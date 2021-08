Recorrerá Magda dependencias estatales para mejorar el servicio

*Hará encuestas ciudadanas para ver qué necesitan cambiar y ofrecer una mejor atención; está visitando también a los alcaldes de los municipios que abarcan su representación pues dijo que es muy respetuosa de las instancias y de los presidentes municipales de las ciudades donde le toca ahora servir

María de Jesús Cortez

Al señalar que la encomienda del gobernador del Estado es atender las necesidades de la población para mejorar el nivel de vida de los tamaulipecos, la maestra Magdalena Peraza Guerra dio a conocer que recorrerá las oficinas que dependen del Estado y hará encuestas con los usuarios para ver qué se necesita y mejorar el servicio para los habitantes.

La representante del Gobernador en el sur de Tamaulipas que abarca Tampico, Ciudad Madero, Altamira, González y Aldama hizo ver que ella y las 8 personas que en esa oficina tiene a su cargo, están para servir y hacer sinergia con todos los organismos de gobierno del Estado.

«No sólo Comapa sino también con los hospitales, las oficinas del Registro Civil, ayer tuve un caso voy a decirlo porque no se vale, una persona que nos llamó para decirnos que en una oficina del Registro Civil alguien, no la titular sino esos que luego se ofrecen a hacer trámites, le cobraba 5 mil pesos por corregirle una letra al nombre que tiene mal en el acta de nacimiento, tenía por ejemplo «i» latina en vez de «y» griega y eso no se vale, no era la titular era otra persona que tal vez gestione», explicó.

Señala la representante del Gobernador que ofrecieron hacerle el trámite y le entregará documentos que van a enviar a Ciudad Victoria porque dijo que sólo allá se hace el trámite.

«Hay que corregir el libro de actas y eso sólo se puede hacer en Ciudad Victoria, aquí no se hace, entonces que la gente no tiene necesidad de pagar esos costos cuando hay instancias en Tampico que le podemos servir en esta oficina somos ocho personas que estamos para atender casos de jurídico, Registro Civil, de Salud y estamos a su disposición», detalló.

La ex alcaldesa porteña habló también de que van a implementar visitas a las dependencias de gobierno del Estado para ver qué pueden mejorar. Además, visitará a los alcaldes de los municipios que abarcan su jurisdicción.

«La semana que entra estaremos visitando a los alcaldes de Aldama y González ya con Chucho mañana tengo reunión con Alma Laura y esperando Adrián Oseguera confirme cuando me recibe en política la forma es fondo hay que ser muy respetuoso de las instancias», recalcó.

Peraza Guerra dijo que quiere ser muy respetuosa de los alcaldes de los cinco municipios que abarca su representación.

«Esta oficina tenía ya más o menos un año acéfalo hoy retomamos esta representación pero sobre todo quiero recalcar está para servir a los ciudadanos hacer sinergia con los organismos del gobierno del Estado pero también con la ciudadanía con organismos activos de las ciudades se trata de sumar esfuerzos y tener mejores condiciones de vida», finalizó.