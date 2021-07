Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Rojas Díaz, credibilidad por los suelos

El defeño Alejandro Rojas Díaz, quien aspira a ser candidato del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, PMRN, a gobernador por Tamaulipas, tenía cita en la Fiscalía General del Estado, para aclarar el origen de algunos documentos que hizo públicos respecto a señalamientos contra terceros, pero, dijo que no acudiría porque no ha cometido delitos.

Además cree que le quieren armar una carpeta para que haya antecedentes penales que le impidan postularse para el 2022, por eso consideró que serán sus abogados quienes revisen la situación y hablen por él ante la justicia de la entidad, desde luego, el hombre no es una perita en dulce y en muchas ocasiones ha lanzado acusaciones a diestra y siniestra, por tanto, no debe descartarse que si echó habladas y no tiene documentos que soporten sus palabras, en realidad podría encontrarse en predicamentos.

El nacido en el Ciudad de México allá a fines de los cincuentas, trae entre ceja y ceja que es más popular que los otros aspirantes a la gubernatura de la entidad que sí son de aquí, aunque en realidad la jugada que tiene entre manos es presionar a la dirigencia del PMRN, para que le consideren para ocupar un buen cargo partidista, desde el cual pueda comprar todo tipo de broncas a sabiendas de que su amigo el Senador Ricardo Monreal Ávila lo sacará de cualquier bronca dado que tiene proyecto para la sucesión presidencial del 2024.

En Ciudad Victoria la credibilidad de Rojas Díaz anda por la calle de la amargura y puede confirmarse con cualquiera de los neo-regeneracionistas que se mueven con miras a que sus nombre registren en el asunto ese preferencias para cuándo llegue el momento de la encueta que llevará a cabo Mario Delgado Carrillo, encargado del comité nacional del PMRN, para determinar quién será el bueno, en el entendido de que, en este momento y que, si fuera por él, la candidatura serían para el Diputado Federal Erasmo González Robledo por la relación que cultivaron en los últimos meses.

El cuento que maneja el defeño, sobre las posibilidades que tiene de ser candidato a la gubernatura, seguro desaparecerán en el momento que le consigan ya sea desde Palacio Nacional, la Cámara de Senadores o el Edificio del PMRN, que sea candidato a la alcaldía de la Ciudad de México en la que tiene su domicilio desde hace infinidad de años. Es más y hasta sabe que su amigo el zacatecano Monreal Ávila, si quiere ayudarlo para que sea alcalde en la capital de la República, pero presiona por la gubernatura de Tamaulipas para que lo tomen en cuenta.

Además, las mediciones que ya se realizaron y sobre las que vino a hablar en Ciudad Victoria el Diputado González Robledo, favorecen en primera instancia al Senador Américo Villarreal Anaya, luego a la alcaldesa de Reynosa Maki Ortiz Domínguez, aún cuando ella todavía no se decide si se lanza o no como precandidata, porque está en espera de negociar bien con el dirigente del Partido Regeneración dado que, le atrae la Cámara de Senadores y nada le gustaría más que ocupar un cargo allí.

También más debajo de la tabla de prospectos están José Ramón Gómez Leal, actual representante del Gobierno dela República en la entidad y enemigo acérrimo de la alcaldesa Ortiz. En tanto, los que más bajo porcentaje de aceptación tiene son los González, el Diputado Federal de Madero Erasmo y Rodolfo, titular de Radio Televisión y Cinematografía, quien se ha placeado en los últimos meses como si en realidad fuese un político competitivo, cuándo en realidad quienes se acuerdan e él era por su andanza en el PRI, no en la llamada nueva izquierda.

Queda anotado en ese mismo nivel Rojas Díaz, de quien los tamaulipecos poco o nada quieren saber ya que, le consideran un advenedizo y que aparece en la escena estatal con el afán claro de atacar por atacar o mejor dicho atacar por encargo porque de esa forma obtendrá beneficios sus proyectos políticos reales como ganar la alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México.

Los otros.

Cerca de cuatro centenares de personas fueron a decirle los funcionarios de la Junta Local Ejecutiva del INE, que tiene a su cargo la Mtra Olga Alicia Castro Ramírez, que están dispuestos a colaborar como observadores electorales el día de la consulta popular que se llevará a cabo en espera de que más del 40 por ciento de los ciudadanos que están en el listado nominal electoral vaya a decir si están de acuerdo o no en el enjuiciamiento de los expresidentes de México.

Una buena parte de las solicitudes ya recibieron el visto bueno y a la par se tiene ya entregados más de siete mil 500 nombramientos a personas que serán funcionarios en las mesas receptoras de la consulta popular, cifra que representa casi el 92 por ciento de las personas requeridas para el funcionamiento de mil 651 de ellas que están abiertas en Tamaulipas.

También la MTRA Castro Ramírez hizo ver que a mediados de esta semana llegan dos millones 700 mil boletas que estarán a disposición de los votantes de Tamaulipas para que participen en la llamada acción democrática que le toca organizar al INE, porque está dentro de sus atribuciones aunque en realidad la generalidad de los Consejeros y funcionarios no quisieran andar en esos vericuetos.

Por su lado le responsable de la oficina de Registro Electoral, licenciado Jesús Arredondo Cortés confirmó que el listado nominal de los tamaulipecos está listo y están inscritos en los dos millones 731 mil 102 personas, por eso llegará una cantidad similar de boletas y aseguró que por ahora están en la entrega de las credenciales de elector que fueron tramitadas hasta el día siete de julio pasado, para cumplir con los preceptos establecidos en las Leyes Electorales

De cualquier manera, los módulos del Registro de Electores dan servicio a los ciudadanos que acudan para tramitar su INE, sin embargo, quienes lo hagan del día ocho de julio para acá, ya no estarán en la lista nominal y por tanto no podrán acudir a las mesas de votación de la consulta popular. Es la Ley