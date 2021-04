Al unísono de «presi, presi, presi» residentes del sector Miramar en la zona sur de Altamira recibieron al abanderado a la presidencia municipal por la alianza Morena-PT Armando Martínez Manríquez quien arribó al sector tras haber arrancado su campaña electoral.

Ahí se reunió con militantes, simpatizantes morenistas y petistas, además de ciudadanos con esperanza de un verdadero cambio en esta ciudad, quienes lo esperaban con gran entusiasmo y atesoro.

Armando Martínez expresó a los asistentes que «llegó el momento de la transformación de Altamira, un Altamira que tenga un verdadero gobierno, honesto, transparente, democrático y cercano a la gente, sobre todo sin privilegios».

«Llegó el momento de la transformación social porque el gobierno debe ser totalmente sensible, la gente demanda pavimentaciones reales no ficticias, hay un profundo malestar, hay calles que aparecen como pavimentadas y no están pavimentadas, llegó el momento de gestionar soluciones a la problemática del agua, se está quedando la laguna sin agua y no podemos seguir viviendo así».

Altamira enfrenta un grave problema de la falta del vital líquido y en un corto plazo repercutirá en la salud de los altamirenses».

Para concretar soluciones a la carencia del agua en esta ciudad es importante contar con un gobierno que tenga una relación estrecha con la Federación, con las mismas ideologías de convertir las esperanzas de los mexicanos, tamaulipecos y altamirenses en una realidad, y para ello, existe el deber ciudadano de reflexionar el voto este 6 de junio, dijo Martínez Manríquez.

Al lugar, lo acompañó el candidato a la diputación federal por el distrito 7 Erasmo González Robledo así como la suplente de la candidata a la diputación local por el distrito 19 Leticia Vargas Álvarez, Cinthia Jaime, la fórmula que hará posible «Transformar a Altamira»