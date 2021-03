Realiza IETAM sesiones ordinaria y extraordinaria para desahogar acuerdos

Por: Víctor Terrazas

VICTORIA, TAMAULIPAS, 27 DE MARZO DE 2021.- En el marco de la sesión ordinaria correspondiente al mes de marzo, las y los consejeros electorales presentaron ante el Pleno del Consejo General, los informes que corresponde a cada una de las comisiones que presiden. En un primer momento, el Consejero Jerónimo Rivera García, Presidente de la Comisión de Educación Cívica, Difusión y Capacitación; posteriormente, la Consejera María de los Ángeles Quintero Rentería, dio cuenta con el informe sobre la Comisión de Prerrogativas, Partidos y Agrupaciones Políticas.

En su oportunidad, la Consejera Italia Aracely García López, Presidenta de la Comisión de Organización Electoral presentó también el informe sobre aspectos medulares vinculados al Proceso Electoral. Por su parte, la Consejera Nohemí Argüello Sosa, rindió el informe que le corresponde como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.

La Consejera Deborah González Díaz, quien encabeza la Comisión del Servicio Profesional Electoral Nacional del IETAM, dio cuenta del informe que corresponde a los trabajos desarrollados durante este periodo. Finalmente, el Consejero Jerónimo Rivera García, cerró la etapa de informes al hacer uso de la voz para dar a conocer el informe a cargo de la Comisión Especial de Normatividad.

Por su parte, el Ing. Juan de Dios Álvarez Ortiz, Secretario Ejecutivo, rindió los informes sobre: 1º los medios de impugnación interpuestos en contra de los actos, acuerdos, omisiones o resoluciones del IETAM y de las resoluciones emitidas por la Autoridad Jurisdiccional recaídas a dichas controversias; 2º el informe relativo al cumplimiento a los acuerdos del Consejo General del IETAM; 3º el relativo a la función de la Oficialía Electoral; y, en cumplimiento a lo señalado en el Reglamento de Elecciones del Instituto Nacional Electoral, 4º el relativo a las encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales.

Sesión extraordinaria del Consejo General

Al término de la sesión ordinaria convocada para la tarde del viernes 26 de marzo, las consejeras y los consejos electorales aprobaron el Acuerdo por el que se designó como Consejero Presidente del Consejo Distrital 11 Matamoros, al C. Jorge Ignacio Chávez Mijares, quien ya se desempeñaba como Consejero Electoral.

Un segundo Acuerdo aprobado, es la respuesta que emitió el Consejo General respecto a las consultas formuladas por la C. Esmeralda Peña Jácome, representante propietaria del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) ante el órgano máximo de dirección del IETAM, respecto a la existencia de algún impedimento para que una ciudadana Trans aparezca en la boleta con su nombre social. La misma representación consultó si se podía conformar una planilla para ayuntamiento encabezándola un hombre y mujeres en las demás postulaciones propietarias y suplentes.

Al dar respuesta a las consultas, la autoridad electoral deberá implementar los mecanismos que se estimen pertinentes a fin de establecer las medidas para la protección de los datos personales y que el nombre social sea el utilizado para las boletas electorales, previa petición por parte de la persona interesada, toda vez que al revelar el nombre legal de una persona Trans que se identifica con un nombre social distinto a su nombre jurídico, se puede incurrir en un acto de discriminación.

En la aprobación del contenido de este Acuerdo, las consejeras Nohemí Argüello Sosa, María de los Ángeles Quintero Rentería y Deborah González Díaz, acompañaron y apoyaron la propuesta, argumentando que es una consulta que no tiene antecedentes por ser un tema complejo, por lo que se ajusta a la realidad social, se avanza en garantizar la participación de la ciudadanía en un ambiente libre de discriminación y con respeto a los derechos humanos, señalaron las funcionarias electorales.

Un tercer punto abordado en la sesión extraordinaria número 15, es la aprobación de la resolución del Procedimiento Sancionador Especial PSE-07/2021, en el que declararon como inexistente la presunta infracción consistente en actos anticipados de campaña, atribuida al C. Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia, en su carácter de precandidato del PRI a la Presidencia Municipal de Matamoros. En el mismo asunto, resolvieron como inexistente la presunta infracción por culpa in vigilando atribuida al C. Héctor Silva Santos, en su carácter de Presidente del Comité Directivo Municipal del PRI, en Matamoros, Tamaulipas