Retirarán en definitiva palapa incendiada de la laguna del Carpintero

* No está contemplada en la etapa dos del proyecto integral de la laguna del Carpintero por lo que dicen ya no será necesaria

María de Jesús Cortez

Luego de que en menos de 48 horas fue incendiada dos veces una palapa hecha a base de palma, ubicada en la laguna del Carpintero y tomando en cuenta que en esa zona está por iniciar la etapa dos del proyecto integral de la laguna del Carpintero, la comuna porteña procederá al retiro de la misma.

Fue el alcalde Jesús Nader Nasrallah quien en entrevista dijo que es lamentable que hayan vuelto a atentar contra el patrimonio municipal pues es un lugar que era muy concurrido por los tampiqueños.

«Vamos en breve a seguir con este proyecto para modernizar esa parte y no está contemplada la palapa entonces por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano están recomendando quitar ya la palapa para empezar ya con la siguiente inversión», señaló.

El munícipe dijo que este proyecto integral de la laguna del Carpintero tiene tres etapas y esta etapa en la que van a entrar es para pegar con la Escuela Náutica Mercante.

Aún así, la autoridad porteña no dejó de lamentar que haya personas que sólo buscan dañar la ciudad y que no hagan conciencia en que con esos actos vandálicos no sólo perjudican al ayuntamiento sino a todos los tampiqueños.