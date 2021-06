ROJAS DÍAZ DURAN: EL PEZ POR SU BOCA MUERE

Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

El “Perrito Pantorrillero” podría ir a parar a la cárcel por delincuente electoral.

¿Qué personaje matamorense, en campaña para alcalde, operó para que no asistieran otros candidatos a El Debate 2021?

Buena noticia para el presidente López Obrador: Joe Biden anunció que no suspenderá los apoyos a los organismos que investigan casos de corrupción.

Histórico debate en Matamoros, entre candidatos a alcalde. Lástima de quienes desde la candidatura-función quisieron boicotearlo.

En Nuevo Laredo, el presidente municipal, Arturo Sanmiguel Cantú, encabeza la reparación del socavón.

Alejandro Rojas Díaz Durán piensa que es un cadillo, pero no. A nadie le importa la bola de estupideces e improperios que lanza un día sí y al otro también. Es este tipo un picapleitos que no ha encontrado una forma digna de ganarse la vida. Lo mismo le pasó en el PRI, en el Partido del Centro Democrático, en el PRD y ahora en MORENA donde la única forma que él piensa que ha sobresalido es esa. Y lo peor es que éste se imagina que con sus bravuconadas y lambisconerías le ayuda a su jefe, Ricardo Monreal, y a quien piensa que también es su jefe, YSQ. Aunque no, las bravuconadas y estupideces que escupe este tipo no sólo no le ayudan a nadie, sino que al contrario le han perjudicado al proyecto político de MORENA en Tamaulipas, donde fieles al estilo de YSQ, han dividido a los morenistas tamaulipecos quienes, muchos, muchísimos, han decidido irse a otros partidos políticos.

¿Quién es Alejandro Díaz Durán? Cómo servidor público, Rojas Díaz Durán fue echado, prácticamente a patadas por el entonces Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Marcelo Ebrard, cuando Rojas Díaz Durán cobraba como secretario de turismo, pero ambicionaba con ser el mero mero de la Ciudad de México y como no fue tomado en cuenta, porque nadie en su sano juicio pensaría en Rojas Díaz Durán para nada.

Encabronado, Rojas Díaz Durán se fue a España y desde allá destapó a Miguel Ángel Mancera, lo que le costó ser corrido por Marcelo de la peor manera posible, humillado y, lo que no pudo Marcelo es darle unas buenas patadas por salva sea la parte, porque el “pantorrillero”, de manera cobardo, no quiso darle la cara al entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México y mejor se quedó en España, lejos del enojo de Marcelo. Tras ese episodio, Rojas Díaz Durán se refugió en la Delegación Cuauhtémoc, con Ricardo Monreal, con quien desde entonces ha hecho mancuerna.

Y de ahí para acá no ha dado pie con bola: en la competencia para sustituir a Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de MORENA, no apareció en la encuesta, porque no lo conocen y quienes lo conocen saben que Rojas Díaz Durán y nada, son dos nadas. Mario Delgado lo apabulló en la elección para dirigente. Después, intentó ser candidato a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, y se metió con René Bejarano -el “señor de las Ligas”- y con su esposa Dolores Padierna, y salió como tapón de sidra.

Después quiso ser candidato a diputado federal y ni lo pelaron, lo mandaron con cajas destempladas y ni él ni su protector Monreal, han podido hacer nada para que Rojas Díaz Durán tenga un encargo formal. Nadie lo quiere, todos conocen la calaña de este sujeto y lo prefieren mejor de lejitos. Por eso, el tipo tuvo que inventar su movimiento -dentro del otro Movimiento- que reitero, su movimiento y nada son dos nadas. Sólo un membrete para decir que “es alguien” lo que evidentemente no sucede. Sería muy interesante conocer si “su movimiento”, el Ala Democrática de MORENA, de perdido tiene un acta constitutiva ante un notario o es una ocurrencia, una más, de las que este tipo tiene a diario.

No sé qué piensa ganar Alejandro Rojas Díaz Durán con estas actitudes absurdas y estúpidas. ¿Enserio sueña con ser gobernador de Tamaulipas? ¿De parte de quién? ¿Con qué merecimientos se siente? Los tamaulipecos ni lo conocen y quienes lo conocen lo repudian. El “perrito pantorrillero” no nació en Tamaulipas ni vive en Tamaulipas. Y lo único que ha hecho es venir a tratar de dividir a los tamaulipecos con el petate del muerto desde las “benditas redes sociales”, en una actitud cobarde, escondido en las diferentes plataformas, pero pendenciera. Y como YSQ, este tipo siente que tiene para todos, a todos ofende, insulta, amenaza, les quiere sacar sus trapitos al sol, conoce de la vida de todos. Se siente como la Paty Chapoy de la política, porque esa misma actitud pendenciera que ha traído a Tamaulipas la ha llevado a San Luis Potosí, a Puebla, a Veracruz. El día que le echen montón al “Pantorrillero” no se la va a acabar.

Por lo pronto, el Partido Acción Nacional de Tamaulipas, presentó senda denuncia contra Rojas Díaz Durán ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República y autoridades electorales. El “Perrito Pantorrillero” pese a estar por concluir el periodo de campañas electorales, insiste en coaccionar e inducir a la violencia para alterar el sentido del voto ciudadano el próximo 6 de junio.

