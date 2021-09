Salen más quejas contra jefe de Inspectores de vía pública; exigen no siga próximo trienio

* Comerciantes del nuevo mercado dejan entrever que José Vélez tiene acuerdos con bodegueros por eso no los quita de las calles

María de Jesús Cortez

Luego de que persiste la invasión de bodegueros en calles en la zona de los mercados quienes bloquean e impiden que microbuses y autobuses de diferente rutas circulen de manera ágil en aquel sector, comerciantes de la nueva central de abastos piden al alcalde Jesús Nader Nasrallah que el jefe de Inspectores de vía pública, José Vélez Cicero ya no repita en la próxima administración pues lo acusan de no cumplir con su función e incluso dejan entrever que podría tener arreglos con esos comerciantes motivo por el cual dicen no ha actuado contra ellos.

Encabezando el grupo de inconformes con esta situación, Misael Garrido Amador, comerciante de alimentos, dijo en entrevista que la situación que prevalece en los mercados es grave ya que por dos o tres personas se ven afectados entre 700 y 800 locatarios.

«Le pedimos al alcalde que nos apoye porque los empleados que tiene allí no han cumplido su labor, comenta que él personalmente iniciando la próxima administración va a retirar a esa gente que está en las calles porque las calles son de la ciudad no son de nadie», recalcó.

Misael Garrido dijo que es incocebible que tres o cuatro gentes perjudiquen a 700 u 800 locatarios.

Si bien es cierto las rutas siguen bajando pero el entrevistado dejó en claro que por esa invasión de calles se hace «cuello de botella» y no bajan todas las rutas que deberían de bajar.

Ahorita dos rutas nada más bajan y todo porque ese señor Vélez que es el encargado de la vía pública no hace su trabajo. Se le dijo varias veces y quedó muy formal que iba a ir y que iba a ir y hasta la fecha no ha ido. Yo creo que a esa persona la deben de tomar en cuenta quien no está apto para tener ese cargo, que no repita», recalcó Garrido Amador.

Comenta que a raíz de la ampliación de rutas sí baja la gente y ha subido un 5 o 10% las ventas pues los autobuses trabajan hasta las 10 de la noche pero resaltó que deben bajar más rutas y no se ha logrado por la invasión de calles.

«Vélez quedó que la semana pasada y luego que este lunes y hasta ahorita martes no ha hecho nada. Al parecer sí hay arreglo porque sino entonces cuál es el interés de él de no quitarlos», recalcó el comerciante.

Incluso mencionó que ya cambiaron a los agentes de Tránsito que había en ese punto, ya no dejan a los vehículos pararse en doble o triple fila «pero esas personas, los bodegueros, están a la mitad de la calle».

Misael Garrido calificó a José Vélez como una

Vélez es una persona persona que es prepotente.

«Hace tiempo agredió a un compañero comerciante en los Portales. Tiene una demanda dicen, yo como persona mis respetos pero como funcionario no ha hecho su labor. Al parecer se sienten protegidos, de quién quien sabe pero el alcalde dijo que entrando el trienio él mismo encabezará el operativo para retirarlos».

Siguió diciendo que el jefe de vía pública es un elemento nocivo que no sirve para nada «sólo para poner puestos adentro de la ciudad, en cada esquina pero no puede quitarlos hay un compromiso allí», finalizó Misael Garrido.