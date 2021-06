Tendencias

Oscar Contreras

Rivas aclara situación y Chucho se fortalece

El presidente municipal de Nuevo Laredo con licencia, Enrique Rivas Cuéllar, aclaró que no puede volver en este momento a ocupar su cargo como alcalde de la ciudad, porque impugnó los resultados de la elección del distrito número uno donde participó como candidato a la diputación local y se presentaron un sinfín de irregularidades por las que resultó derrotado.

Esto que Enrique Rivas hizo para despejar cualquier rumor sobre su situación actual, acaba con la especulación sobre su ausencia de la presidencia municipal y confirma que sigue siendo la primera autoridad en Nuevo Laredo, pero como permiso del Honorable Cabildo para faltar de manera indefinida a su cargo en el gobierno municipal.

Y es que en la calle, por los pasillos del poder, en los cafés, bares y restaurantes, así como en las fiestas y carnes asadas que se organizan como parte de los festejos del día del padre, circulan tres versiones que tenían una cierta credibilidad, pero ya vimos que no son reales, son únicamente especulaciones y no tienen nada que ver con la realidad:

Primera. Se decía que Rivas Cuéllar no volvería a la presidencia municipal porque recomendó a Yalheel Abdalá y no resultó como se esperaba, por lo que el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca le pidió dejar su cargo en el cabildo de Nuevo Laredo.

Segunda. Que Rivas Cuéllar no volverá al gobierno municipal porque está dedicado a revisar los egresos de su último año así como la cuenta pública que se presentará ante la Auditoria Superior del estado y desde luego, está muy concentrado a transparentar los asuntos especiales por los que los hermanos Canturosas pudieran acusarlo de peculado.

Y tres. Que el gobernador García Cabeza de Vaca le pidió que no volviera para que su amigo, don Arturo Sanmiguel, cumpliera su sueño de ser alcalde en esta última etapa de su mandato y por cierto que lo hace muy bien, ya que en la pasada tromba que azoto a la ciudad, el alcalde estuvo muy pendiente de las necesidades de la ciudad, ya que se quedó sin luz y agua y pudo en tiempo record devolverle estos dos servicios a los neolaredenses.

Sin embargo, con la aclaración de Rivas Cuéllar se despejan todas las dudas, sospechas y especulaciones que circulan por Nuevo Laredo y Tamaulipas, y se espera que en el tribunal le gane a MORENA para que pueda ocupar su curul en el Congreso de Tamaulipas, donde los panistas pudieran, en caso de que llegue por segunda ocasión, nombrarlo coordinado parlamentario.

En fin, vamos a esperar hasta finales del mes de agosto cuando el Tribunal Electoral defina qué sucederá con Rivas Cuéllar, pero si no le otorga la diputación local, no importa ya que el neoladerense pudiera ser el próximo dirigente de Acción Nacional en lugar del Cachorro, quien al verlo la gente se agüita, ya que hasta parece que está agonizando y al PAN le da una mala imagen, ya que debería tener un dirigente estatal que denote entusiasmo y mucho vigor en este momento. ¿Verdad?

Cambiando de tema. Nos informan que Chucho Nader, presidente municipal de Tampico estuvo en la reunión de los ganadores con el gobernador García Cabeza de Vaca y después, junto con Gerardo Peña platicaron con el mandatario estatal largo y tendido por lo que mucho suponen que fue para ponerlos al tanto de lo que viene.

Y es que Chucho Nader y Gerardo Peña son los dos prospectos más seguros para encabezar a los panistas de Tamaulipas, ya que ambos son a los que más confianza les tienen los panistas del estado. Así lo confirma el trabajo que Chucho Nader hace en Tampico y lo que Gerardo Peña realiza en el Congreso de Tamaulipas.

Desde luego que no sabemos sí el senador Ismael García Cabeza de Vaca y el Cachorro estuvieron en esa reunión de los ganadores y tampoco si lo hicieron en la reunión de los perderos, pero es lo más seguro que sí, ya que ambos Ismael y el Cachorro fueron quienes estuvieron al mando de las elecciones estatales ya que impusieron a la mayoría de los coordinadores de campaña quienes al final sirvieron únicamente para perder.

El caso es que urge que se renueve el PAN estatal, porque la gente, los militantes y adherentes se dieron cuenta que en manos del Cachorro alías La Agonía” en muchos lugares sólo hicieron el ridículo y los medio millón de votos que sacaron no sirvieron para lo más necesario que es controlar el Congreso del estado, por eso urge que lo cambien.

Pero bueno, ya les habíamos informado que desde Palacio Nacional se canceló la reunión que estaba organizando El Javo Villarreal por instrucciones de su jefe, Rodolfo “El Chilango” González Valderrama, dizque para fortalecer a MORENA Tamaulipas cuando ni siquiera tenían invitados a los dirigentes estatales de este partido y mucho menos al senador Américo Villarreal Anaya.

Por eso, cuando invitaron al legislador, este se enojó y de inmediato le dio la queja al Supremo al Máximo de Máximos en el país, quien suspendió esta reunión de monrealistas, ya que buscaban adelantarse para destapar al “Chilango” González, quien encabeza el proyecto del senador Ricardo Monreal en Tamaulipas rumbo a la presidencia de la República. ¿Qué les parece?

El caso es que AMLO lo paró en seco y por lo que se pudo ver, Américo Villarreal tiene toda su confianza y apoyo para ser el próximo candidato de MORENA al gobierno estatal de tal manera, que vamos a empezar a observar como los monrealistas se van haciendo chiquitos.

Es decir, vamos a ver cómo se van desapareciendo del escenario aunque Alejandro “Copetín” Rojas Díaz Durán asegura que en los próximos días empezará a recorrer el estado para buscar el apoyo de los morenistas porque viene a buscar la candidatura al gobierno de Tamaulipas, ya que se dice ser tamaulipeco y que hasta que tiene su credencial de elector de Ciudad Victoria. ¿Será?

Pues quien sabe, pero en la pasada elección nadie lo vio votar en la capital del estado y como excusa comenta que no lo hizo por seguridad de su familia y la de él, ya que GobTam lo tiene en la mira no quiere exponerse a un levantón. No pues sí, pero mejor de lengua mejor me como un taco.

En fin, nos comentan que Oscar Almaraz estuvo en la reunión del gobernador Cabeza con los panistas ganadores y algunos de los asistentes vieron como el mandatario estatal lo saludó fríamente.

¿Será porque no cumplió con el asunto de la prima?… bien se lo dijo Enrique… no le hagas mucha confianza porque en la primera te va a traicionar y ahí están los resultados. Ni más ni menos. Así es esto, pero en la política como en la vida: “el que no escucha consejos no llega a viejo” y así será por lo siglos de los siglos.