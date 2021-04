Saldrá Cristabell decidida a obtener el triunfo en las elecciones

NUEVO LAREDO, Tam. – Lista, decidida y muy animada para el arranque de las campañas electorales este próximo lunes 19 de abril, es como se encuentra la candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la presidencia municipal por Nuevo Laredo, Cristabell Zamora Cabrera, quien confía que el próximo 6 de junio la victoria será para el tricolor.

“Vamos con todo, vamos a salir, vamos a hacer lo que mejor sabemos hacer que es trabajar, ganarnos la confianza y seguir adelante hasta obtener la victoria”, dijo contundente Zamora Cabrera.

La aspirante a la presidencia municipal destacó que están listos para iniciar su campaña política y convencidos de que son la mejor opción para la ciudadanía, cuyo arranque será en la sede del tricolor, pero que también se enfocarán en el corazón de la ciudad que comprende el Centro Histórico, así como otros lugares representativos.

“Vamos a arrancar con toda la actitud, ya estamos listos para que a partir de los primeros minutos emprendamos las acciones rumbo al proceso electoral este 6 de junio, la verdad hay muy buen ambiente, mucho ánimo, un equipo consolidado y vamos con todo, decididos a seguir adelante y convencer para vencer”, destacó Zamora Cabrera.

*PRIISTAS VERDADEROS HARÁN HISTORIA*

La aspirante priista a la alcaldía dijo que en estos momentos los priistas verdaderos van a escribir una página muy importante en la historia del PRI en Nuevo Laredo.

“Esa es la parte importante para mí porque cuando muchos se han servido del partido se han ido, muchos no le hemos dado la espalda y los que no le hemos dado la espalda aquí estamos, fuertes, resueltos, muy decididos, para salir adelante en este proceso que creo que para mí es la parte más valiosa: contar con un equipo consolidado, cohesionado, y con una visión de ciudad muchísimo más amplia a dar la batalla y bueno de eso se trata, ya estamos preparando todos los pormenores de nuestro arranque”, explicó.

Zamora Cabrera destacó que se siente feliz y decidida para obtener la victoria en el próximo proceso electoral, pues dijo va acompañada de los mejores elementos del Revolucionario Institucional, pues buscan ofrecerle las mejores opciones a la ciudadanía.

“Me siento muy contenta, primero que nada muy echada para adelante, muy satisfecha con lo que hemos construido el día de hoy. Me dijo un priista que las crisis siempre son para crecer y en el momento en que el partido necesitaba del llamado, del cumplimiento del sentido del deber aquí estamos, yo me siento muy contenta, muy orgullosa de mi planilla, la mejor planilla con la que vamos a contender este próximo proceso y bueno me siento muy satisfecha y ocupada sobre lo que vamos a ofrecerle a la ciudadanía a partir del 19 de abril”, enfatizó Zamora Cabrera.

También agregó que recibió un reconocimiento por parte de un organismo de la sociedad civil, debido a que es una integrante activa del Club Rotario, preocupada por el trabajo comunitario y social, lo cual dijo es un aliciente para continuar con su labor social.