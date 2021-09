Punto Final

Por Raúl Aguilar Romero

¿Sacan de la jugada a JR de la gubernatura?

Cd. Victoria, Tam.- El relevo de José Ramón Gómez Leal como delegado de Programas Federales para el Bienestar de Tamaulipas parece más llevar un mensaje para el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, todo indica que en Morena no quieren tenerlo en sus filas cortándole las aspiraciones de convertirse en candidato a la gubernatura.

Mientras tanto, Rodolfo González Valderrama para el 1 de octubre, cuando tome el encargo, encontrará prácticamente la mesa servida, por el trabajo realizado por el cuñado del gobernador de Tamaulipas.

Esto es solo la percepción de quien esto escribe, porque hay que recordar que en política todo se vale, pues no puede descartarse que en Morena tengan otras estrategias en las que contemplarían al ex superdelegado para incluirlo en la jugada.

Mientras son peras o son manzanas, González Valderrama tendrá la oportunidad para aprovechar su nuevo encargo y recorrer todo el territorio tamaulipeco de aquí a que la dirigencia nacional de Morena se decida a quien le dará la candidatura para la gubernatura.

Además, circulan fuertes rumores en el sentido de que el reynosense podría tomar la Dirigencia Nacional de Morena en Tamaulipas, aunque hay quienes digan que eso es ir para arriba, la verdad es que por ahora lo sacan de la jugada hacia la gubernatura.

Se especula que su llegada a la dirigencia de Morena, se dría por línea directa de Palacio Nacional vía la Secretaria general de ese partido, Citlalli Hernández.

Aún así, la lista de suspirantes en Morena a candidato a gobernador no disminuye, Américo Villarreal Anaya continúa haciendo su trabajo y reforzando su imagen.

Pero hay que ser sinceros, quienes conocen al Dr. Américo lo distinguen por su tibieza en el actuar, es más introvertido como para ocupar la gubernatura de Tamaulipas, llegó a senador más por azares del destino que por méritos.

Sin embargo, ha ido aprendiendo en el camino, a lo largo de estos tres años como senador y eso le ha valido que a la fecha continue como el puntero en las encuestas de Morena, incluso ya hizo un exhorto a los diputados electos para la LXV legislatura, con un largo discurso en el que les pidió limpiar toda la suciedad que dejarán los legisladores panistas.

Américo Villarreal no se anduvo por las ramas, pues les señaló la necesidad de corregir excesos, a mantenerse firmes en los intereses de transformar a Tamaulipas, pues es todos conocidos que existen sospechas de que algunos morenistas se echaron en brazos del Partido Acción Nacional.

Otro que también sigue dentro de la lista de suspirantes es Mario López “La Borrega”, alcalde de Matamoros, así como Héctor Garza González.

Victorenses le exigen resultados a Gattás

Mientras tanto, en la capital del estado el alcalde electo continua con sus esfuerzos por llegar tranquilamente a tomar posesión como presidente municipal de Victoria, por lo pronto la semana pasada toco puertas y se las abrieron en Palacio Nacional.

Aunque ello se diría que son buenos augurios porque le permitiría obtener recursos del gobierno federal para beneficio de los victorenses, la realidad sería otra, pues nunca habrá presupuesto que alcance, más cuando le dejan una administración en la que recientemente se otorgaron aumentos al personal y a eso agréguele a que Gattás Báez tendrá una nómina más cargadita, nos referimos a la que el llevará consigo a partir del 1 de octubre.

Por si fuera poco, para Gattás no todo es miel sobre hojuelas, existen voces que le están criticando su actuar político, todavía no llega y ya tiene un montón de broncas, a lo mucho en un mes se sabrá si puede con el paquete como alcalde de Victoria.

Los victorenses ya no se creen tan fácil todo lo que les dicen los políticos, como les señalaba, en redes sociales le están cuestionando muchas cosas a Lalo Gattás, pues el fin de semana circulo una Carta Abierta dirigida precisamente a él, en la que se lee, “por respeto a ti mismo, en aras del respeto y el decoro de la capital tamaulipeca, de la dignidad cueruda tantas veces pisoteada, que no haya perdón. No es venganza, es justicia. Esta gente saqueó el erario municipal de manera voraz, como nunca, con facturaciones fantasmas de bienes y servicios inexistentes.

Esta gente se enriqueció de manera alevosa y abusiva, dejando a la capital en las condiciones de extrema inopia que hoy prevalecen”.

La Carta Abierta se refiere desde luego a la alcaldesa saliente, María del Pilar Gómez Leal, al ex alcalde Xicoténcatl González Uresti, a su hija, Tania González, quienes manejaron los recursos del ayuntamiento a su antojo, se llenaron los bolsillos de millones de pesos.

Por supuesto que si el alcalde electo, Eduardo Abraham Gattás, pasa por alto lo que le están pidiendo los victorenses, perderá la confianza de los mismos, ahí tendrá la oportunidad de demostrar que va con todo para hacer un verdadero cambio en la capital del estado.

Hay mucho por hacer en Victoria, Gattás ya se comprometió a hacer un verdadero cambio en 30 días, igual como lo hiciera hace años el ahora diputado federal y antes alcalde, Oscar Almaraz Smer.

Además, Gattás no las tiene todas consigo y vía gobierno estatal se verá muy afectado si continúa montado en su macho en nombrar a Eliseo García Leal como gerente de la Comapa Victoria, no ha dimensionado que en estos organismos manda el gobernador del estado.

A ello se agrega que no ha tomado en cuenta al Consejo de Administración para dar ese nombramiento que si otra cosa no sucede, podría caérsele en los primeros días como alcalde de la capital.

El ubicar a Eliseo en Comapa puede tomarse como un insulto tanto a la clase política de Morena como al propio presidente Andrés Manuel López Obrador, no hay que olvidar que García Leal ya fue gerente de esa paramunicipal con el PRI y claro que se conocieron sus resultados, una enorme deuda con la CFE por dejar de pagar la facturación por varios años, deuda que siguieron cargando las siguientes gerencias y a la fecha no ha podido ser cubierta.

Por hoy aquí la dejamos, el espacio se nos agotó así que le ponemos el Punto Final… nos leemos hasta la próxima