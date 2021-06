T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

RAÚL GARCÍA VIVIAN AMENAZA CON REGRESAR A COMAPA

X.-El derrotado suplente, dejó bien quebrado al organismo operador

X.-Alfredo Juárez, como Comisario en COMAPA, “es otro de los vividores”

EL SEDICENTE, rastrero y presunto vicioso Raúl García Vivían, “a pesar de haber dejado en la vil quiebra” la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Río Bravo, en los corrillos de la dependencia, se comentó la versión de que este perverso pelafustán “de siete suelas”, amenaza con regresar a la Gerencia del organismo operador, porque según él, es indispensable, lo que de suceder sería un gravísimo error del Ing. Luis Pinto titular de la CEAT, porque debe recordarse que, el irremediablemente irresponsable, (por qué no le gusta trabajar), como dato concreto “dejó la COMAPA debiéndole más de 9 millones de pesos de servicio de energía a la CFE”.

POR LO QUE ahora, “el ex inquilino” de un sanatorio (para adictos a drogas heroicas y alcaloides) en Montemorelos Nuevo León, deberá dedicarse a otro menester donde no tenga responsabilidad laboral, porque Raúl García Vivían, desde que arribó a la Comapa Río Bravo, no hizo otra cosa más que, “esconderse en el bunker” de la oficina, para no atender a nadie y por supuesto “nadie supiera si él iba o no a trabajar”, porque este sujeto “jamás atendía a la gente que deseaba hacerle planteamientos” sobre problemas de agua y drenaje y otros factores que jamás atendió, sin que a Raúl le importara hacer quedar mal a quien le diera la oportunidad de ser Gerente General de COMAPA.

Y SI AL PRESUNTO vicioso Raúl García Vivian, se le permitiera regresar a la Gerencia de COMAPA, éste volvería a incumplir con la encomienda, porque si ya estuvo ahí varios años y demostró, “ser un individuo abstemio al trabajo”, Raúl, llegaría solo “para ser una carga económica”, porque este sujeto de baja caterva moral, “no desquita” ni el sueldo que devenga. Y si ya ha corrido la versión de que “Raúl amenaza con regresar” al señalado organismo operador, esto más que avanzar, sería un claro retroceso, porque “el que roba o saquea una vez, robaría y saquearía una oficina dos y más veces”, y por este motivo, no se tiene la menor duda, de que “Raúl, volvería a cometer el mismo atraco”.

EL CONTADOR Edgar, es quien está al frente de la Gerencia de COMAPA de manera provisional, y dicen que éste jovencito, “atiende con eficiencia a todos los usuarios”, pero lo malo es que, al parecer también atiende todo lo que desde afuera, le esté ordenando Raúl García Vivían”, lo que pudiera ser cierto, porque el presunto cocainómano Raúl García Vivían, es tan gaviota o gandalla que “es tan capaz de estar manejando a su antojo y tras bambalinas la COMAPA Río Bravo”.

Y SI YA se habla de que Raúl regresa a COMAPA, “es porque le fue muy mal en la elección del pasado domingo 6 de junio”, donde Raúl García Vivían, “participó como suplente” del derrotado candidato a la Presidencia Municipal de Río Bravo Miguel Ángel Almaraz Maldonado, motivo por el que, aducen que García Vivían, “al quedarse sin chamba”, se habría de encontrar ante una terrible hecatombe financiera, porque él, está impuesto a vivir del erario público, así es que sobre la marcha iremos viendo “si el ex inquilino de un sanatorio Neolonés para adictos a las drogas”, regresa o no al organismo operador.

OTRO Detalle que no debemos pasar por alto o desapercibido es que, en la misma Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, también opera “otro gandalla de altos vuelos”, me refiero al Comisario del organismo Operador Alfredo Juárez, individuo que también sufría de adicción a las drogas y “hace uso y gala de los privilegios financieros”, como lo hace Raúl, porque señalan que “Alfredo desayuna, come y utiliza gasolina” con cargo a la dependencia, porque de su jugoso salario, no gasta nada, al menos es lo que me hacen saber, gentes de la misma COMAPA.

A DONDE RAÚL VA, TODO SE QUEMA O SE PIERDE “POR SU MALA VIBRA”

ANTES DE la elección Raúl García Vivian, quería ser el candidato a Presidente Municipal bajo las siglas del PAN, pero por sus antecedentes de irresponsable, perdedor y gandalla, “solo se le ubicó como candidato a Vice Presidente Municipal” en esta pujante comunidad riobravense, en cuya tarea electoral no aportó nada a la campaña del derrotado Miguel Ángel Almaraz Maldonado, cuestión por la que, ha quedado muy en claro que “a donde vaya Raúl, el pasto se quema por su mala vibra”. Y si regresara a la Gerencia de COMAPA Río Bravo, tengan la certeza que, esta oficina se hundiría más de lo que la dejó el presunto vicioso García Vivían.

MIGUEL ÁNGEL Almaraz quien “tampoco canta mal las rancheras” por sus antecedentes nada recomendables, nunca imaginó que al instalársele a Raúl García Vivian, como su suplente en la campaña electoral, eso le acarrearía problemas por la mala vibra del ex Gerente de COMAPA, además porque la gente está harta de tener que toparse en eventos electorales con “presuntos delincuentes de cuello blanco” de cuyos casos, casi a diario vemos en todos los rumbos de la geografía nacional. Y Río Bravo, Tamaulipas, en este sentido ha sido ya ejemplo nacional, por tener a un supuesto vicioso como titular de una oficina de Gobierno, como es el caso que hoy nos ocupa.

