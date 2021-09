Hipódromo Político

Por Carlos G. Cortés García

ROJAS DIAZ DURÁN: NINGÚN CHILE LE EMBONA

Con adjetivos impublicables, Rojas Díaz Durán, se refiere a sus adversarios políticos, lo que habla de su baja calidad política y moral e intolerancia, ante los hechos que ocurren y que no le son en su beneficio, demostrando su poca tolerancia a la frustración.

Hay a quienes nada les gusta: “ningún chile les embona”, dijera el ex presidente Enrique Peña Nieto, y en todo y por todo protestan y por todo se molestan. Y de ese grupo de personas es Alejandro Rojas Díaz Durán, el “perro pantorrillero”, quien anda tan encabritado que ahora se da el lujo de ofender a quien estas líneas escribe, por supuesto desde su lujosa madriguera ubicada en la clandestinidad, en la Ciudad de México.

El tema es que hace un par de días, el Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, asistió a la Feria Aeroespacial, en la Base Militar de Santa Lucía, invitado por el General secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, amigos por cierto desde hace muchos años. Y el Gobernador, conocedor de donde está parado, asistió y si, se encontró con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con quien se saludó. Y por supuesto la imagen fue nota, periodística y políticamente hablando, y dio la vuelta a todo el país.

Yo no sé si lo sepa Rojas Díaz Durán, pero nosotros no olvidamos que el hoy Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante su paso por el Senado de la República, fue compañero legislador del actual Secretario de Gobernación Adán Augusto López y como Secretario de la Comisión de Fuerzas Armadas, trabó amistad con muchos representantes de las secretarías de Marina y de la Defensa Nacional, incluyendo a su actual titular. Luis Crescencio Sandoval

El caso es que este señor, el defeño vendedor de ilusiones y a quien todos ofrece que será Gobernador de Tamaulipas, aunque es claro que él no tiene la calidad legal para ello, porque de la calidad moral podríamos seguir hablando más adelante, vio la imagen y montó en cólera, y se desgañitó gritando que esa foto era un montaje.

¿Enserio? ¿Hasta allá llega su estupidez? Además de la fotografía, hay un video que circula en redes sociales donde se observa que ambos personajes, el presidente y el gobernador, acudieron al evento organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional. Y eso es lo que no le cabe a Díaz Durán. A él le gustaría ver defenestrado al Gobernador y a Tamaulipas, porque, lamentablemente, este cobarde individuo, agorero del desastre, además de corrupto, le faltan dos dedos de frente y muchos pantalones, porque ahora, después de presentadas sendas denuncias en su contra, ya no pisa territorio tamaulipeco y, desde debajo de su cama, busca la forma de seguir como piedra en el zapato.

Lo que no sabemos, bien a bien, es si atrás de él, está sólo Ricardo Monreal o hay más personajes. Pero para que lo sepa Usted bien, este sujeto, Rojas, quiso también ser dirigente nacional de MORENA, y su capacidad no le dio. También, aspiró a ser alcalde de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, pisoteando y descarrilando el proyecto de René Bejarano y de Dolores Padierna, sus enemigos políticos dentro del proyecto político de Andrés Manuel López Obrador y antes quiso ser diputado federal y tampoco lo quiso Mario Delgado Carrillo, presidente Nacional de MORENA.

Y nunca ha dicho: “Quiero ayudar a Tamaulipas y les traigo recursos federales para una obra, para un programa, para apoyo a los sectores más vulnerables”. Eso no, no es lo suyo. Lo de Rojas Díaz Durán es molestar, denostar, ofender, amenazar. Es un bocón por excelencia, así ha sido siempre, y tal es su imagen que ni el propio López Obrador lo quiere, ni lo recibe, ni Mario Delgado Carrillo ni su ex jefe Marcelo Ebrard.

Y yo reitero mi invitación a que la autoridad de la Fiscalía General de la República investigue y audite los recursos que tuvo en sus manos durante su paso por la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, y nos vamos a ir de espaldas por los pingües negocios que Rojas Díaz Durán hizo desde la dependencia a su cargo.

No es el “Perrito Pantorrillero” ninguna hermana de la caridad. Tampoco es honesto como él se desgañita gritando, porque si lo fuera ya hubiera demostrado de donde saco los recursos, y cuánto gastó, en esa millonaria campaña telefónica, tratando de convencer a los tamaulipecos de algo que, simplemente, no puede ser.

Así pues, Alejandro Rojas Díaz Durán, vive una realidad que no existe, y en el objetivo de salirse con la suya, ha sido capaz de pasar sobre quien le dé la gana, y llámese como se llame, de mentir, de amenazar, de vociferar, y hoy lo sigue haciendo, pero desde debajo de su cama, demostrando que al “Pantorrillero” ningún chile le embona.

1. Luego de que la Asociación Civil “Todos Sanando al Mante”, anunciara públicamente su adhesión a César Verástegui, en caso de ser el nominado panista a la gubernatura de Tamaulipas, en el territorio cuerudo se ha visto con buenos ojos, porque si algo se necesita fortalecer en la entidad es el sector salud, que ha sido duramente castigado por el gobierno federal. La gente tiene fe que cuando sea gobernador, el Truco impulsará e implementará acciones en este sentido. 2. ¡Qué bonita familia! Le cuento que la Diputada local suplente poblana, Sandra Nelly Cadena Santos, morenista, así como su esposo, fueron detenidos por posesión de armas cortas y largas, así como granadas de uso exclusivo del Ejército. La Fiscalía de Puebla informó que la legisladora morenista fue detenida en un domicilio del municipio de Tecamachalco, tras ejercer una orden de cateo.

La morenista es suplente de la diputada por el distrito 15 de Puebla, María Ruth Zárate. Cadena Santos fue trasladada al Ministerio Público del Municipio de Cuautlancingo, aproximadamente a 10 kilómetros de la capital Puebla.

Dentro de su trayectoria política destaca que fue secretaria general en el ayuntamiento de Tecamachalco, Puebla, gobernado por la alcaldesa morenista Marisol Cruz. Tecamachalco, en donde, por cierto, resultó electo Ignacio Mier Bañuelos, hijo de Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados. Y reitero ¡qué bonita familia!

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en Twitter @MXCarlosCortes.

D.R. HIPÓDROMO POLÍTICO 2021