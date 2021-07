La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

REGRESO PRESENCIAL A CLASES SERA DECISION DE LA SECRETARIA DE SALUD

En la SSA como que no le hicieron mucho caso al presidente Andrés Manuel López Obrador y pusieron en claro que el regreso a clases del próximo escolar –de manera presencial– será decisión de la Secretaría de Salud.

“Ya no podemos seguir con las escuelas cerradas, necesitamos abrir. El reinicio de clases se va a dar y vamos a presentar una propuesta para que con tiempo nos preparemos todos; madres, padres familia, autoridades, maestros, todos, que no nos malacostumbremos, tenemos que regresar a clases a finales de agosto”, dijo el mandatario a principios de la semana.

“No hay nada que lo impida, hay un pequeño rebrote afortunadamente de contagios, pero ya tenemos más vacunación y por lo mismo hay menos riesgos de contagio”, advirtió.

Pero de inmediato sacó a cabeza el dirigente estatal de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez, y dijo que por lo pronto ellos están participando en algunas reuniones con el Secretario General de Gobierno, para definir el mecanismo de estrategia que se tendrá que seguir, en caso de que finalmente se decida volver a las clases presenciales en Tamaulipas.

Agregó que ellos están sujetos a lo que decida la Secretaría de Salud porque tienen que prevenir los contagios del Covid-19 y por ello deben tomar las medidas correspondientes, “debemos tomar algunas medidas que garanticen la seguridad sanitaria para los alumnos, maestros y padres de familia”.

“Además se deberán de cuidar los protocolos de salud e implementar algunas acciones dentro de los edificios escolares, colaborando con insumos para los trabajadores de la educación y cuidar la salud de los alumnos, de los maestros y padres de familia”, precisó Guevara Vázquez.

Por otro lado, da a conocer que, ante algunas inquietudes manifestadas por parte del personal sindicalizado, luego de circular la versión de que la vacuna china CanSino solo tiene una efectividad de seis meses, aclaró que será decisión de las autoridades de salud de aplicar o no un nuevo biológico. “Debemos de confiar en la Secretaría de Salud, porque son los que revisan el biológico, nosotros como trabajadores de la Educación estamos preparados para fortalecer la escuela pública y quizá no estemos preparados para tomar una opinión al respecto “, indicó.

Vaya con el dinamismo y la decisión que Samuel García. El asume el cargo de gobernador electo de Nuevo León, el que de entrada ya nos dejó ver que para la realización de obras se necesitan recursos y esos recursos los tiene la derecha y no la izquierda, por lo que ni tardo ni perezoso se reunió en Texas con su homólogo el gobernador del estado Greg Abbott y en Washington con altos funcionarios del gobierno norteamericano, los que lo veían con simpatía, quizás por su juventud y preparación académica.

En ese mismo lugar se topó con directivos del NADbank a los que de inmediato les planteó la necesidad de bajar recursos de esa institución para la realización de diferentes proyectos, entre ellos la construcción de la carretera Gloria-Colombia. Que vendría agilizar las importaciones y exportaciones entre ambos países.

Dejando ver a todos sus ganas de trabajar, Samuel García, les dijo que estará muy activo y dará a conocer todo lo relacionado con su paso en aquella ciudad, gira que dijo dará mucha importancia a la Aduana de Colombia, que hace frontera con Texas, la cual aseguró que será muy pronto una gran potencia para Nuevo León.

Por cierto, el mundialmente famoso boxeador mexicano, Saúl “Canelo” Álvarez, arremetió contra el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y precisó que en México “hay mucha inseguridad”, remarcó que el gobierno no hace nada para solucionar éste mal.

“Hay demasiada inseguridad, por eso ya no estoy tanto en México. Hay mucha inseguridad para mí y para mi familia, mucho más….y el Gobierno no se preocupa por eso, no se preocupa por muchas cosas más”, remarcó.

Como que Estados Unidos le da la razón al Canelo, ya que el gobierno del presidente Joe Biden, acaba de recomendar por enésima vez a sus conciudadanos a evitar viajar a México debido al incremento de contagios de Covid-19 en el país y la violencia.

También informó a los estadounidenses que, por ahora, no hay ningún estado en rojo en el semáforo epidemiológico. México reportó 11,137 casos en las últimas 24 horas, –con lo cual significó la cifra más alta en los últimos cinco meses– fue el 10 de febrero que se informó del contagio de 11,138 personas en un día.

La alerta previa que realizó el Departamento de Estado de Estados Unidos fue en la última semana de mayo, cuando la alerta se encontraba en el nivel 4.

Entre los estados a los que EEUU solicita no viajar, están Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas, Colima y Guerrero.

Andando de gira por Reynosa, al senador de MORENA suplente de Ricardo Monreal y aspirante a la gubernatura de Tamaulipas, de pronto como que se le apareció el chamuco a Alejandro Rojas Díaz Durán, ya que estando parado en una esquina de la Plaza Principal, de pronto efectivos de la Procuraduría de Justicia en Tamaulipas, aprovecharon la oportunidad para notificarle de manera oficial y por escrito, que el próximo lunes debe presentarse a una declaración en Ciudad Victoria, con lo que le amargaron el día.

Por cierto, células criminales del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) atacaron, bloquearon carreteras y quemaron vehículos en Uruapan, Tangamandapio, Zamora y Jacona, municipios todos del estado de Michoacán.

Cerca del 38 por ciento de los inversionistas consultados por Bank Of América aseguran que entre los principales riesgos que hay en México para invertir están las decisiones que de pronto toma el gobierno.

Esto representa un aumento de 8 puntos porcentuales respecto al sondeo previo, cuando solo tres de cada 10 inversionistas veían a las decisiones de la actual Administración como un riesgo latente.

En segunda instancia se encuentra una posible desaceleración en Estados Unidos, con el 38 por ciento de los 32 gestores de fondos de inversión consultados en el documento “Latam Fund Manager Survey” de julio y lo que representa una baja respecto al 53% que opinaba lo mismo en el sondeo del mes previo.

En tanto solo uno de cada 10 inversionistas teme al Coronavirus en México y solo el 4 por ciento ve riesgos de lenta vacunación en el país.