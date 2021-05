LETRAS PROHIBIDAS

¿Reviven ‘fuego amigo’ Vs JR…?

Clemente Zapata M.

A menos de 15 días de que se consumen las elecciones y se dé vuelta a la página a un convulsionado proceso, sorprende que presuntamente desde el centro neurálgico del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), se revive el “fuego amigo” en contra de JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL.

Se insiste una y otra vez que versiones originadas desde Palacio Nacional, apuntan a la inminente salida del también llamado JR, del organigrama de la Cuarta Transformación, como Jefe de programas federales en la entidad.

No es la primera vez y, por lo que se ve, no será la última vez que se maneje el nombre del “Súper Delegado” como prospecto a ocupar, en breve, la banca del desempleo.

Prácticamente desde hace más de un año se apuesta a su salida y nada ha pasado… Hasta el momento…

Quienes anticipan, apuestan o aseguran dicha salida, ponen sobre la mesa dos puntos muy importantes para sustentarlo: (1) su parentesco con el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y… (2) la brutal presión que el Gobierno federal está ejerciendo sobre el Mandatario y más integrantes de su familia.

No se necesita ser adivino para sacar a conclusión que personajes como el senador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA y el diputado federal por el distrito 07, en proceso de reelección, ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO, estén muy interesados, por lo pronto, en que JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL cause baja en el organigrama del Gobierno federal.

Como tampoco se puede ocultar que no es la primera vez que patrocinan dagas mediáticas, piquetes de ojo, golpes bajo y falsas acusaciones para hacerlo tropezar, sin conseguirlo.

Sólo que hay algo que define completamente a JR y es su disciplina al momento de desarrollar su trabajo a favor de Palacio Nacional, entiéndase el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

Es cierto y no se puede negar lo obvio, GÓMEZ LEAL está en medio de un “fuego cruzado” que, guste o no, lo podría lastimar, a pesar de ser una de las piezas más importantes en el ajedrez político de GABRIEL GARCÍA HERNÁNDEZ, coordinador general de Programas para el Desarrollo, del Gobierno federal, así como punta de lanza de un proyecto electoral del gran calado.

No es monedita de oro para gustarle a todo, pero algo que abona a su favor es que la chamba que le encomendaron la ha sacado adelante, dándole todo el crédito al presidente LÓPEZ OBRADOR y eso se sabe en Palacio Nacional.

Hasta el momento de cerrar la presente colaboración JOSÉ RAMÓN GÓMEZ LEAL seguía en la misma posición y a punto de cobrar la quincena.

Una cosa es cierta: JR ha sido y es el funcionario federal más bombardeado por el “fuego amigo” y no tan amigo en Tamaulipas… Y por algo será, ¿por qué se le teme…?

Como también es cierto que quienes lo ubican como candidato a Gobernador tal vez descubran que están gastando pólvora en infiernitos, pues pudiera ser que por su edad y las circunstancias, lo más sensato es esperar por la oportunidad de competir por una Senaduría en el 2024, cuando las cosas se enfríen.

La forma en que bombardean al coordinador de delegaciones federales en Tamaulipas, da a entender que a pesar de la tormenta política que se vive y lejos de esperar a que ésta pase, el “JR” sigue “vivo”, caminando y con paso firme.

Personajes del sur y centro de la entidad, dentro de Morena, están empeñados en mantener el “fuego amigo” e incluso practicar el canibalismo si eso les garantiza la caída de JR.

Sin lugar a dudas no será la última vez en que se apuesta por la salida de GÓMEZ LEAL del Gobierno federal y por lo que se ve, después del seis de junio, las futuras dagas mediáticas que le lanzarán serán todavía más feroces… Pendientes…

~~DAN SEGUIMIENTO A DESASTRE NATURAL.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ encabezó la Sexta Reunión de Seguimiento de Desastres Naturales, donde reportaron parte de las acciones realizadas… Por ello el director de Protección Civil y Bomberos, OMAR ENRÍQUEZ SÁNCHEZ, informó el retiro de cinco árboles caídos, la entrega de ocho mil litros de agua para uso doméstico y mil 200 de agua purificada en las colonias Campanario, Oradel, Los Ángeles, Insurgentes y Blanca Navidad… La secretaría de Servicios Públicos Primarios, IRMA RICHER detalló algunas de sus acciones como limpieza de calles y recolección de ramas, además de retirar once arbotantes del bulevar Colosio, exterior del Puente Internacional Dos, Paseo Colón, Degollado, Antonio Carrillo… Se atendieron también once luminarias dañadas y también se repararon ocho cruceros, reinstalando 36 señales sobre la carretera a Piedras Negras. La Comapa confirmó que el servicio está completamente restablecido.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El canibalismo al interior del Movimiento de Regeneración Nacional se mantiene vivo y se comprobó con los comentarios de la regidora de este órgano político, MARÍA DEL ROSARIO RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ, en la Capital de Tamaulipas… Cuentan que cuentan que la Edil morenista reconoció que su apoyo será para el candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Victoria, ALEJANDRO MONTOYA y no para el candidato de su propio partido, LALO GATTÁS… El detalle es que la regidora es también fundadora de Morena, lo que le mete demasiado ruido a la campaña en la Capital… También cuentan que, aunque no lo dijo, la regidora RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ está promoviendo el voto cruzado a favor de los candidatos a diputados locales y al federal pero no para GATTÁS y las encuestas demuestran que le está funcionando dicha operación política… ¡AyWey!

++CUENTAN QUE… Quien “tronó” con los reporteros de la fuente fue precisamente el candidato de Morena a la Alcaldía de Victoria, LALO GATTÁS pues adjetivó como “porros” a quienes en el cumplimiento de su labor le hacían peguntas durante su recorrido en una colonia al oriente de la Capital… Cuentan que cuentan que LALO GATTÁS está empezando a sufrir una especie de “esquizofrenia electoral” pues asegura que se siente perseguido y además vigilados por todas las cámaras del C-4; tan es así que considera “enemigos” a los reporteros de Victoria tan sólo por hacerle preguntas que le causan escozor… También cuentan que la postura que adoptó el candidato de Morena a la Alcaldía es fruto de una desesperación al saber que tras ir de puntero, su campaña se le ha salido de control a pocos días de que culmine este proceso electoral… ¡Que gacho Tacho!

++CUENTAN QUE… La que anda “pegando con tubo” es la candidata del Partido Acción Nacional a la Alcaldía de Nuevo Laredo, YAHLEEL ABDALA CARMONA, pues según la encuesta realizada por Arias Consultores, la panista tiene el 44.7 por ciento de las preferencias electorales… Cuentan que cuentan que aunque Arias Consultores le da un amplio margen de ventaja a YAHLEEL, no es la única, pues Masive Caller, Rubrum y Demoscopia Digital también la ubican como la favorita para ocupar la Alcaldía de Nuevo Laredo, es decir alzarse con el triunfo el seis de junio próximo… También cuentan que este resultado es fruto de una campaña inteligente por parte de la candidata, pero también por el resultado que en su momento realizó como Alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, quien hoy es candidato del PAN a Diputado local por el distrito uno… ¡Yayayái!

Gracias… nos leemos hasta mañana

