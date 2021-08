Retiene SET salario a cientos de maestros de Tamaulipas; presumen represalias políticas

*Acusan a Mario Gómez Monroy, secretario de Educación de retener sueldos a profesores por haber participado con otros partidos políticos diferentes al PAN.

Por Diana Alvarado

Profesores de Tamaulipas se encuentran en una situación difícil al tener que vivir presuntas represalias partidistas por parte de la Secretaría de Educación en Tamaulipas; toda vez que les han retenido el salario de varias quincenas porque presumen participaron políticamente con partidos opuestos al PAN.

Rigel Guzmán, maestra de inglés en el municipio de Reynosa explicó en entrevista vía telefónica que, tiene 15 años de laborar en el magisterio y el pasado 28 de enero solicitó permiso sin goce de sueldo para ausentarse de sus funciones en el período del 1 de marzo al 15 de junio del presente año.

Comentó que el motivo del permiso fue para participar en la contienda electoral pasada en el partido Redes Sociales Progresistas; sin embargo, no obtuvo respuesta de la autoridad competente hasta el 24 de marzo que le fue enviado por correo electrónico la autorización de la licencia, pero fechada del 10 de marzo firmado por Recursos Humanos de la SET, es decir, fueron 14 días de diferencia de haberse elaborado el documento y enviado a la profesora Rigel Guzmán.

El 15 de mayo del presente año emitió un documento a la misma dependencia notificando la reanudación de labores, toda vez que debe ser entregado 30 días antes de la culminación de la licencia solicitada con anterioridad.

La maestra detalló que posteriormente al regresar a sus funciones, le fueron retenidas sus quincenas hasta la fecha sin argumento alguno, solamente cobrando los días laborados del 1 al 15 de marzo, debido que, al no obtener respuesta inmediata por la licencia emitida, siguió trabajando y cobrando lo correspondido por su labor.

Luego de acudir al CREDE en el municipio de Reynosa con el objetivo de aclarar la ausencia de su salario, en dicha instancia no le dieron argumentos suficientes y por el contrario le dijeron que la quincena cobrada del mes de marzo no debió de ser pagada “me piden en el documento de autorización que notifique 30 días antes de reanudar labores para que me den de alta en el sistema y percibir mi salario en tiempo y forma, el 15 de mayo lo entregó, firmado y sellado, el detalle es que a la fecha tengo cinco quincenas retenidas y además me dicen que le debo al estado una quincena, puesto que, al no recibir respuesta de la SET seguí laborando, pero como mi permiso marcaba esa fecha dicen que la debo”.

Rigel Guzmán añadió que no es la única que se encuentra en la misma situación, por el contrario, la retención de salario la están padeciendo cientos de maestros de todo el Estado que no trabajaron con el Partido Acción Nacional, si no en Morena o el RSP, por ejemplo.

Tal es el caso del profesor Andrés Andrade Márquez, supervisor de la zona escolar 146 de Matamoros quien de igual forma solicitó el permiso con antelación para ausentarse de sus labores por participar en la campaña electoral del partido Morena de donde resultó regidor electo; el profesor se encuentra en la Secretaría de Educación en Ciudad Victoria encabezando una protesta pacífica en compañía de otros colegas afectados.

Indicó que, en Matamoros la titular del CREDE María Elena Flores Montalvo también pidió licencia para integrarse a la campaña del PAN, incorporándose a sus funciones recibiendo su salario en tiempo y forma.

“No quisiera pensar Mario Gómez Monroy, secretario de educación, que actúo como represalia y ventaja a pesar de que ha sido incompetente en su cargo, ya que el pasado mes de febrero del 2020 tuve un descuento erróneo sin que hasta el momento se me justifique. Hay cientos de maestros en la misma situación que no han recibido su salario”, dijo.

Pidió al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que intervenga en esta situación anómala “Lic. Francisco García Cabeza de Vaca, solicitó a usted directamente ya que es el gobernador del estado y la máxima autoridad que solucione esta situación que padecemos cientos de maestros”.

Dijo que este domingo acudirá a Ciudad Victoria para apoyar a sus compañeros afectados sin cobrar su salario de seis meses, otros más de un año y presentarse en la protesta que realizan en las instalaciones de la Secretaría de Educación.