Recorre Gaby Verlage el poblado López Rayón y la colonia Laguna de Villa Manuel; tenemos las mejores propuestas, le dice a los votantes

“Fortaleceremos programas y acciones que detonen en un verdadero desarrollo, crecimiento y bienestar a todas las familias de González”, asegura la candidata del PAN a la alcaldía.

González, Tam.- La candidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la presidencia municipal, Gaby Verlage, señaló que durante sus recorridos en colonias populares y comunidades rurales se han encontrado con muchas personas que están decepcionadas de emitir su voto, porque piensan que todos los candidatos representan y ofrecen más de lo mismo, “pero ya cuando escuchan las propuestas de los abanderados de Acción Nacional, cuando nos platican sus inquietudes y reconocen que no es así, que somos muy pocos los que siempre hemos estado en las buenas y en las malas y que seguiremos estando para solucionar sus demandas, se convencen de que verdadera traemos las mejores propuestas y soluciones”, expresó.

“Tenemos la ventaja que mucha gente nos conoce no de ahorita, sino de años de trabajo cerca de ellos, nos aceptan bien, nos escuchan, nos comentan sus inquietudes y hasta nos abren la puerta de su casa, mucha gente está apática a no votar por todo lo que ya ha pasado, pero ya luego ya se convencen de que se tienen que dar una oportunidad para emitir bien razonado su voto, porque no vamos los mismos, ni somos lo mismo, las y los ciudadanos con trabajo y compromiso estamos en las boletas también”, dijo la abanderada azul.

Este martes por la mañana, Gaby Verlage visitó los domicilios del poblado López Rayón, donde fue bien recibida por las familias, con quienes compartió sus propuestas, pero también donde recabó peticiones que tienen que ver con la falta de apoyos y de programas para mujeres, jóvenes y niños, así como para los adultos mayores, y con quienes hizo el compromiso de impulsar desde la presidencia municipal, acciones que verdaderamente generen bienestar.

Por la tarde, la candidata de Acción Nacional estuvo visitando la colonia Laguna en Villa Manuel, donde de igual manera visitó casa por casa y sostuvo importante diálogo con las familias de este sector popular.

Conocedora de las necesidades más sentidas de González y de Villa Manuel en servicios básicos como agua potable, alumbrado público, pavimentaciones, drenajes, recolección de basura, será una aliada para la gestión de recursos y de programas de gobierno que beneficien realmente a las familias de todo el municipio.

Dijo que el compromiso, será trabajar intensamente de la mano de los ciudadanos y de los diputados, el local, Dr. Juan José García Zamudio y del federal, Vicente Verástegui Ostos para generar progreso y desarrollo, “porque estoy segura que el voto nos favorecerá el próximo 6 de junio, pues traemos las mejores propuestas, el trabajo nos respalda y siempre hemos estado cerca de la gente, no somos los mismos, somos ciudadanos que estamos en las boletas y que verdaderamente queremos lo mejor paras las familias de González”.