SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-RAMIRO RAMOS EL MAS MOVIDO EN EL PRI

AMERICO VILLARREAL CUMPLE EN LA COMISION DE SALUD DEL SENADO

EN DIAS PASADOS, el senador AMERICO VILLARREAL ANAYA anda iniciando la talacha política que no había tenido en un buen tiempo desde que asumió el cargo como tal.

Presidente de la comisión de salud en el senado de la República se especuló que sacaría licencia al cargo para asumir una sub secretaria de salud federal pero no fue asi.

Mas tarde con el tema de la pandemia asumió la presidencia de la comisión ante la renuncia del anterior presidente de dicha comisión y de la misma manera visitó algunos municipios con el tema de apoyar a la ciudadanía en la canasta básica y después concluyo hasta hace poco con el proceso del 6 de junio como delegado del CEN morenista En Sinaloa.

Lo anterior no ha sido suficiente para calar hondo en el sentir de los militantes, simpatizantes y correligionarios o grupos sociales y políticos asi como de poder de la entidad para convertirse el el favorito a la nominación como precandidato a gobernador.

SIN EMBARGO, su posicionamiento como senador le ayuda en mucho, pero necesitará hacer más talacha, ser incluyente y obediente cuando le hablan a reunirse con la base social o con organizaciones de los diferentes rumbos de la entidad si quiere ser.

Fue así que, como Presidente de la Comisión de Salud, el Senador, encabezó la 15ª sesión ordinaria, en esta ocasión a distancia, en donde fueron aprobados 29 puntos de acuerdo y dos iniciativas, importantes para la mejora y protección de la salud de todos los mexicanos.

En dicha sesión se analizaron diversos temas como: el uso del cubre bocas en áreas públicas, para reducir el número de contagios, por la tercera ola del COVID-19; también se acordó seguir apoyando la adquisición de claves de medicinas para el tratamiento de los diferentes tipos de cáncer; y la compra consolidada de medicamentos y material de curación para todo tipo de enfermedades, para el periodo 2022 – 2024.

MATAMOROS Y LOS RELEVOS

MARIO LOPEZ alcalde reelecto en el ayuntamiento de Matamoros, no hay que perderlo de vista, pues su entrega al trabajo y determinación lo hacen un fuerte proyecto político para le morenismo en Tamaulipas.

Aquí cabe mencionar que los relevos en posiciones como la secretaria de bienestar social donde manda galleta ALBERTO GRANADOS ahora diputado local electo y ALEJANDRO VILLAFAÑEZ en educación y cultura como secretario ahora electo segundo síndico municipal además de ISIDRO VARGAS que es diputado local electo dejará la segunda sindicatura para encarar un proyecto desde el congreso del estado.

Serán posiciones que el alcalde MARIO LOPEZ definirá en próximas semanas para entrar de lleno en la segunda parte de su proyecto local.

VARIOS PERSONAJES podían mencionarse aquí pero no es el caso especular, dejemos que en su momento se noten esos relevos obligados por resultados a favor.

FORTALECERAN LA GESTION CIUDADANA

Con una sencillez que lo caracteriza como ciudadano bien nacido, el abogado CARLOS RAMIREZ se ha destacado ampliamente en la gestión altruista durante muchos años.

TAMBIEN EN EL AMBITO POLITICO donde ha apoyado diversos proyectos en pos de la democracia y en esta ocasión la oportunidad le permitirá gracias al voto ciudadano, convertirse en regidor del ayuntamiento de Reynosa donde seguramente hará lo mejor que sabe hacer, una gestión social como debe ser.

AQUÍ Nos toca mencionar que el regidor electo en dias pasados se reunió con LENNIS OLVERA, presidenta de la asociación ciclos de vida para sumar esfuerzos por la dignificación de la casa del trabajador conocida como CATRA.

Asi como con quienes junto con las asociaciones de Casa Hogar para los Trabajadores del ISSSTE, Ángeles Guerreros de Dios y Grupo Deportivo Aztecas estarán cerrando filas para fortalecer las condiciones de su gremio y donde MARIO GARCIA CABALLERO, ex dirigente de la FSTSE también estuvo presente.

EL amigo CARLOS RAMIREZ aún no entra en funciones y ya anda poniendo el ejemplo como se trabaja.

Y EN EL PRI SUENA RAMIRO

EL EX DIPUTADO LOCAL ex presidente de la junta de coordinación política del congreso del estado RAMIRO RAMOS SALINAS oriundo de Nuevo Laredo.

Estuvo desde el lunes por la tarde en Reynosa se reunió con liderazgos de los sectores, organizaciones, movimientos y sindicatos que aún le son fieles al PRI.

Pues como el caso de Rio Bravo acá la CTM que dirige MARGARITA GARCIA la que se rasgaba las vestiduras en una ocasión hasta lloró en un evento del PRI diciéndole precisamente a RAMIRO RAMOS que ella no traicionaba al PRI, hoy es parte de lo que queda de los vientos de cambio.

Así en Reynosa, ALBERTO LARA el cobracuotas sindicales pues en el caso de MARGARITA comentan que hasta para su pastel de cumpleaños renta de grupo musical y demás cada obrero tiene que darle su cooperación y eso ha sido desde siempre.

ES ASI por lo que RAMIRO RAMOS fue muy cuidadoso y paso desde el lunes por la tarde con OLGA GARZA, su dirigente local del PRI y JAIME CARRANZA secretario general a realizar una presentación siendo de esta manera muy institucional.

Posteriormente se reunió con otros líderes durante la noche del lunes, martes la prensa y actores políticos hasta este miércoles que concluir iría su agenda quedando pendientes la visita a Matamoros, Rio Bravo y zona ribereña.

RECIENTEMENTE como es sabido, RAMIRO RAMOS levantó la mano para ser aspirante formal a la gubernatura, lo que causó extrañeza es su reunión con FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ la medalla, el mercenario número uno de la política que se juntó incluso también con OLGA GARZA dirigente local del PRI en donde no sabemos si RAMIRO se la llevo con engaños o estaba todo planeado para que FRANCISCO CHAVIRA MARTINEZ se apareciera en un restaurante de Reynosa para reunirse cuando en realidad no se sabe a qué es lo que juega este sujeto que no tiene reserva en sí, cree que nadie lo conoce como es.

NUESTRA SOLIDARIDAD

Por el deceso de un luchador social, ex funcionario público y ejemplar ciudadano DON ADAN CISNEROS DE LA ROSA que se nos adelantó en el camino de la vida este martes.

Nuestro abrazo solidario y pésame a su esposa MAGDA asi como a sus hijos heredero LETICIA, RAUL además de todos los demás familiares y amistades que rodearon a DON ADAN.

Un personaje que deja un sinúmero de eventos y proyectos donde sin duda tuve la oportunidad de conocerle desde los tiempos del Grupo modernizador de solidaridad democrática en su participación política y social al lado de muchos personajes como Don RIGOBERTO GARZA CANTU Y Don MARIO LOPEZ.

Siempre un amigo será bien recordado, descanse en paz DON ADAN, quien fue sindico municipal, oficial mayor de Reynosa, presidente de la CANACO y consejero honorífico de la misma organización del comercio.

Y NOS VEREMOS.