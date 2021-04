T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SEVERO JUNTÓN” DAN A CASANDRA DE LOS SANTOS….!

X.-HOY ES UN DÍA HISTÓRICO PARA TAMAULIPAS POR EL INICIO DE CAMPAÑAS

EN UN hecho inédito, el pasado jueves, integrantes del Partido Morena, dieron “severo juntón” a Casandra de los Santos, porque ésta, siendo candidata a Diputada Local por el Movimiento de Regeneración Nacional, “abiertamente venía siendo arropada” por el candidato del PAN a la Presidencia Municipal de Río Bravo Lic. Miguel Ángel Almaraz Maldonado, esto “ya era un secreto a voces” en todo el municipio y por esta razón, los Morenos “tomaron cartas en el asunto”, aunque aducen que “Casandra negó los hechos”, pero para su desgracia el abanderado Pansita-Obradorista “sin recato alguno”, ha venido solicitando el apoyo para Casandra, la abanderada de Morena a diputada, cuyo detalle ha causado enorme revuelo político en todo el pueblo.

ESTE TEMA, en el que evidentemente predomina “la traición” entre ambas partes, ha generado un marcado descontento entre la militancia de los partidos azul y marrón. Y por lo pronto, los militantes de Morena de Río Bravo, ya dieron el primer paso al aplicarle “el severo juntón político” a su candidata a Diputada Local Casandra de los Santos, confirmándose con esto “la presunta traición de esta mujer”, porque ya para nadie era o es desconocido el respaldo político que viene recibiendo de Miguel Almaraz.

POR ESTE motivo, ayer corrió como fuego en reguero de pólvora, el comentario de que “Casandra, podría ser relevada” como candidata por traición al partido, cuyo tema de causar impacto en la Dirección Nacional de Morena, esto sería por petición de los inconformes militantes Morenos, los que al percatarse de la indebida actitud de la también “regidora con licencia”, obraron por reportarla, “poniéndole el dedo”, a fin de que este caso no se deje a la deriva. Tema que podría ser turnado a la comisión de honestidad de ese partido político.

CASANDRA de los Santos, desde siempre ha militado en el partido Morena, desconociéndose la razón por la que, a la candidata se le veía muy unida a Miguel Ángel Almaraz Maldonado, quien también ha estado en Morena y ahora es candidato a alcalde por el Partido Acción Nacional (PAN) en Río Bravo. Y por lo pronto iremos viendo sobre la marcha en que terminará este reclamo político, que de manera enérgica le hicieron “los molestos morenos a la abanderada de Morena a Diputada Local”.

HOY DÍA HISTÓRICO PARA TAMAULIPAS POR ARRANQUE DE CAMPAÑAS

HOY ES un día histórico más para la entidad tamaulipeca, como igual para otros estados de la República, por el arranque de las campañas proselitistas, en las que habremos de ir viendo el desenvolvimiento político de cada uno de los actores o candidatos a Presidentes Municipales, Diputados Locales y Federales, esto por obviedad, traerá una intensa actividad en todos los rincones de la geografía estatal.

POR ELLO, les diré que, los partidos políticos PAN, PRI, PRD, MORENA, MC, Redes Sociales Progresistas, Encuentro Solidario, Fuerza Por México y demás, tendrán naturalmente que, “echar toda la carne al asador”, para intentar convencer al electorado, para que les brinden los sufragios, cuyos electores, por supuesto que habrán de tener que reflexionar muy bien su voto.

PERO lo que si se observa con toda claridad en este escenario rumbo a la elección del 6 de junio, es que, la gente “votará los candidatos”, es decir no definirán la emisión de su voto por los colores partidistas, esto lo habremos de ver porque los directivos de los partidos, “más que fortalecerlos, los usan para sus mezquinos intereses particulares”.

POR EJEMPLO desde antes de que el Presidente Andrés Manuel López Obrador, ganara la Presidencia de la República, “MORENA, era la esperanza de México”, ahí está el slogan que aun utilizan. Sin embargo, este partido en el que el contexto ciudadano nacional creyó cambaría al país con su forma de gobernar, hemos visto que lejos de consolidarse ese buen propósito, “los actores de Morena, han resultado igual o peor de corruptos”, comprados con los que ellos tanto criticaban.

ESTO por obviedad ha generado una clima de muy clara incertidumbre política, pero sobre todo de desconfianza de la población hacia Morena, porque los dirigentes del partido creación de AMLO, (por sinvergüenzas), han recurrido a la venta de candidaturas, como ha sucedido aquí en Tamaulipas.

EL EVIDENTE ejemplo rapaz de esto a lo que estoy haciendo alusión es: cómo fue que aquí en Reynosa, ¿se prefirió hacer candidato de Morena a Presidente Municipal AL MAKTIO” Carlitos Peña Ortiz?. . En lugar de un Giovanni Barrios Morenos, un Rigo Ramos Ordoñez o al Lic. Marcelo Olán Mendoza, los que todo el tiempo a carta cabal, se condujeron bajo las siglas y normas de este partido, pero fueron criminalmente traicionados por el mercenario líder nacional ex priista Mario Delgado Carrillo, eso fue muy evidente.

Y SI PERMEÓ la corrupción en Morena, en torno a la selección de Candidatos a Alcaldes, Diputados Locales y Federales, es porque con suma facilidad Mario Delegado, más que pensar en la democracia y el respeto a los principios partidistas, “vieron el jugoso negocio millonario” y se inclinaron por esta fabulosa alternativa, lo que no éste no puede negar, al grado de que, “los mismos militantes y fundadores de Morena”, ya se lo encaran públicamente a Delgado Carrillo el que sin lugar a dudas, por lo que hizo “puede ser objeto de una santa madriza”. No política, eso ya lo esbozan entre la militancia de Morena.

