Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

RELACIÓN AMLO-MONREAL: ROMPIMIENTO INEVITABLE

El Inquilino del Palacio Nacional no confía más en el Coordinador de MORENA en el Senado, Ricardo Monreal, y en su grupo, lo que ha venido a cambiar la correlación de fuerzas de cara a la selección de candidatos a las seis gubernaturas en 2022, incluido Tamaulipas.

El rompimiento entre el grupo del zacatecano, Ricardo Monreal Ávila, coordinador de la bancada de MORENA en el Senado, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, podría salírsele de control al inquilino del Palacio y provocar un cisma al interior de MORENA.

Para nadie es un secreto que Ricardo Monreal es aspirante a la candidatura presidencial de MORENA y, al romperse la relación con el dueño de la franquicia, tendrá que buscar otras opciones para ser candidato presidencial en 2024. Sin embargo, uno de los mayores errores de Monreal es pelearse con quienes pudieran ser sus futuros aliados, a través del deslenguado de Alejandro Rojas Díaz Durán.

Y es que, si Monreal sueña con encabezar una alianza rumbo a la presidencia de la república, tendrá, obligadamente que verles la cara a quienes el “Pantorrillero” ha ofendido, acusado, insultado y difamado. Por ello, sería importante que el ex gobernador de Zacatecas, si en realidad tiene en su cabeza el 2024, empiece a construir un control de daños.

Y lo primero que debe de hacer, es quitarle de la cabeza al descocado de Rojas que puede ser Gobernador de Tamaulipas, porque, además de no cumplir con los requisitos constitucionales, la verdad es que no ha pasado de ser un hazme reir de los tamaulipecos, no ha logrado nada verdaderamente interesante y sólo ha perdido el tiempo buscándole problemas y más problemas a su amo, Ricardo Monreal.

Rojas, lo mismo se ha confrontado con el presidente de MORENA, Mario Delgado, que con candidatos del Movimiento de Regeneración Nacional y de fuera de ese partido, con gobernadores de diversas filiaciones y diversos estados, queriéndose sentir el muy muy, y queriendo hacer sentir que le está haciendo el trabajo sucio, de fontanería, al presidente López Obrador.

Pero no, eso no es cierto. Eso ni el propio Rojas se lo cree. A Rojas todos lo ignoran y cuando Monreal se de cuenta del daño que le está generando Rojas, lo va a despedir con una patada en salva sea la parte. ¿Enserio? Por supuesto. El presidente López acusó a Monreal de traidor por el pleito en el que Rojas se enfrascó con Dolores Padierna, queriendo disputarle la candidatura de MORENA a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Y para mayor dato de Monreal, René Bejarano, a pesar de los pesares, es un hombre de total confianza para López Obrador. Y Dolores Padierna es la esposa del “Señor de las Ligas”.

A tal grado es el desprecio de Mario Delgado por Rojas Díaz Durán que en la pasada elección no le dio nada, ni las gracias, por su animadversión con el Perrito Pantorrillero”. No lo hizo candidato a Diputado Federal, ni a concejal… Bueno, no lo hizo ni siquiera delegado político.

A tal grado fue el desprecio que Delgado dejó al “loquito” de Rojas que tuviera su “propio membrete”, el Ala Democrática, lo que no representa nada. Ni a él. Y así como Delgado le da el avión al mequetrefe de Rojas Díaz Durán, los demás a quienes ofende, insulta y agrede, no lo hacen en el mundo, y le dan el avión, porque Rojas no es nada ni nadie.

Insisto. Rojas no puede ni siquiera entregar documentos ante la autoridad electoral y sólo le está complicando el escenario a Ricardo Monreal de cara al 2024. El todavía coordinador senatorial marrón, el zacatecano, debe entender que no hay enemigo pequeño. Y creo que lo entiende, y muy bien, pero hay algo que no le permite ver con claridad el futuro.

Si Monreal aspira a sentarse en la mesa de los partidos de oposición, buscando una oportunidad de ser candidato presidencial en 2024, debe, hoy mismo, sacar a Rojas de Tamaulipas, y darle unas vacaciones perpetuas para que deje de confrontarse con todos. Ese carácter rijoso y pendenciero del defeño habla de que su equilibrio emocional no anda muy bien que digamos. Y entonces, urge, además de las vacaciones políticas perpetuas, que acuda con un buen psiquiatra a darse una checadita, porque ese carácter petulante y belicoso, no es normal de una persona pensante.

1. Hay algo que no podemos negar sobre César Augusto Verástegui Ostos, y eso es el liderazgo que lo ha caracterizado en el desempeño de sus funciones como servidor público. pero lo que más llama la atención sobre el «Truco», es su compromiso con todas las clases sociales.

Así como lo hemos visto entablar acuerdos y proyectos a nivel estatal en materia de seguridad, salud y bienestar social, a través de los cuales ha construido consensos entre líderes sociales, alcaldes y diputados de diferentes corrientes políticas, ha logrado beneficios para Tamaulipas, sobre todo, para los ciudadanos más vulnerables.

2. El inquilino de Palacio debe entender que la estrategia de “Las Mañaneras” se le está cansando y generándole yerros y enemigos. Está a tiempo de rearmar la estrategia, si es que no quiere seguir acumulando adversarios enojados. 3. Al corte de este martes 24 de agosto, México acumuló 254 mil 466 muertes por Covid-19, esto es, 940 fallecimientos más que el día anterior, informó la Secretaría de Salud Federal. Con ello, en las últimas 24 horas el país sumó 18 mil 262 contagios, para dar un total de 3 millones 249 mil 878 casos confirmados. Con estas cifras, México ocupa el lugar 14 a nivel mundial en número de contagios y el cuarto puesto como el país con más decesos por la pandemia, detrás de Estados Unidos, Brasil y la India, según la Universidad estadounidense Johns Hopkins 4. Lo esperamos mañana miércoles, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestro sitio en Facebook: https://www.facebook.com/DLRNoticiasMX, o en nuestro canal de Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCoqdtpEpTD353HIh6qpxA2w, con la mejor información del noreste de México. Desde la Redacción, #PeriodismoProfesional #PeriodismoInteligente, porque nosotros si somos profesionales de la noticia.

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes

D.R. HIPÓDROMO POLÍTICO 2021