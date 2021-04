Revelan Diferencia en el PES por Candidatura Porteña

*Advierten que la pugna entre el propietario y el suplente en el 8 distrito no perjudicará la campaña y en el día de las votaciones

Francisco Herrera

El candidato suplente a la diputación federal del PES en el 8 distrito, Osmar Atayde Gutiérrez, reconoció que existe una pugna «interna, más no personal» con su compañero Juan Manuel Fernández Sánchez, pues además, negó que está diferencia vaya a repercutir el día de la votación, aunado a que la posición que actualmente detentan en el congreso de la unión fue abandonada por su diputada quien hoy busca la alcaldía porteña.

Señaló que las diferencias internas no tienen por qué afectar la imagen del partido encuentro solidario (antes encuentro social) y reflejarse el día de la votación.

Dejó en claro que en estos momentos lucha jurídicamente en el ámbito electoral por quedarse con la titularidad de dicha candidatura, pues reiteró que «la gente me respalda a mí, no sabemos si el compañero (Juan Manuel) está o no haciendo campaña, es un problema interno que ahí debe quedar».

Remarcó que aún y con estos asegunes de la política espera que la población vote por el partido político que representa, pues además negó que el abandono del espacio político en la actual legislatura federal pueda traer consecuencias negativas en la percepción ciudadana.

«Desconozco cuál sea la verdadera causa por la cual no hacer campaña en las calles, somos ajenos a las situaciones internas del partido político, ellos decidirán junto con la autoridad correspondiente a quien entregan la candidatura oficial».

Finalmente, resaltó que continuará con su agenda de trabajo en las calles del octavo distrito, hasta que se defina la situación interna que vive el PES en esta ciudad.