T E C L A Z O S

Guadalupe E. González

REYNOSENSES REFRENDAN SU APOYO A LA FÓRMULAS DEL PAN Y AL GOBERNADOR CABEZA DE VACA…!

EN MEDIO de un gran fervor político-electoral ayer domingo, una caravana de poco más de dos mil vehículos que recorrieron las principales calles y avenidas de la ciudad, refrendaron con marcado énfasis, “el solidario respaldo a los abanderados” del PAN en Reynosa, así como al Gobernador de Tamaulipas Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

EN ESTE relevante evento, se plasmó el claro indicador del pueblo hacia quienes integran la fórmula de Acción Nacional aquí en Reynosa, motivo por el cual el Candidato a Presidente Municipal Jesús Ma. Moreno Ibarra “Chuma”, expresó su franco agradecimiento a las familias de todos los niveles sociales, por la buena disposición mostrada a su persona, desde el inicio de la campaña de quien el próximo 6 de junio, con el voto del pueblo será quien dirija por el mejor sendero los destinos de esta pujante comunidad reynosense.

CHUMA MORENO, junto su esposa Maribel Villarreal de Moreno, dijo sentirse elogiado y a la vez agradecido por las muestras de cariño y apoyo recibidas por la gente, las que sobre el caminos nos salen al paso, para dialogar con un servidor, eso es algo que más me alienta, para a no cesar en mi diario peregrinar en esta tara proselitista, la que mi partido Acción Nacional me ha encomendado y por ello, dijo Moreno Ibarra, pueden tener la certeza de que “vamos a salir avantes” junto a ustedes, porque a ustedes que son el pueblo, me debo y mi obligación ineludible, será la de escucharlas y atender sus más elementales necesidades.

EN LAS VISITAS “casa por casa”, dijo Chuma Moreno, he encontrado el apoyo de la gente que desea respuestas claras a sus demandas, por ello, desde ahora estamos trabajando con mucho entusiasmo con las familias, para conocer a fondo las necesidades de cada una de las más de 500 colonias que conforman a esta pujante comunidad fronteriza, porque no debemos olvidar que Reynosa, es el municipio más grande y más próspero de Tamaulipas. Y por ello, nos espera mucho trabajo para “consolidar todos los retos y objetivos que unidos, nos habremos de trazar”.

EL CANDIDATO del PAN a la Presidencia Municipal de Reynosa Jesús Ma. Moreno Ibarra “Chuma”, dijo no comulgar con el uso de las instituciones púbicas, para intervenir en las campañas electorales e influir en el ánimo de la gente, como es el caso de Tamaulipas.

HAY QUE destacar que junto a “Chuma” Moreno Ibarra y su esposa Maribel Villarreal de Moreno, tomaron parte en este magno evento de gran caravana vehicular, el Presidente Estatal de Acción Nacional Luis René “el Cachorro” Cantú Galván, así como los abanderados a las Diputaciones Locales y Federales, confirmándose en este relevante acto proselitista el rotundo apoyo a los Candidatos del PAN y al Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Y DURANTE la mañana, “Chuma Moreno”, fue invitado a la inauguración de un torneo de futbol en las canchas Sustaita, donde los jóvenes deportistas, le hicieron patente al Candidato del PAN a Presidente Municipal de Reynosa su sólido respaldo, el que estarán refrendándole el próximo 6 de junio, al emitir el voto en las urnas en favor de quien representa el sano interés de servirle a las familias de Reynosa: Jesús Ma. “Chuma” Moreno Ibarra.

