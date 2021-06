T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

REYNOSA NO ESTÁ A LA VENTA, ¿LAS CANDIDATURAS DE MORENA SÍ?, ¡ESO, NO LO DIJO EL PANTORRILERO!

EL PERRO “Pantorrillero” como se le conoce en todo México al Senador suplente ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, (desde que lo bautizó con ese mote o seudónimo) la ex lidereza nacional del Partido MORENA Yeidckol Polevnsky, este sujeto de baja caterva moral, desde que fue enviado a Tamaulipas “por su patrón” el Senador titular Ricardo Monreal Ávila, no ha hecho otra cosa más que venir a dirigir toda una gama de improperios contra el Gobernador del Estado Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para cumplir la encomienda-consigna de Monreal, para denostar a las Autoridades Estatales y al Partido Acción Nacional y con ello, “intentar posicionar a Morena”, porque este organismo, “no ha repuntado aquí en Tamaulipas.

PERO ESO no es todo, porque desde que Rojas Díaz Durán vino a esta entidad, empezó a operar para fraguar “como y de qué forma” hacer negocios, “cuya idea Monrealista, finalmente ha rendido frutos millonarios, por “la presunta venta de candidaturas del partido Morena”, gestándose con ello “la imposición de candidatos forasteros”, que era lo conveniente para el propósito mercenario y corrupto de Ricardo Monreal, de quien nos dicen “en Zacatecas” dejó huellas muy arraigadas de corrupción e impunidad, las que en corto plazo “irán saliendo a la luz pública” y por eso al Senador, le importa mucho que, “su hermano David Monreal Ávila gane”, porque de no ser así, desde su estado “le empezaran a sacar los trapitos al sol”. Porque “la Fortuna de los Monreal” en Zacatecas, tiene una historia interesante.

EL PARTIDO Morena, es evidentemente, “la nueva infraestructura mercenaria” de Ricardo Monreal Ávila. Cuyo negocio político, repito, ya ha rendido los resultados esperados y fraguados por el Senador Zacatecano aquí en Tamaulipas. Y la prueba irrefutable de este menester, estriba en la asignación-directa de candidatos a alcaldes, diputados locales y federales, cuyos personajes, proceden de los partidos Neoliberales como lo son PRI-PAN-PRD y MC, a los que con marcado énfasis, todo el tiempo ha criticado el creador de MORENA, Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien sobre esta disyuntiva política, en la que desatacan o “brillan los flagelos de corrupción e impunidad”, el mandatario mexicano, inexplicablemente “se ha quedado callado”.

PORQUE “en las mañaneras” allá en Palacio Nacional, el Lic. López Obrador, no habla ni media palabra” de “la imposición de candidaturas” en su partido, las que por cierto, ya han generado al interior de Morena, marcada inconformidad e indignación entre los verdaderos fundadores y militantes de Morena, esos que “a tambor batiente, lucharon” al lado del hoy mandatario mexicano, para que este llegara la Presidencia de la República y como AMLO, ante “esta patraña mercenaria”, consumada al parecer por el Senador Ricardo Monreal, se ha mostrado indiferente, (muchos Morenistas de hueso colorado) se han decepcionado y se han venido alejado de Morena. Lo que sin duda habremos de ver este próximo domingo 6 de junio, fecha que será histórica para los mexicanos y tamaulipecos.

Y SI EL PERRO Pantorrillero ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, en un acto de campaña de Carlitos “el Makito” Peña, dijo que “Reynosa no está a la venta”, porque “tenemos una obligación moral con México, Tamaulipas y Reynosa, eso que vociferó, este “perverso carga maletas” de Monreal, a juicio de auténticos militantes de Morena, “eso es no tener progenitora”, porque NADIE EN REYNOSA, “IGNORA LA VENTA MILLONARIA DE CANDIDATURAS” del Partido que liderea el ex priista MARIO DELGADO CARRILLO, quien no es más que otro títere del Senador “terrateniente zacatecano” Ricardo Monreal Ávila, quien por su soberbia, no se ha puesto a pensar o reflexionar sobre aquel viejo adagio que dice: “con la vara que midas serás medido”. Y sino “pal baile vamos”. Y Tampoco no debe olvidarse que en política, “el tiempo es el que para todo, siempre os da la razón”.

