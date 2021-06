Tendencias

Oscar Contreras

Reynosa ya no aguanta más…

La situación de zozobra y terror por la pasa Reynosa es no es resultado del actual gobierno federal ni estatal, es porque en los últimos treinta años los gobiernos en los distintos niveles los dejaron crecer y los tamaulipecos, aunque muchos ya se acostumbraron a vivir de esta manera, hay otros que le exigen al presidente Andrés Manuel López Obrador y al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca que respondan para darle solución a este caso.

Sin embargo, esto nos es tan fácil, ya que el narcotráfico, el tráfico de migrantes, mujeres y niños, así como el paso del contrabando hacia el centro del país, deja muchas ganancias y de ellas, viven miles de familias quienes han encontrado en estas actividades ilícitas una manera de vivir sin importar lo que pueda sufrir la gente.

Desde luego que combatirlos no ha sido nada fácil, ni tampoco cuando se ha buscado controlarlos y al parecer cada vez que sucede esto, los grupos siempre se multiplican. Así que nadie la tiene una solución ideal, la estrategia de AMLO de “abrazos y no balazos” no resulta y ahora casi al finalizar el sexenio en Tamaulipas, es casi seguro que los grupos de la delincuencia organizada se harán presentes, para llamar la atención a las nuevas autoridades.

¿Qué hacer?

La respuesta es muy difícil y complicada. Y es que cada quien tiene su respuesta, recordamos que ninguna ha sido eficiente, pero cuando se ha tenido un mayor control de lo que hacen los grupos del crimen organizado, parece que eso funciona por un tiempo, aunque luego la ambición en los que manejan el control, se desborda y vuelve a descomponerse el tema.

Por lo pronto, en Reynosa los organismos más importantes del sector productivo como el de los constructores, comerciantes, transportistas, profesionistas, hoteleros, empresarios, restauranteros y otros muchos más expusieron en una carta abierta lo que están pasando y dicen:

“… alzamos la voz con un grito de desesperación los que vivimos en Reynosa… ya no podemos vivir en armonía y tranquilidad, ya no se puede tener un negocio… ir a divertir, ya no se puede seguir igual; porque si seguimos callando, seguramente algún día seremos uno más en las interminables estadísticas de muertos o desaparecidos en una lucha donde la verdadera sociedad no tiene cabida.”

Y finalizan diciendo: “exigimos y exhortamos a todas nuestras autoridades de cualquier nivel de gobierno a analizar lo que está sucediendo en Reynosa con la inseguridad… resolver el problema de manera inmediata, no verlo como una lucha de poderes entre autoridades que solo causan descoordinación… las estrategias realizadas no han tenido un balance positivo para la población, quedando hartos de esperar resultados y ver que lo que ese estaba avanzando en uno, no se vuelva a retroceder en dos.”

En fin, la carta está dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador; a Olga Sánchez Cordero; al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y a Maki Ortiz esperamos que cause algún efecto positivo y se ponga en marcha alguna solución posible. La que sea pero que sea posible para que Reynosa vuelva a tener paz y seguridad.

Para finalizar, aunque faltan seis meses para conocer a los candidatos de los diferentes partidos que participarán en la elección que renovará el gobierno de Tamaulipas, ya se mencionan que por Acción Nacional podrían ser dos: César “El Truco” Verástegui y Chucho Nader.

César “El Truco” Verástegui tiene experiencia para ocupar la candidatura y habría una “cierta” garantía de triunfo, ya que ha realizado una destacada operación político-electoral durante el sexenio como que diseñada en la pasada elección que resultó pulcra e incuestionable.

Chucho Nader podría continuar con las obras y acciones que GobTam dejará pendientes y el alcalde tampiqueño conoce muy bien el proyecto de Los Vientos de Cambio, ya que fue el primer secretario de administración al inicio del gobierno y podría darle más brillo al gobierno estatal.

Es más, los morenos de MORENA tradicionalmente impugnan, gritan y se manifiestan por lo fantasmas del fraude que siempre los persigue, pero en la pasada elección, no dijeron ni hicieron absolutamente nada por lo que esto ha sido un éxito para El Truco.

Pero bueno, estos dos reconocidos panistas aún tienen mucho que aportar a Tamaulipas, pero en la próxima elección estatal serán muy cuestionados por lo que el actual gobierno no hizo o dejó de hacer, y se espera que sepan marcar la diferencia entre lo que se hizo, lo que faltó por hacer y lo que quieren hacer.

Para finalizar, el senador Ricardo Monreal Ávila debe estar muy preocupado porque el presidente Andrés Manuel López Obrador lo llamó traidor por la derrota que sufrió Dolores Padierna en la pasada elección, ya que le ayudó según AMLO, pero a perder.

Es por ello que ahora no sabe cómo llamarle la atención y le acaba de enviar una carta al ministro Arturo Zaldívar para exhortarlo a que convoque al pleno de la Suprema Corte de Justicia y defina el desafuero del mandatario tamaulipeco.

El caso es que Monreal cree que cuando resuelva la Suprema Corte a favor de que como quieren, vendrá la desaparición de poderes y Tamaulipas volverá a tener paz, tranquilidad y la supuesta crisis de gobernabilidad que existe se acabará. ¿Qué les parece?

Finalmente, es bueno que sepa que ni con esa carta, ni utilizando el tema Tamaulipas de manera mediática su relación con AMLO volverá a ser la misma, porque ya anda buscando quien ocupe su lugar en la Cámara de Senadores y su rencor por haberle tocado a una de sus colaboradoras más leales se volcará contra él… y cuando lo haga, ya veremos hasta donde va a parar Monreal y sus sueños presidenciales. Ni más ni menos.