En su intento desesperado por denostar a las instituciones públicas, Rojas ha incurrido en los delitos previstos por los artículos 7, fracción VII y 9, fracciones I y V de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, ya que su conducta violenta induce a votar por MORENA. Cabe recordar que Acción Nacional ha presentado numerosas denuncias ante la Fiscalía General de la República, por el uso indebido de recursos públicos en campañas y el condicionamiento de programas sociales para presionar a la gente de votar por su partido. En esta ocasión, de cumplirse la ley, el denunciado, Alejandro Rojas Díaz Durán, podría ir a prisión de 2 a 6 años.

Lamentablemente, Rojas Díaz Durán no entiende la gravedad del problema en el cual se encuentra metido y sigue, y sigue y sigue, jeringue y jeringue, lo que le va a incrementar muchos problemas más a los que de por si ya trae encima. No se si este tipo se sienta protegido y por quien, pero nadie puede, impunemente, actuar con esa ligereza por mucho tiempo y caminar por la vida sin ser castigado.

Por lo pronto, llamamos a la autoridad electoral, local y nacional, a que le de seguimiento a las acciones que Alejandro Rojas Díaz Durán realiza en Tamaulipas, porque el señor, a pesar de que está prohibido hacer proselitismo, insiste en querer orientar el voto de los ciudadanos a través de las redes sociales. Alguien debe enseñarle, pues, a Alejandro Rojas Díaz Durán a respetar la Ley y las reglas del juego. Los dichos y refranes tienen mucho de verdad. Y el que mejor aplica a este caso en particular es que el pez por su boca muere. Y Rojas Díaz Durán se empeña en ir en esa dirección.

1. El pasado martes, se llevó a cabo un debate entre los candidatos a la presidencia municipal de Matamoros, en un evento organizado por Grupo Radio Avanzado y Grupo Editorial Contacto, lidereando a otros medios importantes de comunicación. La organización, si se me permite el término, fue impecable, atestiguada por los representantes de los sectores productivos más importantes de aquella ciudad fronteriza. Muy bien organizado. El prietito en el arroz fue que uno de los candidatos, el que aún es funcionario, le movió el tapete a los organizadores y acordó con ellos que no se presentaran.

Pero como a su burro le dan de palos, quienes perdieron la valiosa oportunidad fueron quienes no asistieron, quienes a un día del término de las campañas no aprovecharon una ventana que fue vista por miles de electores a 24 horas de que se cerrara la oportunidad de hacer proselitismo.

¿Absurdo de quien promovió el boicot? Pues de alguna manera si, porque lo que un candidato, o un gobernante, necesita es llegar a todos los electores, presentarles sus propuestas, establecer un vínculo de comunicación y GOBERNAR PARA TODOS. Quiénes no piensan de esa manera, quienes no tienen la sensibilidad para sacar el mejor provecho de las oportunidades y se acostumbran a la lisonja barata, tarde o temprano, pagan la factura. Ya verá Usted. Tiempo al tiempo.

2. Este jueves, el gobierno de Estados Unidos informó que seguirá con el apoyo a instituciones y medios de comunicación, nacionales e internacionales, que investiguen y destapen casos de corrupción, en México. Una buena noticia que deberá agradecer el presidente López Obrador, porque estos recursos habrán de ayudarle a costear acciones de combate a la corrupción, que es uno de los pilares sobre los que se ha venido construyendo la 4T. 3. La noche de este jueves, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri Riancho, rechazó presentar una controversia constitucional contra el Congreso del estado de Tamaulipas, tal y como se lo solicitó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier. A juicio de la legisladora priista, el Congreso tamaulipeco, cuyos integrantes determinaron no quitarle el fuero a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador constitucional de dicho estado, “no vulneró a la Cámara de Diputados”.

Esta acción de la legisladora federal yucateca fue bien vista por el Diputado Local y presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tamaulipas, Gerardo Peña Flores, quien aseguró que la legisladora priísta se mantuvo en lo correcto en el tema del desafuero.

4. El presidente municipal de Nuevo Laredo, Arturo Sanmiguel Cantú, acudió al crucero de González y América, sitio en donde se generó un socavón. El lugar fue acordonado para evitar accidentes y fue cerrada al tránsito vehicular. En ese sitio, la antigüedad es de más de 50 años de la tubería de drenaje pluvial de un metro y medio de diámetro y las lluvias provocaron el colapso del estrato del suelo, formando el repentino socavón. Adicionalmente, el nulo mantenimiento y la supervisión de administraciones anteriores, motivó el incidente, ya que ésta es un área en la que no se había trabajado anteriormente.

De inmediato, cuadrillas de contratistas fueron enviados por el municipio con una Grúa P&H de 20 toneladas y una excavadora Cat 325L, así como equipo y personal de Comapa, Telmex y la Comisión Federal de Electricidad, atienden en el lugar. En el lugar se tomaron acuerdos para dar pronta solución al problema. Los trabajos de reparación, que incluirán cambio de tubería, se realizarán en un lapso de dos meses. Cabe resaltar que meses atrás, se realizaron trabajos en el mismo crucero. Sin embargo, dichas acciones correspondieron a otro tramo de la tubería.

En el lugar se reunieron el presidente Municipal, Arturo Sanmiguel Cantú; el director de Protección Civil y Bomberos, Omar Enríquez; el director General de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Luis Moreno; así como personal de Obras Públicas.

Elementos de Protección Civil y Bomberos aplicaron las medidas de seguridad desde las 4 de la mañana, hora en que se registró la lluvia. Adicionalmente, se dialogó con la familia afectada para trasladarla a un lugar seguro. Ante los trabajos que tendrán que realizarse y los cortes a la circulación, se solicita la comprensión de la ciudadanía.

