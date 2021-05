PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Reformas del 2019 le cierran el paso a FGCV

A partir de reformas practicadas a la Constitución en 2019 el delito de defraudación fiscal es equiparable al lavado de dinero y delincuencia organizada, de ahí que la infracción por un monto de 6.5 millones de pesos del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se convirtió en una pesadilla. Dicho de otra forma, si estas acusaciones hubieran surgido en 2018, un convenio de pago en parcialidades por la suma referida hubiera sido suficiente para responder a la demanda. De esta misma manera podemos entender porque empresas importantes pagaron cantidades multimillonarias de adeudos fiscales al actual gobierno federal.

El propio Presidente López Obrador dio a conocer en una de las mañaneras que 15 grandes empresas del país adeudaban al SAT 50 mil millones de pesos y luego se fueron dando a conocer pagos multimillonarios que sorprendieron a los mexicanos. ¿Cómo había logrado el gobierno de la 4ª T hacer que pagaran los deudores?

La empresa Alsea (la número 71 entre las más importante del país en 2020) fue otra que pagó 3,881 MDP por impuestos derivados de la compra de Vips y Starbucks; asimismo fue el caso de Walmart de México quien liquidó 8 mil 79 millones de pesos para cubrir adeudos similares. Si estas empresas no hubieran pagado oportunamente como lo hicieron, se habrían visto envueltas en problemas de lavado de dinero y delincuencia organizada. Y no porque practiquen operaciones ilícitas, nada de eso, simplemente porque la ley establece la evasión fiscal como un delito equiparable a lo que ya referimos.

Esta nueva concepción de la evasión fiscal permitió que la compra y venta de un departamento a cargo del matrimonio García Cabeza de Vaca, diera rienda suelta en los medios, a acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada, atributos suficiente para desacreditar a FGCV. Quien esto escribe ni es Ministerio Público (hoy Fiscal), ni mucho menos juez, no estamos defendiendo al gobernador de Tamaulipas, sino exponiendo la sobre explotación que se hizo a través del recurso mediático con un propósito político sin lugar a dudas.

Ese fue el principio que no supieron sus asesores haberlo desactivado, fue una bola de nieve que rodó y rodó hasta hacerse enorme, ahora ya es tarde, hay otros protagonistas de la familia a los que están investigando y la historia no parece tener fin. Fue el costo de no doblarse, de no negociar ante un gobierno implacable que no cejara en su empeño, desactivar a quien se habría camino rumbo al 2024, además no hay a la vista un relevo de Rafael Moreno Valle (24 de diciembre de 2018 +).

PAN MUESTRA MÚSCULO EN EL 17.- A 15 días de que se celebren las elecciones los diferentes candidatos a la alcaldía de Victoria ya pulsan el apoyo conquistado, la reprobación, sus fortalezas, los obstáculos a vencer o debilidades detectadas a lo largo de un mes de campaña, les restan 15 días para salvar obstáculos o incrementar adeptos, según sea el caso.

Por lo pronto la caminata gigantesca de victorenses (calculada entre 14 mil y 15 mil personas) que acompañó a la fórmula panista que encabezan Pilar Gómez y Oscar Almaraz, es un presagio positivo a los resultados que se estarán dando en las urnas el próximo 6 de junio. Quedó confirmado en el desfile desplegado a lo largo del magno paseo victorense, “El 17”, que cuentan con el apoyo ciudadano. En esa ocasión ondeaban las banderas albiazules en señal de triunfo y de manifiesto respaldo a los candidatos.

Con mucho ánimo y alegría ciudadana avanzó la descubierta y demostró la fuerza que impulsa a los candidatos a la alcaldía, Pilar Gómez, a la diputación federal Oscar Almaraz y a las diputaciones locales por el XV y XIV distritos locales, Arturo Soto y Mario Alberto Ramos Tamez, todos ellos probados en el terreno de los hechos, no hay improvisados y eso cuenta en la decisión final del elector.

Además es notorio que en lo que respecta al municipio la candidata panista es la que mejores propuestas ha venido realizando, con sentido realista y asentada sobre bases firmes y con una mirada prospectiva pensando siempre en el futuro y más allá del trienio.

En el otro extremo su oponente Eduardo Gattás está luchando contra corriente con el rechazo de los morenistas, si, precisamente quienes debieran ser sus aliados le reprochan que en la planilla que lo acompaña no incluyera a elementos de este partido, sólo hay una excepción en la 7ª regiduría, los demás son desconocidos entre quienes fundaron y han trabajado a favor del partido guinda. Incluso su equipo de campaña “son gente desconocida”.

Eso lo dice la regidora por ese mismo partido, Rosario Rodríguez Gutiérrez, quien considera que en estas elecciones los ciudadanos, incluyendo a los morenistas van a votar por la persona (es decir, no por el partido) en referencia al tema municipal, por el contrario, dice que el voto guinda será a favor de los candidatos a diputados.

Así están las cosas en el interior de los círculos morenistas.

También hay que observar que Gattás ha convencido a un grupo de priistas, de que les va a ir bien a ellos si él gana, esa es su única esperanza porque en el movimiento guinda no tiene pueblo.

Por su parte el candidato del PRI, Alex Montoya Lozano, quien está posicionado en el tercer lugar de las preferencias no se ha percatado de esta fuga de elementos.

Mientras que en Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas le está apostando a los jóvenes y a las mujeres, aquí el candidato a la Presidencia Municipal es Daniel González de 35 años de edad y el de la escoba va por el distrito local XV.

La maestra Blanca Anzaldúa, así es llamada cariñosamente aunque ostenta grado de doctorado, está haciendo esfuerzos denodados para obtener un buen puntaje, pero aquí la realidad apunta, que es mucha candidata y poco partido, en este caso Fuerza por México es de nueva creación y carece de una estructura que le de impulso a sus abanderados.

Y hasta aquí los primeros cinco lugares que se observan con activismo.

LA UAT EN DÍA DEL PSICÓLOGO.- Este 20 de mayo se conmemoró el Día del Psicólogo, porque en esa fecha se otorgó la primera licencia de esa profesión en nuestro país, y fue en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). En ese marco fue que el rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández presidió una ceremonia virtual en el que se entregó el Premio Estatal de Psicología Tamaulipas 2021.

Al evento presencial asistió la Secretaria de Salud, Dra. Gloria Molina quien felicitó a los profesionistas de esta importante rama de atención para la salud.

Después del mensaje oficial del rector Suárez , fueron entregados reconocimientos por aportaciones al campo de la psicología a quienes ganaron el premio, incluso hubo dos otorgados de manera póstuma.

De esta manera la Universidad Autónoma de Tamaulipas enaltece la labor de quienes dedican mayor esfuerzo a la docencia e investigación, fortaleciendo el conocimiento en beneficio de la formación de profesionistas del más alto nivel.