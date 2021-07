Roban bomba de suministro de sanitizante en cabina del centro de salud de Madero.

Cd. Madero, Tamaulipas. – Los delitos del fuero común alcanzaron las instalaciones del centro de salud de Ciudad Madero, pues durante la madrugada del miércoles, fue robada la bomba que permite el suministro de sanitizante en la cabina desinfectante que se encuentra instalada en el acceso a este lugar.

El director del centro médico, Juan Jesús Mena Méndez, señaló que anteriormente ya se había detectado que habían intentado quitarla, algo que los amantes de lo ajeno no habían conseguido.

Lamentó que en esta ocasión si tuvieran éxito, debido a que este aditamento permite la operación de la cabina sanitizante instalada en el acceso al centro de salud, la cual sirve para la desinfección de las personas que ingresan a este lugar

Indicó que se hizo el levantamiento correspondiente de los hechos y se puso en conocimiento de la jurisdicción sanitaria número 2, quienes mandarán una bomba para reemplazar el robada y continuar con esta acción preventiva, implementada por la contingencia sanitaria.

«Me reportaron que no había solución sanitizante, que porque no estaba la bomba, que se la habían robado, ya me comentaron de la jurisdicción que nos van a mandar otra bomba, para continuar con la acción de sanitizar a todas las personas que ingresan al centro de salud».

Mena Méndez, pidió a las autoridades mayor vigilancia en este sector de la ciudad, pues se encuentran en la división de las colonias Miguel Hidalgo y Benito Juárez, donde se presentan muchos robos de cosas materiales y afectaciones a automóviles del personal de salud, principalmente durante la tarde y la noche.