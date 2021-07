Residentes de Unidos Avanzamos bloquean carretera ante la falta de energía eléctrica

*El transporte pesado, particular y urbano que comunican a la zona rural de Altamira y quienes viajaban hacia el norte del país se encuentran varados en la carretera federal por dicho motivo.

Por Diana Alvarado

Altamira, Tamaulipas. – Vecinos del fraccionamiento Unidos Avanzamos en el ejido Santa Amalia en estos momentos bloquearon la carretera Tampico-Mante ante la falta de energía eléctrica, llevan poco más de 46 horas sin el servicio.

En el sector existen decenas de menores de edad y personas enfermas de cáncer, según lo manifiesta el gestor social Freddy Torres Mar.

Reclama que la CFE, empresa de clase mundial según su eslogan, no ha atendido los innumerables llamados que han realizado durante el tiempo que tienen sin luz.

No obstante, los recibos se cobran de manera inmediata de lo contrario les suspenden la energía eléctrica; dicen los afectados que no se han presentado tormentas eléctricas por lo que no tienen un motivo suficiente para que no se reestablezca.

Permanecerán en el lugar hasta que personal de la Comisión Federal de Electricidad llegue al fraccionamiento ubicado al norte de la ciudad a reconectar la luz.

En las últimas semanas vecinos de distintos lugares de la zona conurbada han tomado la decisión de bloquear las vialidades principales ante los cortes constantes de energía eléctrica; tal ha sido el caso de El Moralillo, Veracruz. Ejido Benito Juárez de Altamira y en estos momentos durante la noche del martes en el fraccionamiento Unidos Avanzamos.