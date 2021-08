Reubicación de cocodrilos ya no se hizo realidad este trienio: Regidora

* Alcaldes no se han puesto de acuerdo

María de Jesús Cortez

Aún cuando sigue en pie el proyecto de reubicar al menos 15 cocodrilos esto ya no se hará realidad en este trienio que ya concluye pues los alcaldes de la zona no se pusieron de acuerdo para trabajar, En ello reveló la regidora María Victoria Espadas, comisionada a Ecología.

La edil dijo que podría realizarse hasta el próximo trienio ya que entren los nuevos alcaldes para contar con una Unidad de Manejo Ambiental.

“Se tienen que poner de acuerdo los 3 Ayuntamientos para que se pueda arreglar ese lugar para poder mover a los animales de uno en uno, no es tan fácil cambiar al animal del hábitat, porque no suelen acondicionarse tan fácilmente a un nuevo hábitat, pero se está dando avance, no estamos estacionados en el tema, se esta con caza y pesca viendo eso”, explicó.

Dijo que están viendo cuando se podría hacer y cuándo se podría disponer del lugar donde se enviarían, y de qué manera se moverá a los animales.

“Necesitamos los 3 Ayuntamientos ponernos de acuerdo, tal vez para el siguiente trienio porque como algunos van a cambiar hay que hacer la propuesta”, finalizó.