempo y Espacio.

¿Quieres titularte? Siembra un árbol.

Por fin, diputados tienen una buena idea.

Líder priista dice que alianza no es prioritaria.

Erasmo y su sueño de ser candidato.

Por Jaime Luis Soto.

Los diputados locales, antes de clausurar el último periodo ordinario de sesiones, por fin tuvieron una buena idea de reformar las leyes para que quien quiera titularse tendrá que sembrar un árbol y cuidarlo, mínimo, seis meses.

Insistimos: Es buena idea. Ocurrencias fueron las propuestas de crear el Día del Caballo o, peor aún, el Día del Diputado, como si se lo merecieran mucho.

Quién sabe si les remordió la conciencia por tantas barbaridades que hicieron en el Congreso del Estado y que posiblemente no los dejaba dormir tranquilos, pero lo que aprobaron los legisladores es positivo.

Claro, hay que ver que se cumpla ese requisito y que tanto el estudiante que busca titularse, como la institución educativa donde realizará tal proceso, se pongan las pilas.

Ojalá y sea así, por el bien de nuestro medio ambiente…

Y para el diputado que promovió la iniciativa, punto a su favor…

En cuestiones políticas, el joven HORACIO REYNA DE LA GARZA, quien es el dirigente municipal del PRI en Victoria, considera que el asunto de la megalianza, por el momento, no es prioritario ni urgente para su partido.

Se le olvidó al joven HORACIO que en Tamaulipas, desde el pasado 7 de junio, un día después de las votaciones, inició la efervescencia electoral rumbo al 2022 donde se renovará la gubernatura.

Las alianzas por supuesto que son prioritarias para todos los partidos políticos que estén interesadas en ellas. Y deben de ir tejiéndolas desde ahora por aquello de los agandalles y madruguetes.

Y no le busquemos tres pies al gato: Tanto el PRI como el PAN necesitan aliarse. Si deciden no hacerlo es algo que no provocará que el mundo deje de girar. Pero que recuerden como les fue en las pasadas elecciones.

Por cierto, hay quienes nos preguntan por qué no incluimos a ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO como uno de los más fuertes prospectos para la candidatura estatal de Morena.

Porque no lo es… Hasta el momento.

Si bien ERASMO es muy cuate –cuatísimo- del dirigente nacional de Morena, MARIO DELGADO, eso no le será suficiente para que la balanza se incline a su favor.

¿Por qué…? La respuesta es muy simple: ERASMO no garantiza que gane Morena con amplia ventaja en el 2022. No tiene carisma ni mucha empatía con las y los ciudadanos. Claro, como todo aspirante está en su derecho de hacer su lucha. Si lo logra, pues felicidades.

Mientras que a nivel nacional, el dirigente del SNTE, ALFONSO CEPEDA SALAS, invitó a las maestras y maestros a participar en la convocatoria “Comparte tu experiencia: Buenas prácticas e innovación en la docencia”, a fin de dar testimonio de la vocación y capacidad del magisterio como actor insustituible del proceso educativo.

Al respecto, el Secretario General de la Sección 30 del SNTE, JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, dijo que dicha convocatoria es una oportunidad para difundir las buenas prácticas y las innovaciones docentes desarrolladas en la educación a distancia, con motivo de la contingencia sanitaria que puso a prueba al personal docente en México y Tamaulipas.

Mencionó que entre las bases y requisitos se señala que puede participar las maestras y maestros agremiados al SNTE, que se encuentren activos en el sistema de educación pública de cualquier nivel y modalidad educativo, en las categorías de preescolar, primaria, secundaria, media superior y superior.

Correo electrónico: jaimeluissoto@hotmail.com