Rutas deben bajar siempre a mercados y no de vez en cuando; locatarios

* En los primeros días los micros y autobuses sólo bajaban en las mañanas y después la gente se quedaba esperándolos

María de Jesús Cortez

Luego de que la bajada de rutas a mercados municipales no ha Sido permanente sino que sólo van a determinada hora del día, locatarios de esas centrales de abasto piden a los dirigentes que el servicio sea permanente y formal pues la gente se queda esperándolos y crean confusión.

Gloria Zubieta, dirigente de locatarios en el nuevo mercado comentó que sólo el primer día bajaron todo el día y el segundo ya sólo fueron en la mañana.

«Nos ha favorecido muy poco porque como han estado bajando muy poco, nada más en la mañana, entonces la gente todavía no está realmente acostumbrada a esta ruta, a que lleguen los autobuses hacia acá», explicó.

Dijo que esperan que conforme pasen los días esa situación vaya mejorando y bajen de manera permanente.

«Porque después de mediodía ya no estaban pasando ahorita sí veo que están pasando más seguido espero que ya lo hagan todo el día y eso es por lo que la gente todavía no está consciente de que llegan hasta acá», recalcó.

Gloria Zubieta reiteró que después de mediodía ya los microbuses no bajan a la zona de los mercados y la gente los está esperando «y dicen entonces pasan o no pasan y eso no es regular».

La líder de locatarios cifró sus esperanzas en que la situación se normalice.

«Esperemos que al estar ya estas rutas vayan bajando poco a poco las demás y que sí repunte nuestra actividad porque viene la venta navideña, esperemos sea mejor de como hemos estado y que la pandemia vaya ya terminando pero sí es necesario que las rutas estén con más frecuencia», enfatizó.

Hasta el momento son sólo dos rutas las.que llegan hasta la zona de los mercados: la Tampico-Tancol y la Natividad Garza Leal pero esperan que bajen más rutas porque señaló que la gente de escasos recursos es la que más frecuentan los mercados y sí es importante para ellos que las rutas amplíen su servicio porque estaban retiradas las rampas.