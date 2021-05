QUIERO SER DIPIUTADO PARA QUE A MI DISTRITO LE VAYA BIEN: TOMÁS GLORIA

X.-Alzaré la voz en el Congreso, cuantas veces sea necesario, para exigir se cumplan al demandas populares, ese es mi compromiso.

Guadalupe E. González

Río Bravo, Tam.-“Quiero ser Diputado Federal, para que a mi distrito le vaya bien” y desde el Congreso de la Unión, luchar por las más apremiantes necesidades de las familias de los municipios que conforman esta región y, naturalmente, representarlos con dignidad y decoro, porque en Tomás Gloria Requena, tendrán a un diputado cercano a la gente, para escuchar y atender sus demandas y así como hoy, visito cada uno de los pueblos del III Distrito, cuya cabecera es Río Bravo, seguiré visitándolos personalmente, no a la distancia y menos dejándolos al olvido, porque eso con un servidor, eso no sucederá.

Tomás Gloria Requena, por su amplia vocación de trabajo en el servicio público, expresó tajante que, desde la máxima Tribuna del Congreso de México, “alzaré la voz, cuantas veces sea necesario, para que cada demanda de mi gente se haga realidad, ese es mi compromiso, apuntando enseguida que, “soy hombre de palabra, no de promesas y si en los hechos no cumplo, estaré a la disposición de las familias de mi Distrito, remarcó.

Y si hago patente a que, “quiero ser diputado federal,”, abundó el Candidato del Partido Verde Ecologista, PT y Morena Tomás Gloria Requena, “es para fomentar el turismo en la Villa de Nuevo Progreso y Río Bravo, e igualmente, consolidar este tan valioso rubro en Matamoros”, porque esta tan importante “Industria sin chimeneas” genera empleos, inversiones y fortalece la economía de los pueblos de México, cuyo tema está comprobado en todas las regiones turísticas del país. Y a eso “hay que apostarle con entusiasmo”, para que al comercio y a nuestra gente le vaya bien, recalcó.

Luego puntualizó Tomás Gloria que, otro aspecto que me impulsa a ser Legislador Federal, es para para que a los campesinos y agricultores de Río Bravo, Matamoros, Valle hermoso, San Fernando, Méndez, Burgos y Cruillas, desde el Gobierno de la República, cuenten con los indispensables programas de apoyo al campo y Tamaulipas siga siendo uno de los estados que a nivel nacional, continúe distinguiéndose, “por ser de los que más granos alimenticios, le aportan al país”, esa será otra de mis metas.

Y quiero decirles que, “si en el pretérito hubo indiferencia, abandono u olvido” de quienes han pasado por la máxima tribuna del país y no trabajaron para realmente servirle a los pueblos de este distrito, “esa no es mi forma de pensar”, porque desde la trincheras, donde he tenido la oportunidad de trabajar, repito, lo he hecho con responsabilidad y muchas ganas para consolidar todos los retos que junto a mi gente nos tracemos, “ese es y será siempre mi propósito”, “Para Juntos Hacer Historia”, acotó.

El abanderado a Diputado Federal por Morena PT y Verde Ecologista Tomás Gloria Requena, enmarcó enfático que, así como hoy aquí en Nuevo Progreso, estoy visitando a los comerciantes de esta importante Villa, convertida “en la gran capital turística de Tamaulipas”, he venido escuchando sus más elementales necesidades, para hacer más grande esta tan importante industria, con la finalidad de que, haya más crecimiento y el turismo extranjero de los Estados Unidos, de México y de otras partes el mundo, “se interesen más aún en visitar” esta pequeña, pero muy fortalecida población fronteriza, de la que todos debemos estar orgullosos, agregó el candidato a Diputado Federal.

Más adelante dijo el entrevistado que, los problemas del agro tamaulipeco, también serán prioridad en mi campo de acción como Diputado Federal, si el voto de los pueblos del III Distrito me lleva al Congreso de la Unión, en cuya Cámara, “no habré de quedarme callado y menos cruzado de brazos”, porque el compromiso que uno adquiere, “es con el pueblo y como al pueblo nos debemos, es al pueblo al que le deberemos rendirle cuentas” y obviamente, hacerles llegar los resultados que tanta falta les hacen. Finalizó Tomás Gloria Requena.