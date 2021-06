LETRAS PROHIBIDAS

Revientan ‘club de la gubernatura’

Clemente Zapata M.

Dijeron que siempre no,

el cónclave se cancela

y el proyecto no vuela

al contrario se frenó…

Que hubo reclamaciones

sobre la reunión pactada,

por ello fue “reventada”

y sin dar explicaciones…

Fue cancelado el “cónclave guindo” o la “cumbre marrón” que estaba programada para este sábado a las dos de la tarde en el salón Enjoy, que se ubica en el kilómetro cinco de la carretera Victoria-Matamoros, aquí en la Capital.

La reunión de los “pesos pesados” del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), al menos hasta el cierre de la presente colaboración, levantó muchas expectativas pero no se realizará, al menos no este sábado.

Se van a decir infinidad de versiones sobre dicha cancelación, pero una fuente de alto nivel del partido, consultada por LETRAS PROHIBIDAS, confirmó que hubo fuertes reclamaciones.

En palabras más simples, no eran los tiempos para andarse juntando para fijar las bases de la selección de un candidato o candidata a la gubernatura cuando desde Palacio Nacional no han definido qué método se empleará o si hay algún “tapado”, “delfín” o favorito.

Es decir que dicha reunión generaba mal olor y una percepción de rebelión, porque desde la propia cúpula nacional no habían dado el “visto bueno”.

Prácticamente dicho “cónclave guinda” podría entenderse como que estaban haciendo cosas buenas pero que parecían malas. Como que olía a un golpe de estado al centralismo partidista, pues…

La intención primaria de la reunión, era fijar las bases de una supuesta hermandad política para sacar a un ungido, bajo reglas claras y sólidas; al Mesías guindo, pues.

Sería algo así como un “club de la gubernatura”; un hipotético “clan VIP” donde todos se darían la mano, se jurarían lealtad, pero dando a conocer quién realmente es quién en la política interna de Morena.

Al final de cuentas los celos, las reclamaciones, las intrigas, es decir el canibalismo interno imperó y terminó por reventar una cumbre que apenas estaba en pañales.

Además de la mala señal que ofrece esta cancelación, evidencia cuatro cosas: (1) La incapacidad para ponerse de acuerdo en la realización de un “evento de hermandad”…

(2) En el partido de estado (Morena) sí se recibe línea de “mero arriba” y no había línea para dicho cónclave; (3) que no será fácil sacar un candidato a la gubernatura y menos por unidad… (4) De sacar un candidato la sopa se les puede caer del plato a la boca. Punto y aparte.

El proceso 2021-2022 inicia en septiembre. Actualmente se vive el proceso de impugnaciones que deberá definirse para finales de agosto, de manera que este cónclave parecía un arranque en tercera, como los que han hecho los auto destapados ALEJANDRO ROJAS DÍAZ-DURÁN, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO… Pendientes…

~~CHUCHO NADER EN LOS CUERNOS DE LA LUNA.- La reunión que el alcalde de Tampico, CHUCHO NADER, sostuvo con el presidente del Comité Ejecutivo del Partido Acción Nacional, MARKO CORTÉS MENDOZA, hizo demasiado ruido en Tamaulipas… Aunque la reunión fue institucional, repito institucional, pues MARKO se reunió con todos los alcaldes que obtuvieron la reelección y entre ellos CHUCHO NADER, no por ello dejó de hacer mucho ruido en esta parte de México, que llegó hasta la Capital del estado, si se toma en cuenta la nueva radiografía electoral, en donde NADER es “dueño” de una isla azul en medio de un mar color guido… Para quienes gustamos de las elucubraciones y de las especulaciones, de los casi 30 alcaldes que tendrá el PAN a partir de octubre, es NADER, sin proponérselo, quien puntea un proyecto de gran envergadura por ser Tampico una zona de estrategia turística y además en donde los empresarios realmente dejan ver su mano y la hacen sentir en los proyectos políticos de gran calado… ¡Calla pesáo!

~~FELIPE GARZA QUIERE SER GOBERNADOR.- La pregunta fue directa y a boca de jarro: —¿Busca la gubernatura?, la respuesta fue un seco ¡sí!, sin dudarlo… —¿Lo puedo citar?, le pregunté; “por supuesto”, me contestó… Lo anterior fue parte de una sustancial entrevista —vía telefónica— con FELIPE GARZA NARVÁEZ, dueño de un impresionante currículum, de buena fama pública y de una impresionante lucidez y visión de futuro… Se confiesa maderista (Francisco I. Madero) y por tanto es de los pocos políticos que se opone a la reelección dando sólidos argumentos para ello, que desmenuzaremos en próximas entregas… Un viejo anhelo de GARZA NARVÁEZ, es abolir las diputaciones por la vía plurinominal, tema que coincidentemente el presidente de México, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, retomó hace un par de días… Aunque no milita en el Movimiento de Regeneración Nacional, sí es simpatizante y recientemente se apuntó para la candidatura a la diputación federal por el distrito 05, posición que al final se negoció y se entregó al Partido Verde Ecologista de México… GARZA NARVÁEZ es de los pocos políticos disciplinados, dueño de un bagaje político y con una amplia capacidad de maniobra para el debate, pero con una sensibilidad política para abordar temas espinosos… En próximas entregas iremos desmenuzando la vida y obra de este político tamaulipeco, su salida del PRI, ¿por qué Morena? y no el PAN, así como sus planes a corto, mediano y largo plazo; admirable su paciencia para explicar las cosas y llamarlas por su nombre… Sin duda que GARZA NARVÁEZ es de los pocos que podrían fundar una escuela para políticos, pues de que le sabe a esto de la cosa pública sí le sabe… ¡Yayayái!

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… De la noche a la mañana, a varios líderes grupusculares al interior del Partido Revolucionario Institucional (PRI), les entró un imperioso amor por su partido y empiezan a alzar la voz para exigir una reconfiguración de este órgano político en la entidad… Cuentan que cuentan que aunque le quieran echar montón a ÉDGAR MELHEM SALINAS, su mejor escudo es el hecho de que el PRI consiguió aumentar la votación del 2019 al 2021, sin alianzas, sin dinero, prácticamente con sangre nueva como candidatos y bajo fuerte presión por parte del PAN y Morena… También cuentan que “de la nada” el nombre de BALTAZAR HINOJOSA OCHOA se empezó a escuchar en varios rincones, principalmente de la frontera, como una “señal de regreso”… Pero al interior del PRI no se han olvidado que tras la dolorosa derrota en el 2016, BALTAZAR se desapareció y nada quiso saber del partido, incluso existe la sospecha de que operó en Matamoros en contra del tricolor en las pasadas elecciones… Por eso sorprende que ahora, presumiblemente, pretenda ser otra vez candidato del PRI a la gubernatura tamaulipeca… ¡Ay ojón!

++CUENTAN QUE… El ex candidato del PRI a la Alcaldía de Victoria, ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, debe aprender en el espejo de BALTAZAR HINOJOSA y no optar por el ostracismo político… Cuentan que cuenta que los votos conseguidos por ALEJANDRO tienen mucho valor porque los consiguió con sudor, saliva y suela, rascándose con las uñas y hasta pidiendo prestado para completar con los gastos de campaña… También cuentan que dentro del PRI puede hacer una fecunda carrera, pero debe dedicarse a cultivar los votos conseguidos el pasado seis de junio; ni las derrotas ni las victorias son eternas… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

Gracias… Nos leemos hasta el lunes

Comentarios a: letrasprohibidas2011@hotmail.com