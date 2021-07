¿ROJAS DÍAZ DURÁN?¡ES UN COBARDE!

Hipódromo Político

por Carlos G. Cortés García

· Durante meses ha vociferado y a la hora de la hora, sólo demuestra cobardía

La semana que recién terminó, Alejandro Rojas Díaz Durán, “El Perrito Pantorrillero”, mientras ofrecía en Reynosa una rueda de prensa banquetera, fue notificado por personal de la Fiscalía General del Estado de Tamaulipas, que tendría que comparecer ante el Agente del Ministerio Público, por denuncias en su contra por falsificación y uso de documentos públicos o privados. Los compañeros de la prensa que acostumbran a acudir con este personaje, aseguran que, lo hace así, para no tener que invitar el café. Hasta ese grado, llega su miserabilidad.

En ese momento -en que fue notificado- se le movió el piso a Rojas Díaz Durán, se puso pálido y le temblaron hasta las corvas. Baste revisar el video y ver la expresión del “Senador Suplente”, para saber que fue sorprendido, que no se la esperaba y en ese momento no supo que decir. Alejandro se acobardó, vamos, le dio miedo. Porque para nadie es un secreto que mientras ofende e insulta por redes sociales, piensa que no va a pasar nada. Pero nadie, impunemente, como lo hace el defeño, puede pasarse la vida insultando, ofendiendo y difamando, sin consecuencias.

Los que vimos las imágenes de la notificación a Rojas Díaz Durán, supusimos que no iba a asistir a la cita este 19 de julio. Y no iba a acudir no por valiente sino por cobarde. Porque sabe que ha abusado de la libertad de expresión, ha abusado de la lengua, no sólo ha denunciado, lo que con pruebas es válido, sino que ha difamado, insultado y ofendido, por más de dos años, a quien gobierna Tamaulipas, pero lo ha hecho, a través de las redes sociales, de lejitos, esperando que no pase nada, que haya impunidad, que no lo alcance el brazo de la justicia.

Y él -Alejandro Rojas Díaz Durán- podría decir que tiene las mejores intenciones y que quiere salvar al mundo, pero no, lo que quiere es “a río revuelto, ganancia de pescadores”. Rojas Díaz Durán es un hombre cobarde, apestado, que nadie quiere, más que su gurú Ricardo Monreal quien lo utiliza, pero que el día que le empiece a estorbar, le va a dar un puntapié por salva sea la parte y se va a deshacer de él, como lo han hecho todos. El “Pantorrillero” no sabe de lealtades: ni les ofrece ni las recibe. Más bien, Rojas es un hombre de circunstancias y hasta allí llegó.

Con esa lengua, con ese carácter y con su personalidad bipolar y pendenciera, a Rojas lo usan y luego lo tiran a la basura. Así ha sido la historia pública y política de Rojas Díaz Durán quien la cuenta diferente, como a él le conviene, para que la gente lo vea como un ídolo, como un “super”, pero no. Alejandro Rojas Díaz Durán no pasa de ser un pesado lastre para todos.

Y reitero, este señor nunca podrá ser gobernador de Tamaulipas, ni de ningún lado porque, aunque el cuente la historia como le conviene, este tipo ni es nacido en Tamaulipas ni tiene residencia en el estado.

Le comparto la información con la que él, el propio “perrito pantorrillero”, alimentó el sitio de internet Wikipedia. “Alejandro Rojas Díaz Durán (Ciudad de México, México, 8 de octubre de 1957) es un político, politólogo y escritor mexicano integrante del partido político Morena. Actualmente es consejero de Morena1, fundador del Ala Democrática2 y senador suplente en el Congreso de la Unión.3 https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Rojas_D%C3%ADaz_Dur%C3%A1n

Ello significa que, Alejandro Rojas Díaz Durán, no es de Tamaulipas, ni nació en la entidad cueruda, sino que nació en la Ciudad de México y no tiene residencia en Tamaulipas, como lo marca la Constitución Política de Tamaulipas, y eso, de entrada, lo descalifica para ser candidato a gobernador.

Asimismo, Rojas Díaz Durán cayó de la gracia de quien ordena en MORENA, y fue tal su impacto que el impulso que decía tener no le dio ni para ser candidato a diputado federal plurinominal. Si lo hubieran quediro ayudar le hubieran dado fueron para que no pisara la cárcel, pero al paso que va, no le falta mucho, porque es un tipo acostumbrado a violar las normas, “nomás por los suyos”. ¿Acaso habrá operado Rojas Díaz Durán para zancadillear a Dolores Padierna para que no llegara a la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México bajo las órdenes de Monreal y como acusa el presidente López Obrador?

No podemos olvidar que esa operación que dejó fuera a MORENA de esa demarcación política en la Ciudad de México, fue suficiente para que Andrés Manuel López Obrador acusara a Ricardo Monreal Ávila de traidor y quedara fuera de los aspirantes a la candidatura presidencial de MORENA.

Y como no podemos perder de vista que, en ese mismo barco, el de Monreal, viaja como polizonte Alejandro Rojas Díaz Durán, y por más que “El Perrito Pantorrillero” se esfuerce en tratar de quedar bien con Ya Sabes Quien por insultar, ofender, agredir y sobajar a sus adversarios y enemigos, quien manda en MORENA ni ve ni escucha al “Pantorrillero”. Y los que están cerca de Palacio Nacional aseguran que para quien manda allá, Rojas es menos que un cero a la izquierda. Entonces, como dice el amigo Brozo, “lástima Margarito”. No vas a pasar de perico perro… perro pantorrillero.

