Rodolfo González Valderrama: Soy doble “T” y 4T Recargada; Ya Levante La Mano

*El aspirante a la gubernatura por el partido MORENA Rodolfo González Valderrama, dejo muy en claro que, en su proyecto, marca la separación de la administración pública de la política, porque ahí se genera la corrupción.

* El Director de Radio Televisión y Cinematografía dijo sobre la “renuncia” de RTC que hasta ahora no es cierto, pero esperamos que no se tarde mucho.

Por MARCELINO García CONTRETRAS.

Rodolfo González Valderrama aspirante a la gubernatura de Tamaulipas por MORENA, dejo en claro que, en sus recorridos por la entidad, ha pulsado que los Tamaulipecos tienen una gran esperanza de cambio, de cambio real, de cambio verdadero.

En su opinión en Tamaulipas hubo un real voto de castigo por ello a MORENA la fue muy bien en el pasado proceso, en sus recorridos por los diferentes rumbos del estado, explico que se siente, una esperanza y los Tamaulipecos quieren que la 4T que está promoviendo el presidente a nivel nacional llegue a Tamaulipas.

González Valderrama negó ser el delfín del presidente y se asumió como un colaborador. Pero acepto aspirar a la candidatura de MORENA a la gubernatura y acepto “que ya levanto la mano”, tengo ese derecho, pero una vez que el movimiento defina, colaborare para que gane el programa gane el movimiento.

El Director de Radio Televisión y Cinematografía considero que los pronunciamientos de otros compañeros de MORENA, den a conocer sus aspiraciones, es la mejor muestra de que la gente sigue al movimiento, porque en el 2015 cuando se estaba fundando, nadie veía el futuro y la esperanza que ahora ven los demás.

Luego aclaro que antes de decir “yo quiero, hay que decir a que me comprometo -y deja en claro- primero es el programa y luego el candidato, y eso significa que la 4T llegue a Tamaulipas, que no solamente sea una 4T, sino que sea una doble 4T, una 4T recargada.

Y da sentido a su 4T recargada, para que llegue a Tamaulipas.

Por ejemplo, dice –RGV- la separación del poder político del poder económico, que tiene que ver con la corrupción, eso en primer lugar, luego, está el tema de la inseguridad, no nada más se resuelve creando nuevas policías que después terminan siendo violadoras de derechos humanos, – y aclara- “eso no es seguridad”, necesitamos además de las policías buenos jueces y también sobre todo atender las causas sociales, hay que darles a los jóvenes la oportunidad de un mejor destino, que el que tienen ahorita porque los están rechazando en las escuelas, porque además no tienen trabajo y solamente les queda como destino o la migración o el comercio ambulante o lo peor de todo la delincuencia – y remata- eso no es un futuro para os jóvenes.

Por ello mi propuesta para los Tamaulipecos es una 4dobleT, o sea una 4T bien recargada, para que no halla duda.

Luego González Valderrama remarca que está en la búsqueda de los programas sociales, una ley estatal de austeridad para que no allá esto de que, se despachan con la cuchara grande, que ven al gobierno como un botín se ponen sueldos altos más altos, más altos que el presidente y luego todavía que terminan quieren que les sigan pagando el gobierno la seguridad, las camionetas ¡nombre eso ya es el abuso total!

En cuanto a la competencia política en la que existe hablando de partidos y aspirante Rodolfo González Valderrama, da la bienvenida a la competencia y asegura, ya el pueblo decidirá quién es el mejor.

Luego a pregunta de si es Tampiqueño o maderense, afirma… Yo soy Tampiqueño, soy doble T, Tampiqueño-Tamaulipeco”. Y 4T Recargada.