LETRAS PROHIBIDAS

¿Regresaremos a las presenciales?

Clemente Zapata M.

Una duda que permanece en el ambiente es si el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, seguirá insistiendo con el regreso a las clases presenciales luego de ver las cifras de contagios de la última semana.

La llamada “Tercera Ola”, en la que nueve de cada diez contagios están presente la variante Delta del Covid-19, otra vez ubica a nuestro país dentro de los primeros lugares de contagios a nivel mundial, a pesar de que las jornadas de vacunación no se han frenado en nuestro país y llevan paso acelerado.

En estados como Nuevo León, sus autoridades sanitarias ya entraron en una forma de hartazgo que se volvió desesperación, haciendo un enérgico llamado a la población para que le “bajen a la fiesta”.

Tamaulipas también está viviendo un repunte peligroso de casos y decesos que hacen inviable, al menos en el futuro cercano, un regreso a clases presenciales y, el retorno “voluntario” en los pocos municipios con semáforo verde, causan dudas al gremio magisterial.

A esta realidad que se vive en este diez de agosto del 2021, se suma el anuncio de la farmacéutica CanSino (dado a conocer este domingo ocho), que recomendó la aplicación de un refuerzo de su vacuna anti-covid, al menos seis meses después de haber recibido la primera dosis.

Es importante que en Tamaulipas no se pierda vista este anuncio, porque la vacuna que le aplicaron a la clase magisterial, fue precisamente la CanSino, un biólogo que está generando dudas y temores en quienes la recibieron desde hace varias semanas.

En ese sentido, el presidente de la Asociación Estatal de Maestros y Padres de Familia de Tamaulipas, MIGUEL ÁNGEL TOVAR TAPIA, no descartó una “rebelión magisterial” en caso de que el Gobierno federal no apruebe un refuerzo de la vacuna CanSino o de cualquier otro biólogo.

TOVAR TAPIA asegura que en la Capital de Tamaulipas hay reporte de que han fallecido poco más de medio centenar de profesores, entre activos y jubilados, a causa del Covid-19, a pesar de que recibieron la vacuna.

También, el secretario general de la Sección 30 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, ha venido advirtiendo que el gremio está en la mejor disposición de regresar a los salones, siempre y cuando sea seguro dicho retorno para todos.

En ese tenor y con justa razón, en la Capital y los municipios grandes, el temor de llevar las clases de forma presencial está fundamentado después de ver los anuncios de CanSino y la cifra de profesores fallecidos a pesar de que recibieron la vacuna.

El 30 de agosto es la fecha en que inicia el ciclo escolar 2021-2022 en el país y cada día que pasa resulta más interesante saber la postura de Palacio Nacional sobre el regreso virtual o presencial y luego de ver la realidad de los contagios en el país vale preguntar, ¿mantendrá su postura de regresar a los salones o se retractará…?

Por sí o por no, las escuelas en Tamaulipas ya exigieron y condicionaron la educación pública a cambio de la mal llamada “aportación voluntaria”, bajo el argumento de que requieren insumos para el retorno a las aulas a pesar de que la Secretaría de Educación de Tamaulipas anunció que entregaría lo necesario para un retorno seguro.

Será difícil que, al menos en la Capital y los municipios más grandes del estado, a casi 20 días de que inicie el ciclo escolar, la curva de contagios baje y se posicione en un tono verde que permita el regreso seguro para todos.

Sería grave que, de “botepronto”, las cifras de contagios que maneja el Gobierno federal, en esta recta final del periodo vacacional, disminuyan “por decreto” y cambien a color verde de la noche a la mañana.

Permítame que insista en el mismo tema, pero: ¿cómo se podrá mantener una sana distancia en las escuelas durante los cambios de turnos?; es decir la salida del matutino y la llegada del vespertino.

Lo ideal sería que ya no hubiera Covid-19, que todos regresáramos a la normalidad y a las actividades antes de la pandemia en forma segura. Pero una cosa es lo ideal y otra cosa lo posible…

Una cosa es lo que diga el Presidente de México y otra cosa lo que se ve a ras de piso. No es lo mismo exigir desde La Mañanera de Palacio Nacional el regreso a clases presenciales, que vivir una entrada o salida de la escuela en cualquier turno… Pendientes…

~~BENEFICIA PILAR A POBLACIÓN VULNERABLE. – El Gobierno de PILAR GÓMEZ ha beneficiado a más de dos mil victorenses con las jornadas multidisciplinarias desarrolladas en diferentes puntos de la Capital, a través del Sistema DIF Victoria y la Dirección de Bienestar Social del Municipio. En total sumaron 16 jornadas realizadas en igual número de colonias cuyo objetivo es contribuir a que la población vulnerable se beneficie con diferentes servicios… Destaca que se arrimaron servicios gratuitos a la población como consulta médica, consulta dental con limpieza y aplicación de flúor, entrega de medicamento del cuadro básico, revisión de glucosa y presión arterial, así como orientación y asesoría nutrimental; además de otros apoyos como cortes de cabello a la población en general y sumado a las acciones el Centro Antirrábico Municipal ofreció los servicios de vacunación y desparasitación para mascotas, todos estos beneficios se realizaron sin costo alguno.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ÉDGAR MELHEM SALINAS, voló este lunes del municipio de Reynosa a la Ciudad de México, para atender la chamba en el Comité Ejecutivo Nacional… Cuentan que cuentan que a MELHEM SALINAS le tocará estar en la sede nacional del partido prácticamente toda la semana y tentativamente regresaría el jueves o viernes… También cuentan que podría traer buenas nuevas para quienes buscan ver en la boleta electoral del 2022 al PRI, al PAN y al PRD juntos o bien, para quienes quieren ver al tricolor de la mano del Movimiento de Regeneración Nacional… Las cosas se pondrán más interesantes en esta semana para la vida política de Tamaulipas… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Duro paquete tendrá la próxima Legislatura local, independientemente del color que predomine, tras darse a conocer las cifras de productividad de la presente Legislatura, la número 64… Cuentan que cuentan que la presente Legislatura, comandada por GERARDO PEÑA FLORES, de 905 iniciativas presentadas, lograron sacar 605, es decir aprobadas del uno de octubre del 2019 al 14 de julio de este 2021… También cuentan que las legislaturas anteriores, la 63 y 62, lograron aprobar 572 y 471 respectivamente, por lo que las cifras para el comparativo ahí quedan… ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… El aspirante a la gubernatura por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), FELIPE GARZA NARVÁEZ, tuvo un encuentro con los medios de comunicación donde fijó postura de la efervescencia adelantada que se vive en Tamaulipas dentro del partido guinda… Cuentan que cuentan que en Morena no le están haciendo justicia a GARZA NARVÁEZ, pues a pesar de su impresionante currículum y todavía mejor capacidad política no es tomado en cuenta ni para las encuestas… También cuentan que personajes como él, que son prácticamente de las pocas enciclopedias vivientes de la política tamaulipeca, no se quedará de brazos cruzados, es decir que podría abanderar otros partidos políticos distintos a Morena y hay varios organismos que quisieran un cuadro con el currículum de GARZA NARVÁEZ entre sus filas. Sólo que en Morena hay como 15 aspirantes a la gubernatura, de manera que todo se puede diluir de cara al 2022, de no ponerse de acuerdo ¡Ostias tío de la Virgen santa!

