¡REFRENDA RAMIRO RAMOS, IR POR LA GUBERNATURA…!

X.-PRI SE REPOSICIONA Y ESO NOS FORTALCE, PERO ADMITE QUE, “LA ALIANZA CON EL PAN”, LOS LLEVARÍA AL TRIUNFO.

EL NEOLAREDENSE Ramiro Ramos Salinas, refrendó ayer aquí en Reynosa “ir por la Gubernatura de Tamaulipas en el 2022”, aludiendo “le gustaría ir solo”, pero como eso “lo deciden las cúpulas nacionales”, se sumaría al proyecto que defina su partido (el PRI), “pero ahí estaremos”, de cuya cuestión dijo no tener la menor duda, porque, las cosas para el priismo tamaulipeco, van por buen camino y si “hay alianza con el PAN, iremos al triunfo”, por la vital aportación del capital político que el Revolucionario Institucional, aun sostiene en toda la geografía estatal.

REMARCÓ luego que, tras reunirse con sus compañeros de Partido, “los invitó a unirse y ser competitivos el próximo año”, porque por primera vez en la historia política de Tamaulipas, “vamos a tener una sola elección” que es la de Gobernador, es decir sin alcaldes, ni diputados y por ende, “será una campaña muy personalizada”

Y EN ESA competencia, el ex Presidente del Congreso de Tamaulipas Ramiro Ramos dijo ver que, cualquiera de los que tenemos interés, podemos participar y ganar, porque esto aún no está decidido, aludiendo ver en este escenario, un estado que, va a analizar muchas variantes y si nosotros como Partido, hacemos buen trabajo, tengan la certeza que “podremos dar la pelea” para triunfar, de cuya cuestión dijo no tener la menor duda.

SIN EMBARGO, en otra parte de su mensaje, el prisita aspirante a Gobernar Tamaulipas Ramos Salinas, dijo “no tener ambición, ni obsesión de ser el candidato”. Porque si hay alguien de sus compañeros que tenga más capacidad de competencia y “mayor intención del voto que un servidor”, cedería el espacio para apoyarlo, demostrando con esta exposición, que, su interés de participar, en pos de la gubernatura, es para consolidar el reposicionamiento que se vislumbra en las filas del Revolucionario Institucional.

EL EX DIPUTADO, aclaró también no andar buscando trabajo, porque trabajo tiene, sino que anda buscando aportar su experiencia y capacidad política, para transformar el estado y más ahora que, “vemos que en el PRI, hay rasgos de gran valor político y social”, para reconstruir al partido y naturalmente, recuperar el posicionamiento que ante los tamaulipecos, el tricolor por muchos años tuvo y lo seguiremos teniendo, recalcó.

RAMIRO RAMOS dijo que aún hoy en día, “prevalecen las imborrables huellas de apoyo a la educación, la salud, las inversiones y un sin fin de beneficios que en el país persisten”, gracias a la atingencia y perseverancia con la que el PRI obró en su momento, para que esos beneficios de gran valor, sigan siendo de tangible apoyo a las familias de todos los estratos sociales y esto, a lo que aquí hago hincapié, dijo, está a la vista de los tamaulipecos. Y por esta razón, si se dan las condiciones en el Estado que bueno y sino, seguiré adelante, para estar en el espacio político y ser tomado en cuenta.

AL REFERIRSE A Edgar Melhem, el ex legislador Neolaredense dijo que, a él le corresponde una Presidencia de tres años, como a Alejandro Moreno, también le corresponde una dirigencia de cuatro años, puntualizando que, en esto lo conveniente, “es no andar cambiando de dirigentes”, porque eso impide que se le dé seguimiento a los proyectos partidistas, y todo ello, es porque somos un partido que necesita de mucho trabajo, de mucha reposición en territorio y en eso tenemos que seguir trabajando.

PORQUE además en el Partido, tenemos que abrir el abanico e ir a las agrupaciones de la sociedad civil, hacer más militancia, más presencia y darle más espacios a los jóvenes y por ello remarcó que, “ojalá en el PRI, se tome la mejor decisión”.

EXPRESÓ QUE para ir por la gubernatura el próximo año, “en el PRI, si ve a un partido ganador,” porque solos tienen la capacidad de triunfar, porque al ser un partido de centro izquierda, somos el organismo político del análisis, la reflexión, la preparación y somos, los actores de las mejores políticas públicas, porque ni Morena, ni Acción Nacional, han creado alguna institución, han hecho programas, pero realmente “no han creado nada” en comparación a lo logrado por el PRI, porque ellos, no tienen esa visión.

RECONOCIÓ el ex Jefe de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado Ramiro Ramos que, Morena en todo el país, por ser el partido en el Gobierno, tiene una presencia y una buena intención del voto, pero ya han tenido varios fracasos, como haber perdido Nuevo León, San Luis y “la consulta del domingo, también dejó entrever que fue un fracaso, más por haber obtenido solo el 7% de la votación en todo México y eso confirma que Morena, va en declive, cuyo tema ya se soslaya en toda la geografía nacional, porque Morena, dijo, no tiene o no cuenta una sólida estructura partidista.

EN VALLE HERMOSO, HAY NUEVO PRESIDENTE MUNICIPAL

CARLOS ALBERTO Salinas Garza, quien se venía desempeñando como Contralor Municipal, ayer sustituyó en la Presidencia Municipal de Valle hermoso al titular Gerardo Aldape Ballesteros, el que dijo iría a un cargo estatal, cuya determinación se acordó en la sesión de cabildo, desarrollada ayer alrededor de las 5 de la tarde en aquel municipio.

GERARDO ALDAPE, todo el tiempo ha sido un sujeto visceral, vivales y oportunista, porque siempre abusó del poder político que tuvo en sus manos y aun así, este perverso sujeto de baja calidad moral, seguirá en el escenario político, pero aluden que “no será por mucho tiempo”, porque hay temas financieros muy comprometedores que, por supuesto ha dejado ultra mega pendientes, a los que por obviedad, Gerardo, tendrá que responder. Y de ello aquí seguiremos dando amplia cuenta.

SIN OLVIDAR que, entre los corruptos funcionarios de la actual administración municipal de Valle hermoso, también se señala con índice de fuego, al matamorense “que manda bendiciones a todo mundo”, me refiero al Secretario del Ayuntamiento Manuel Cuauhtémoc Perusquia, “el falso monaguillo” del que se sabe, ha amasado considerable fortuna, por haber sido el asesor y consejero de Gerardo Aldape.

LO BUENO es que la sociedad vallehermosense, al fin va a descansar de Gerardo Aldape, esperando que el sustituto Carlos Alberto Salinas Garza, haga un mejor papel que, el que hizo el ya retirado de la administración (por haber pedido licencia), pero en fin, estaremos al pendiente de lo bueno y lo malo de lo que haga el sucesor del vivales de Gerardo Aldape Ballesteros.