NUEVO LAREDO, TAMBIÉN VIVIÓ LA GRAN CARAVANA DE APOYO A CANDIDATOS DEL PAN Y AL GOBERNADOR CABEZA DE VACA

CON LA GRAN CARAVANA vehicular, en la que tomaron parte poco más de un mil automovilistas, la que se desarrolló ayer domingo a nivel estatal, “se confirma la unidad y la fortaleza de Acción Nacional en todo Tamaulipas”, tributándosele el solidario respaldo a la candidata del PAN a la Presidencia Municipal de Nuevo Laredo Yahleel Abdalá Carmona, así como s los Candidatos albiazules a las Diputaciones Locales, Enrique Rivas Cuéllar, Imelda San Miguel y Felipe “el Moyo” García Aguiar, sin olvidar a Salvador Rosas Quintanilla, quien va por la Diputación Federal del Distrito No 1., aludiendo los participantes que, en esto “ni un paso atrás”.

EN SU ELOCUENTE mensaje, la abanderada a la alcaldía Neolaredense Yahleel Abdala dijo que, “hoy venimos a demostrar y decirle a toda la gente de Nuevo Laredo que, Acción Nacional está más fuerte que nunca”, pero además estamos unidos y listos “para seguir velando por los intereses de los ciudadanos”. Porque a diferencia de otros candidatos, la fórmula del PAN aquí en esta mi ciudad, “está comprometida con el bienestar de los ciudadanos” y para ello, les diré que en esto “los discursos y las palabras salen sobrando”

PORQUE les reiteró que, “la formula panista, está integrada por grandes hombres y mujeres que, con dedicación y compromiso defenderán a Nuevo Laredo y a los ciudadanos que, viven y enfrentan a diario, muy variados retos y objetivos, para que todo proyecto por el que pugnemos, dijo la Candidata a alcaldesa Yahleel Abdala, “se convierta en tangible realidad”.

LA ABANDERADA de Acción Nacional puntualizó enfática que, «Somos los primeros que presentamos propuestas, los primeros que sabemos cómo hacer las cosas; llevamos años recorriendo a Nuevo Laredo. Y para ello, dijo que las 97 acciones que acabo de presentar hace dos días, son el fundamental principio, de lo que vamos a hacer» por el bienestar y el crecimiento de Nuevo Laredo, recalcó Yahleel Abdala

NUEVO LAREDO ESTÁ MÁS UNIDO QUE NUNCA: IMELDA SANMIGUEL

LA CANDIDATA a la diputación local por el Distrito Dos Imelda Sanmiguel, destacó que la Caravana es una gran muestra con la que Nuevo Laredo, “No da Ni Un Paso Atrás”, porque dijo que mi querido pueblo, “Está más unido y fuerte que nunca”, a fin de defender a sus instituciones y también las más elementales necesidades de las familias de este tan importan puerto fronterizo, aludiendo que por este esencial motivo “los Neolaredenses van en la misma ruta, del proyecto azul”.

SUBRAYÓ la abanderada de Acción Nacional a Diputada Local Imela Sanmiguel que, hoy iniciamos con una caravana, con la que hemos demostrando que. “en Tamaulipas, todos estamos unidos”, por la importancia de intervenir y “defender lo que con esfuerzo y empeño hemos construido”, aludiendo la aspirante a legisladora por Nuevo Laredo que, nuestra gente es tenaz y perseverante y “no se les olvide que, “Tamaulipas es libre y soberano”.

ALUDIENDO la abanderada del PAN a Legisladora por el Distrito dos Imelda Sanmiguel que, esta contienda electoral es de suma importancia, porque en la misma, veremos el apoyo ciudadano, porque la gente está convencida que “los abanderados del PAN, somos un equipo firme”, que no se quebranta porque cuenta con el sólido interés de “sacar adelante a Nuevo Laredo, a Tamaulipas y México.

Y PARA finalizar la candidata de Acción Nacional a Diputada por Nuevo Laredo Imelda San Miguel, subrayó que, “tenemos que salir a defendernos” y no dejarnos llevar por las burdas atrocidades que, ha venido consumando de manera grotesca el Gobierno Federal. Y por esta razón “como tamaulipecos estamos unidos”, para defender las instituciones de Tamaulipas y de esta forma, mantener nuestra fortaleza política y continuar a paso firme, “hacia un mejor horizonte que, el futuro nos depara”.

