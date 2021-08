PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Resurge Muñoz Cano con el PVEM y la izquierda

La participación de Manuel Muñoz Cano como dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no sólo le da un nuevo aire al instituto político, sino también a la competencia electoral de 2022 cuando se elija gobernador para Tamaulipas. Quiérase que no, esta incorporación del ex priista a la arena electoral pondrá en activo a un reducto de expertos operadores, que además están identificados con una corriente política que gobernó el estado con Eugenio Hernández Flores.

Ante la poca efectividad del PRI en las últimas dos jornadas electorales, gran parte de la clientela tricolor seguramente va a voltear a ver al Partido Verde como opción en 2022. Sin embargo, en este momento no está clara la vinculación de este partido con la corriente morenista por lo que respecta a Tamaulipas, aunque hay claros indicios de la articulación del Verde con la izquierda en los últimos tiempos.

Con Muñoz Cano está un grupo importante de operadores políticos que se desempeñaron en la jornada electoral de San Luis Potosí, donde hicieron ganar a Ricardo Gallardo Cardona candidato de la alianza PVEM-Partido del Trabajo, resultando victorioso con el 37 % de la votación, las raíces políticas del hoy gobernador electo de SLP están en el PRD.

Por lo pronto Manuel Muñoz tiene confianza de que en Tamaulipas pueda repetirse una experiencia similar a la de Chiapas y San Luis Potosí, donde el Verde ganó sendas gubernaturas.

En ambas campañas, la de Chiapas y la de SLP tuvieron participación expriistas que estarán incorporándose al nuevo proyecto que va a comandar Muñoz Cano en Tamaulipas en el escenario del proceso electoral 2021-2022 que estará iniciando en septiembre próximo.

Manuel Muñoz es recordado como uno de los hombres más cercanos a Eugenio Hernández Flores, se desempeñó como Secretario de Desarrollo Social y fue un estratega que sacó adelante los temas y zonas que presentaban dificultad electoral en ese sexenio, por ejemplo trabajó muy bien la zona de Reynosa, donde pasó largas temporadas.

En fin, la cuestión es que Muñoz Cano y la sombra de Hernández Flores inyectarán nuevo oxígeno al PVEM, con todo y las filias y fobias que pueda tener sobre todo para quienes no ven con simpatía el avance de la izquierda morenista.

PERAZA GUERRA NUEVAMENTE AL RUEDO. – La designación de la maestra Magdalena Peraza Guerra como Titular de la Oficina de Representación Regional Zona Sur de la Oficina del Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, fortalecerá la gestión gubernamental con todo y lo que esto representa desde el punto de vista político. Nadie como ella, dos veces ex alcaldesa de Tampico (una por el PAN y otra por el PRI), para vincular a los sectores sociales y productivos de la región con la estructura estatal.

Con la maestra, se matan dos pájaros con una sola pedrada, por una parte la conexión del Estado con los sectores productivos de los tres municipios, es decir de la inversión privada, y por otro lado con las áreas sociales donde los municipios a partir de octubre estarán gobernados, dos de ellos por Morena, que son Altamira y Madero, mientras que en Tampico sigue ondeando la bandera azul.

El mandatario estatal difundió a través de sus redes sociales, haber entregado él de manera directa el nombramiento a Magdalena Peraza Guerra durante una gira por la zona sur, donde además sostuvo una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Ejecutiva de la Red Estatal de las Mesas de Seguridad y Justicia de Tamaulipas.

FGCV URGIÓ A LA FEDERACIÓN RECURSOS PARA EL COVID.- La tercera ola de COVID-19 está presente en la mayor parte del mapa tamaulipeco y requiere de una mayor responsabilidad de todos, tanto del gobierno, como de cada uno de los habitantes de esta entidad. En ese escenario el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se sumó a la petición de otros mandatarios, para que la Federación destine los recursos económicos adicionales, que los apliquen ellos, pero que lleguen a los estados para enfrentar este cuadro de emergencia.

Al respecto García Cabeza de Vaca detalló que durante la reunión de gobernadores con la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se formuló la petición formal para que proporcionen estos recursos que “es un tema de voluntades, para poder enfrentar la situación en base al comportamiento de pandemia en cada estado pero que se vea el respaldo de la Federación”.

García Cabeza de Vaca expresó que “hay preocupación entre los gobernadores por la falta de recursos para atender esta tercera ola de Covid-19, cuya magnitud no se tenía contemplada, ni por el Gobierno de la República, mucho menos por los estados”.

Así las cosas, todos tenemos que asumir con mayor responsabilidad las recomendaciones que son conocidas, de higiene y sana distancia, así como de vacunarse, esto para conservar el estado ideal que es no adquirir la enfermedad. Y el gobierno federal y estatal, su papel está en dar atención ante el hecho consumado del contagio, y que, por las declaraciones de los gobernadores, no hay los recursos suficientes para hacer frente a esta ola que viene tan fuerte.

UAT ATIENDE ASPECTO EMOCIONAL POR PANDEMIA. – Preocupada por el desarrollo emocional de los estudiantes, la Universidad Autónoma de Tamaulipas dedica parte de su esfuerzo y recursos a dar asistencia psicológica para el manejo de las emociones, como la depresión y otras manifestaciones más presentes a partir de la pandemia, por las presiones muy diversas que se han generado por el encierro y el cambio de circunstancias económicas y sociales.

En esta ocasión fue el psicólogo Alberto Ávalos González, invitado por la Facultad de Enfermería Victoria de la UAT, quien impartió la charla “Manejo de las emociones: Una herramienta olvidada”.

El especialista destacó que a un año de confinamiento por el COVID-19, los mexicanos no nos hemos recuperado del impacto emocional, y es porque no estamos preparados para hablar de las emociones que es un tema tabú, a nadie le gusta hablar de sus emociones y estas van en aumento y se han derivado en incrementos de divorcios, adicciones e incluso suicidios.

Ávalos González señaló que estamos disfuncionando en una de las áreas más importantes como es la afectiva.

El comentario que podemos agregar, es que la mayor parte de las personas cuando se les propone que consulten con un psicólogo, lo asocian a la locura, y dicen “no estoy loco”, no han logrado comprender a plenitud la asistencia emocional que necesita cualquier ser humano.

Ahora que estamos frente a una circunstancia que ha agravado las emociones de los individuos, es importante y hasta urgente que se comprenda la importancia de la ayuda profesional, desde los niños hasta los adultos. Por eso se han creado servicios de ayuda en las escuelas de psicología del país, incluyendo la adscrita a la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Y desde luego es abierta a todo público y no exclusiva para la comunidad universitaria.