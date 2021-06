Relajación de la sociedad, la causa de aumento de contagios COVID

Cd. Madero, Tamaulipas. – El aumento en el número de casos de Covid en la zona, puede ser originado por la confianza que se presenta al ya estar vacunada parte de la población.

Gabino López Zúñiga, presidente de la asociación civil «Ganas de Ayudar», dijo que la sociedad cayó en un grado de confianza, lo que ha generado que no se cuiden tanto.

Mencionó que al parecer no existe una información precisa en torno a la vacuna, debido a que se debe saber que el hecho de vacunarse, no significa que la gente no pueda enfermarse.

«Yo creo que la sociedad cayó en un estado de confianza, sabemos qué hay un tema ya de aplicación de vacunas eso ha hecho que la gente dé alguna manera se relaje, pero tenemos que entender que las personas que no se han vacunado deben seguir sin bajar la guardia y seguir las recomendaciones hasta ser vacunados y aún después de vacunados por el bien de todos mantener los cuidados que ya conocemos en base a las autoridades sanitarias».

Mencionó que la vacuna refuerza el sistema inmunológico, por lo que puede dar COVID, pero ya no será tan fuerte la afectación.

Expuso López Zúñiga, que es entre los 25 y 40 años de edad, donde la ciudadanía acude con mayores dudas o temor de padecer este tipo de enfermedades, argumentando que por su trabajo están en zonas de aglomeración, o que fueron a alguna fiesta, pero en realidad caen en relajación