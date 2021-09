Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

Reavivarán caso contra Francisco “N”

Cd. Victoria, Tam.- “No me he desdicho de ninguna de las acusaciones que he hecho en contra del gobernador de Tamaulipas”, fue la respuesta del senador suplente Alejandro Rojas Díaz Duran en una breve charla vía telefónica sostenida con quien esto escribe.

Alejandro Rojas respondió a los cuestionamientos que se le hicieron luego de que circulará en redes sociales la versión de que se había retractado ante la Fiscalía General de la República de las acusaciones contra Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por el contrario, expresó que se ha avanzado porque se está convenciendo a empresarios y cercanos involucrados directa o indirectamente con los delitos cometidos por el ejecutivo estatal y sus allegado, con el fin de que se acojan al criterio de oportunidad como testigos colaboradores de la Fiscalía General de la República, para que puedan ayudar a las pesquisas y acelerar la investigación, fortalecer las pruebas que ya se tienen ante el juez de la causa, más que suficiente las existentes por las que se liberó la orden de aprehensión en contra del gobernador.

Todo indica que el senador suplente de Morena no se andará por las ramas, tan es así que ya adelantó que este día acudirá ante la FGR, para entregar un documento dirigido al fiscal para que se le exija al juez se aceleren las ordenes de aprehensión de al menos 15 de los que integran lo que el denominó “circulo delincuencial”, entre ellos hermanos, primos, testaferros y políticos involucrados con Francisco ”N”.

Y aseguró que acudirá a la Fiscalía no por que se le haya citado, sino porque interpondrá ese recurso al juez que tiene la carpeta de investigación con todas las pruebas derivadas de las investigaciones ministeriales, de la Unidad de Inteligencia Financiera y las presentadas por el mismo.

Toda la trama en torno al gobernador de Tamaulipas, que comenzó desde marzo de este año previo al proceso electoral del 6 de junio parece no tener fin, y cuando parecía que no se volvería a tocar el tema ante una aparente tranquilidad del mandatario estatal.

El desafuero interrumpido por el Congreso de Tamaulipas, que según los que dicen sabérselas todas, este aún está vigente, al igual que la orden de aprehensión en su contra, hasta ahora no ejecutada por el amparo concedido por un juez de distrito.

Por lo pronto, el senador suplente de Ricardo Monreal, volvió a hacer ruido y anuncia exigirá se liberen ordenes de aprehensión en contra de los hermanos del ejecutivo estatal de Tamaulipas, Ismael García Cabeza de Vaca, José Manuel García Cabeza de Vaca, el primero con fuero como senador y que también habrá de solicitar sea desaforado antes de que se proceda con la orden de aprehensión.

“Vamos a acelerar que se liberen contra los otros implicados, los delitos son delincuencia organizada, lavado de dinero, corrupción, ejercicio indebido de servicio público, quebranto patrimonial, evidentemente se hacen en confabulación con deliberado propósito con un grupo de personal, son varios sujetos que han intervenido, ya debió liberarse las 15 órdenes de aprehensión”.

Así que este miércoles podrán tenerse nuevas noticias que afectarían y mucho en la tranquilidad del mandatario de Tamaulipas, donde la aplicación de la justicia se está tardando por parte de la autoridad federal desconociéndose hasta el momento el porque de ello.

Congreso heredará demandas

Cambiando de rumbo, faltan sólo 23 días para que se de el cambio de la actual legislatura con la llegada de los diputados de mayoría morenista, sin duda que la herencia que recibirán de parte de quienes ya se van no será nada agradable.

Les dejarán una abultada nómina, 280 juicios por resolver derivados de demandas por despidos injustificados.

A los morenistas no les espera una tersa llegada al Congreso de Tamaulipas, donde también tendrán resolver el tema de la aprobación de la cuenta pública de Xicoténcatl González Uresti, considerado el peor alcalde de esta ciudad capital, misma que fue aprobada por la Auditoria Superior de la Federación y pasó sin tocar baranda ante el visto bueno de los diputados panistas y priistas.

Algo similar ocurrirá en el ayuntamiento de Victoria, donde su nuevo inquilino será Eduardo Abraham Gattás Báez, de quien ya se está dudando que tenga verdaderas intenciones de hacer las cosas bien, de entrada se aferra a ubicar en la gerencia de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado al pensionado Eliseo García Leal, así como al enemigo número uno de los medios de comunicación, Ubaldo Castillo Martínez, ingeniero en telemática sin título, mucho menos en Relaciones Públicas o perfil acorde al puesto que habrá de desempeñar.

Los datos son totalmente ciertos, Gattás tiene todavía 23 días para corregir sus decisiones, en tanto los victorenses ya no tienen tiempo para experimentos, confiaron en el dándole el voto el pasado 6 de junio.

El Cierre

Los informes, el de Américo Villarreal realizado apenas el lunes, reunió a casi todos los morenistas, entre ellos, senadores, diputados, alcaldes electos, gobernadores, demostrando músculo en Tamaulipas como un anticipo de lo que se espera para la elección de gobernador en esta entidad en el 2022.

En el caso de Adrían Oseguera Kernión, alcalde reelecto de Madero, quien no fue requerido fue nada menos que Rodolfo Valderrama, también suspirante a candidato a gobernador por Morena, ello sería un mal augurio para el directo de RTC, aunque el dirigente de Morena ya dejó muy claro que nada está definido todavía y quienes suspiran y aspiran tendrán que esperar la fecha en que se haga la elección interna.

En cuanto al informe de Pilar Gómez, la texana presumió haber tenido un buen desempeño durante los 11 meses que estuvo al frente del ayuntamiento de Victoria como alcaldesa sustituta, algo que está muy lejos de la realidad, si acaso en los meses de abril y mayo aparentó trabajar, en julio se desapareció yéndose de vacaciones y en agosto se podría decir que medio hizo como que trabajaba con el tema de la transición que aún se encuentra en curso, pues habrá de pasar la estafeta al alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás Baez.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima, les dejó mi correo electrónico para sugerencias, felicitaciones y reclamos, raul-131@hotmail.comy si le gustan estos comentarios nos agradaría mucho que lo comparta.