REFORMA FISCAL EN LA PRÓXIMA LEGISLATURA FEDERAL

Mario Flores Pedraza, presidente de COPARMEX Victoria, pide más recaudación y menos alza de impuestos

18 muertos en Reynosa y Maki tardo tres días en hablar del tema y Makito, hasta hoy, no ha dicho esta boca es mía.

Mucha violencia en el pasado proceso electoral de México: ONU

Desde antes que se llevara a cabo la elección del pasado seis de junio, ya había la inquietud del presidente Andrés Manuel López Obrador de presentar ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión una reforma fiscal. Y después del resultado obtenido en la elección, con más ganas lo hará. Ya lo anunció López Obrador al reunirse con empresarios recién pasado el proceso electoral.

Y así lo dijo el titular del ejecutivo federal: “Queremos una reforma fiscal que no incremente los impuestos”. ¿Y entonces? Platicando con Mario Flores Pedraza, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Ciudad Victoria, me quedó más clara la necesidad de una reforma, o miscelánea le llaman algunos, que busque una manera más eficaz de que, quienes tienen que pagar impuestos, lo hagan, porque de otra forma, seguiremos cumpliendo los mismos.

Dos datos: en 2014, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Aristóteles Sandoval, señaló que 54.7 por ciento de la población económicamente activa, unos 29 millones de mexicanos para ese momento, no contribuye al fisco, con lo que cada año se pierden alrededor de 485 mil millones de pesos. Otro dato: al final del primer semestre de 2019 se contabilizaron 68.4 millones de contribuyentes, en comparación con los 38.4 millones que estaban inscritos al Sistema de Administración Tributaria en el año 2012. Ambos datos nos permiten entender y comprender como se encuentra la hacienda pública.

Las calificadoras económicas internacionales esperan que la actual administración federal mantendrá una gestión macroeconómica cautelosa, con una deuda neta del gobierno general que se mantendrá estable en torno al 48% del producto interno bruto (PIB) durante los próximos tres años, mientras que el crecimiento se desaceleraría tras un repunte de 5.8% en 2021.

Ante ello, la perspectiva económica sigue siendo negativa, lo que indica el riesgo de que se bajen las calificaciones en los próximos 12 meses, ante el debilitamiento de las finanzas públicas, probablemente derivado del manejo de los complejos desafíos fiscales relacionados con Pemex, o de la posibilidad de que algunas iniciativas gubernamentales puedan presionar aún más el entorno empresarial”. Difícil el escenario para los tiempos por venir.

Si bien es cierto que la economía no es todo en el entorno de un país como México, si es un tema de o más importante.

1. Como Usted bien sabe, el pasado sábado, hubo ataques del crimen organizado que dejaron como saldo 18 víctimas mortales, muchos de ellos, de la sociedad civil, ciudadanos que ni la deben ni la temen. El caso es que mientras el Gobernador del Estado, Francisco García salió a dar la cara ante la sociedad tamaulipeca, ni la alcaldesa, Maki Esther Ortiz Domínguez ni el alcalde electo Carlos Peña Ortiz, Makito, salieron a dar la cara y ni un solo comentario les valieron los dolorosos hechos.

Y no sólo eso, sino que más allá de esta circunstancia, en un mal ejemplo de frivolidad y desapego a la sociedad que sufre, la alcaldesa subió a su cuenta de twitter una foto donde está festejando el Día del Padre, y en lugar de preguntar como ayudar a las familias de los fallecidos, les desea “feliz día del padre”.

¿Y dónde quedó el compromiso de las autoridades reynosenses con la ciudadanía? ¿Y dónde quedó la solidaridad? Una acción tan frívola como la de la alcaldesa saliente, hay que tomarla en cuenta para cuando busque nuevos cargos de elección popular, quede muy claro que Maki aplica la máxima de “comiendo yo y mis dientes que me importan mis parientes”.

Y usted me puede argumentar que el municipio no cuenta con los elementos necesarios para enfrentar al crimen organizado. ¿Y la solidaridad? ¿Y el compromiso con los ciudadanos? ¿Y el interés por la gente? Estos son los momentos en donde se requiere de un apapacho, de un mensaje de aliento, de tender una mano amiga a quienes están sufriendo la circunstancia… Pero eso parece no interesarle ni a Maki ni a Makito, quienes ya obtuvieron lo que querían… Maki tardó tres días en salir a los medios y Makito no ha salido…. Lo demás es lo de menos.

La Alta Comisionada de la organización de las Naciones Unidas para los derechos humanos, Michelle Bachelet, dijo que el nivel de violencia registrado durante las recientes campañas electorales en México ha sido alarmante y planteó que es fundamental que se castiguen los actos criminales cometidos y se garantice que no se repetirán. ¡Ups! Se vale sobar. Para quienes festinan que todo salió en el proceso electoral a "pedir de boca", una muestra de que no todo salió como debiera. Ahí una asignatura en la que debe de trabajarse con más ahínco para que los resultados sean mejores.



