Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

San Juan y el agua

En México el Día de San Juan, una fecha de gran connotación social y a la cual la gente está atenta porque es una celebración que se relaciona con la abundancia de agua y que generó tradiciones mexicanas, de manera que, aunque se trata de una festividad española a la cual se encontró conexión con los dioses prehispánicos, en particular con Tláloc de la lluvia, es también una fiesta religiosa relevante de los mexicanos, al grado que le consideran de mayor relevancia que en otras naciones.

También hay elementos que le dan supremacía al a celebración del Día de San Juan, entre ellos que, San Juan Bautista es el único Santo que se festeja el día de su nacimiento, que es el 24 de junio, fecha que además coincide con el término de la primavera y la entrada del solsticio de verano, momento que se asocia también con el inicio de las lluvias, las siembras y la agricultura, según es señalado por instituciones dedicadas a la cultura como la Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas.

Todo mundo esperaba que este 24 de junio mínimo lloviera en toda la entidad, en el entendido de que sí hubo entre niños y jóvenes algunas actividades en las que estuvo de por medio el agua, pero, en el caso de Ciudad Victoria, la capital de Tamaulipas, con un calor infernal, ya que la sensación térmica se ubicó por encima de los 40 grados.

Tan importante era para los españoles San Juan, que cuándo Hernán Cortés llegó a las costas mexicanas, el primer punto al que acceso le nombró San Juan de Ulúa, porque correspondía a la conmemoración del santo y hasta llegó a decirse que fue San Juan el condujo a los españoles por el agua, es decir, por el mar y los llevó a Veracruz.

En México el nombre de Juna está muy popularizado, lo tienen millones de personas y los hay o los hubo que son importantes porque hicieron muchas cosas por la patria.

La fiesta de San Juan, empieza la noche del 23 junio y con ella se celebra la Natividad de Juan el Bautista. Algunos vinculan la festividad con ritos de origen pagano previos o ajenos al idolatrismo de Andrea, reminiscencia de sacrificios humanos por ello, en países europeos-mediterráneos la realización de hogueras suele ser un elemento habitual. La noche de San Juan ha adquirido la magia de las antiguas fiestas paganas que se organizaban con el solsticio de verano, hasta llegaban a decir que el encendido de hogueras en las comunidades tenía que ver con darle fuerza al Sol para que alumbrara al mund

Mínimo todo mundo esperaba que lloviera, pero, en la zona centro de la entidad no fue así, y la precipitación del inicio de la semana no puede considerarse como adelanto del Día de San Juan, desde luego la celebración no fue igual, porque en situaciones de pandemia como la de COVID-19, no pueden darse reuniones de muchas personas para celebrar algo, así que, aquello que más hubo por esta fecha del calendario, fue alusión al tema en medios de comunicación y redes sociales.

Obvio, quienes se llaman Juan, fueron muy felicitados y quienes así se llamaron, se les recuerda con gran cariño, con don Juan Terrazas Molina, quien fuera un dedicado maestro apasionado de la educación y luchador con los suyos para mejorar la calidad de vida de quienes estuvieron cerca de él.

Los otros

Al cien son tomados en cuenta los criterios y métodos jurisdiccionales al Reglamento de Paridad, Igualdad y No Discriminación para la Postulación e Integración del Congreso del Estado y Ayuntamientos de Tamaulipas, que llevaron a un ajuste en los municipios de Méndez, Miguel Alemán, Ocampo y Padilla, para incorporar mujeres en las regidurías de representación proporcional, mismos que son parte de los 23 en los cuales ya se hicieron las asignaciones debido a que no tienen medios de impugnación relativos a la elección del pasado seis de junio.

La Consejera Nohemí Argüello Sosa en su calidad de Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No discriminación del IETAM, hizo ver que la trascendencia que tiene para la autoridad electoral integrar mujeres a los órganos de representación política y que, aunque el número de ciudadanos gobernador por mujeres no es el ideal, si ha crecido de tal forma que se acerca en esta elección local al 20 por ciento, porque los triunfos de ellas en los municipios de la entidad fueron en aquello con menos población, excepto Nuevo Laredo que fue ganado por la diputada con licencia Carmen Cantú Villarreal.

En el resto de las asignaciones de regidurías de representación proporcional, se cuidará la paridad de género de tal manera que las matemáticas y las ecuaciones estarán la servicio del as autoridades electoral para que se cumpla con aquello que estipulan las leyes sobre esta materia.

Por otro lado, dentro de dos meses, se llevará a cabo en la ciudad de San Antonio, Texas el XXV Foro Fronterizo Ambiental México-Estados Unidos en el cual participará como orador principal Norman F. Anderson, Presidente y Director Ejecutivo de CG/LA Infraestructura y autor de la publicación Visión, Nuestra Hoja de Ruta de Infraestructura estratégica para el Futuro.

Se trata de un evento organizado por el Banco de Desarrollo de América del Norte, para buscar la coincidencia de instituciones y organizaciones de los dos lados de la frontera en torno al cuidado del ambiente y en el entendido de que, más que palabras las acciones que se acuerden en esta materia requieren de inversiones, es decir, de presupuesto, recursos o dinero, dicho de forma llana y es que, de no ser así, cualquier cosa que se diga será puro cuento y jamás se alcanzarán los resultados que el entorno requiere para llegar al grado de sustentabilidad que le permita interactuar de forma positiva con la población.

Aquellos funcionarios que hablan del ambiente y no ponen dinero para que las acciones se realicen, solo busca los reflectores para llamar la atención, aunque terminan por ser un fracaso. Los hay que en años y años de supuesto trabajo a favor del ambiente, ni siquiera riegan los árboles de sus banquetas, pero cobran muy bien sus sueldos so pretexto del ambiente